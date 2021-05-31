الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية

استخدم خدماتنا السحابية، المدعومة بمنصة IBM Consulting Advantage، لتسريع رحلتك إلى تبني تقنيات السحابة الهجينة، وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. يمكن أن يؤدي تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة تقنيات المعلومات إلى تسريع هذه الرحلة بشكل أكبر.
بفضل المرونة المعمارية والتقنيات المتسارعة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة تقنيات المعلومات وتحديث تطبيقاتك لتحسين عائد الاستثمار وإنشاء تطبيقات سحابية أصلية وإدارتها على نطاق واسع، على المنصة التي تختارها.
نعمل معك لتحديد ما يناسب أعمالك من استراتيجية السحابة الهجينة، والحلول، ونموذج التشغيل، وخريطة الطريق، وشراكات النظام البنائي، من خلال الجمع بين خبراتنا المتعمقة في الصناعة مع رؤى التقنيات لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.
بدعم من منصة IBM Consulting Advantage، تساعدك منهجيتنا على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سحابية سلسة وآمنة ومرنة وفعَّالة من حيث التكلفة، إلى جانب تحديد المسار الأمثل لترحيل التطبيقات الحساسة للمهمات وتحديثها.
نساعدك على تسريع الابتكار بتكاليف أقل من خلال إعداد استراتيجية بناء سحابية أصلية، بدعم من IBM Consulting Advantage، والتي تساعد على تقليل الوقت المستغرق في طرح المنتج في السوق وتعزيز نمو الإيرادات باستخدام منصات سحابية متعددة هجينة مفتوحة وآمنة.
تستخدم قدرات إدارة السحابة الهجينة لدينا الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإزالة تعقيد إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية لتحسين عائد الاستثمار وتوفير وقت فِرَق تقنيات المعلومات للابتكار.
تمكّن من تحويل نموذج عملك لتحقيق النمو باستخدام نهج السحابة الهجينة، وخفض تكاليف التطبيقات وتحسين عائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تمكّن من تحديث تطبيقاتك وإدارتها باستمرار على أي منصة بفضل التحسينات في التحكم والرؤية والأمن الإلكتروني والامتثال التنظيمي.
نعمل على حل الفجوات الداخلية في الخبرات من خلال التعاون المكثف، وذلك من خلال تغيير الطريقة التي تتبعها في الابتكار لتحويل الأفكار الناجحة من مرحلة تجريبية إلى واقع واستخدامها على مستوى المؤسسة.
بصفته الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات تحويل السحابة الهجينة، يساعد فارون عملاء المؤسسات الكبيرة على استخدام التقنيات السحابية لتحديث عمليات أعمالهم وتحويلها.
كمهندسة بالتدريب، تشغل أبارنا منصب الشريك الإداري العالمي لشركة IBM Consulting، قسم خدمات السحابة الهجينة في الأمريكتين، وتكرس جهودها لمساعدة الشركات على تجاوز الأعمال المعتادة لتحقيق التحول والتحديث والازدهار.
يُعدّ إيه بي زميلًا في شركة IBM ومخترعًا رئيسيًا في IBM، ولديه أكثر من 58 براءة اختراع مسجلة باسمه، وهو المدير التقني لخدمات السحابة الهجينة وخدمات هندسة المنصات، وهو المسؤول عن توفير استراتيجيات التقنيات، وتحديد العروض الجديدة التي تتماشى مع السحابة الهجينة المتعددة وغير ذلك.
انظر كيف يساعد تحديث التطبيقات على تعزيز إمكانات التحول الرقمي.
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
قدرات نطاق جديدة مصممة لتزويد 160,000 مستشار في IBM بالأدوات اللازمة لتقديم قيمة محسَّنة للعملاء بتكلفة أقل.
قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.
تمكّن من تعزيز أعمالك باستخدام قدرات الترحيل والتحويل السحابي التي تحقق أهدافك.
أعد تصور منصات المطورين الداخلية وتمكّن من زيادة قيمة فِرَق تطوير البرامج لديك.
احصل على أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بمؤسستك.
أتمتة الأعمال المبتكرة ودعم السحابة، وتوفير نتائج أعمال مؤثرة من خلال التحديث والتطور الرقمي.
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يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تقليل فجوات المهارات في أتمتة تقنية المعلومات وتوفير مساعدة قوية رغم بساطتها في إنشاء التعليمات البرمجية.
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