تقدِّم IBM Consulting خدمات مبتكرة لإدارة البيئات السحابية المعقدة والهجينة والمتعددة. فهي خدمات مدعومة بحلول متطورة، وتركِّز على مساعدتك على تحقيق أهداف الأعمال من خلال تسريع التحول السحابي، وتقليل التكاليف، وتوفير بيئات تقنية تعزِّز نمو الأعمال.
استفِد من قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشاف الاستباقي للمشكلات في بيئة تقنية المعلومات لديك، بدءًا من البنية التحتية ووصولًا إلى التطبيقات المؤسسية.
يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. تمكَّن من تعزيز نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج السحابة الهجينة حسب التصميم.
تمكّن من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتقليل صيانة التطبيقات والبيانات، وإدارة التطبيقات المخصصة على السحابة من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة الذكية، والمعالجة الذاتية، والتطوير والأمان والعمليات، وهندسة المنصات، وهندسة موثوقية الموقع.
تساعد IBM Consulting العملاء على إدارة تطبيقات مؤسستهم بكفاءة من خلال خدمات التطبيقات التي تستفيد من قدراتنا المثبتة في الأتمتة، والتعدين، والعمليات المالية، وعمليات Garage، بالإضافة إلى الشراكات المتقدمة والمرموقة التي أسسناها.
يعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting على تمكين المؤسسات من تشغيل تدفقات قيمة تقنية المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال لتحقيق أقصى تأثير. نحن نطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلوم البيانات لإدارة تقنية المعلومات بشكل مستقل من خلال مراقبة العمليات والحلول، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالانقطاعات، وتحليل تأثيرها على الأعمال، ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي.
باعتبارنا شريكًا من الدرجة الأولى لكل من AWS Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وIBM Cloud، فإننا نساعد في ترحيل وبناء وإدارة كل تطبيق من تطبيقاتك إلى المنصة التي تختارها.
توفر خدماتنا الإدارية قدرات تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتنفيذ العمليات الذكية للأعمال من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.
توفر منصتنا المتكاملة لإدارة السحابة المتعددة عرضًا من خلال واجهة واحدة، ما يوفر تحسينات للرؤية الشاملة في البيئة الهجينة للتحكم بشكل أفضل في العمليات التي تنفذها.
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.
منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من الاستراتيجيات السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، وشراكات النظام البنائي من خلال الجمع بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمعلومات التقنية.
تعرف على الطريقة التي يمكن لشركتي IBM وRed Hat من خلالها زيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الخدمة، وتقليل التكاليف، وتحسين نتائج الأعمال.
اكتسب معلومات حول السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير من خلال منصة التدريب العملي الذاتي لدينا.
كُن مستشارًا له هدف واضح، وانضم إلى فريقنا من المحترفين المتخصصين الذين يقودون الابتكار والتغيير.
تمكَّن من تنمية أعمالك مع IBM - ضاعِف نموك مع حلولنا التقنية المبتكرة والحوافز والموارد.
اطّلع على أحدث مجموعة من تقاريرنا، وأدلتنا الإرشادية، وأوراق Thought leadership لمساعدتك في تنمية أعمالك.