كان مكتب خدمات المعلومات (OIS) التابع لهيئة الصحة في ولاية أوريغون (OIS)، وهو أحد أكبر مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في الولاية، يواجه تحديًا حساسًا في دعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا لديه، والتي تضم أكثر من 30000 شخص من ذوي الإعاقة.

كان تطبيق الدفع الخاص بهم، نظام المعالجة وإعداد التقارير الإلكتروني السريع (eXPRS)، وهو أداة أساسية لإدارة الخدمات والدعم لهؤلاء الأفراد، يعاني من مشاكل في الأداء وانقطاعات في الخدمة. بالإضافة إلى ذلك ، أدى الافتقار إلى الرؤى والرؤية لأداء eXPRS إلى إطالة أوقات حل المشكلات وإحباط المستخدمين النهائيين.

كانت هذه الصعوبات تعرض إمكانية المؤسسة في تقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين لها للخطر. وبالتالي، أدرك مكتب خدمات المعلومات (OIS) أن قابلية الملاحظة للتطبيق أمر بالغ الأهمية لضمان موثوقية وأمن وكفاءة نظام eXPRS، وبالتالي رفاهية أولئك الذين يعتمدون عليه.