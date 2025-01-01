الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting
الارتقاء بأتمتة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي
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زملاء عمل يدرسون الرسوم البيانية المعروضة على الشاشة في غرفة الاجتماعات

الارتقاء بأتمتة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومواءمة كل جانب من جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسستك مع أولويات العمل

الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Consulting® AIOps هو التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلم البيانات في تدفقات قيم تكنولوجيا المعلومات من البداية إلى النهاية مع مراعاة عمليات تكنولوجيا المعلومات وحلولها. وهو يساعد على كشف الحالات الشاذة والتنبؤ بالانقطاعات وتحليل تأثيرها في الأعمال ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي. الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Consulting AIOps المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

  • يقدم عرضًا من جزء واحد لمهام المراقبة والملاحظة لجميع خدمات إدارة تكنولوجيا المعلومات وبيئاتها عبر السحابة الهجينة والبيئة المحلية.
  • يجمع البيانات من مصادر متعددة للعمليات والتطوير والبنية التحتية للكشف عن المعارف المخفية التي تستخدم كلاً من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمجين والمضمنين.
  • يقدم عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تتطلب أي تدخل بشري وإدارة شاملة لتدفق قيم تكنولوجيا المعلومات ومعارف قائمة على الذكاء الاصطناعي لأغراض التحسين المستمر.
الارتقاء بأتمتة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي: الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Consulting AIOps
الفوائد
مراقبة تدفق القيم التكيفية

توحيد مؤشرات الأداء الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والأعمال مع المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم مدى تأثير الانقطاعات والخلل في أعمالك. الاستفادة من الإشعارات الاستباقية المرسلة إلى الأطراف المعنية لإبقائهم على اطلاع و/أو الشروع في إجراءات التخفيف في الوقت المناسب، وتحقيق مواءمة قوية بين مهام تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال.
رؤى قابلة للتنفيذ

دمج بياناتك من مختلف أدوات المراقبة في عرض موحد. استخدام نموذجَي الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتحليل بياناتك ومقارنتها ببعضها، ما يتيح معارف بشأن وظائف التطبيق والأداء. يربط النظام البيانات لتحديد الأنماط وكشف الخلل وإدارة المشكلات بشكل استباقي من خلال تحليل السبب الأساسي وتقديم الحلول الموصى بها التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.
تكامل البيانات المتقدم

تبسيط إدارة البيانات من خلال أتمتة أدوات البيئة وتوفير قدرات DataOps. فهو يهيئ المحولات لجمع البيانات بكفاءة، ويدير تدفق البيانات من خلال قدرات الدفع/السحب والتحديثات في الوقت الفعلي، ويبسط عملية إعداد العملاء وتعدد المستأجرين. التكامل مع IBM Consulting Advantage لتحسين عمليات بياناتك وتعزيز الكفاءة العامة.
قابلية الملاحظة الدائمة

دمج البيانات من مصادر متعددة وتقاربها بسلاسة. تستخدم منصتنا نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمجة لتقديم تصور ورؤية محسّنة من خلال واجهة موحدة، توفير معارف قابلة للتنفيذ لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات بشكل استباقي وتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
الموارد الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات IBM Consulting AIOps في AWS

يمكنك التوسع باستخدام إدارة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيئات AWS والبيئات السحابية الأصلية والهجينة لتحسين مرونة التطبيقات وأدائها.

 IBM Consulting Advantage

تسعى ®IBM إلى زيادة قيمة العملاء والعمل الاستشاري باستخدام IBM Consulting Advantage، وهي منصة لخدمات الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من المساعدين.
حلول ذات صلة ®IBM Concert

يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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