يمكن للمنتجات الرقمية التحويلية فتح آفاق مصادر جديدة للإيرادات، وتعزيز الولاء من خلال الخدمات الموسعة وتحسين إنتاجية الموظفين. ومن خلال الخبرة العميقة في هندسة المنتجات التي تتمتع بها Dialexa، وهي إحدى شركات IBM، وقدرات السحابة الهجينة وتحوُّل الأعمال التي توفرها IBM، نساعد العملاء على تحويل الأفكار إلى محافظ منتجات متميزة تُسهم في تسريع وتيرة النمو. ومن خلال التركيز على تحسين عمليات الأعمال والنتائج، تساعدك خدمات هندسة المنتجات الرقمية عالية الجودة التي نقدمها في كل خطوة على الطريق سواء فيما يتعلق بفِرَق هندسة المنتجات أو دورات التطوير أو قابلية التوسع أو تسريع وقت الوصول إلى السوق. يضمن لنا مستوى النضج الذي وصلنا إليه في الاستراتيجية والتصميم وتحسينات التكنولوجيا وتطوير البرمجيات مساعدتك على بناء المنتج المناسب، بالطريقة المناسبة، للفرصة المناسبة في السوق لتعزيز فرص نجاح منتجك الرقمي.
لقد صممنا نهج منتجات يحقِّق نتائج قابلةً للقياس. ويتميز إطار عملنا العملي بسجلنا الحافل في تصميم وبناء وإطلاق منتجات تقنية تجارية بنجاح.
يتمتع فريقنا بمجموعة واسعة من المهارات في مجالات مثل وضع المفاهيم، والمنهجية، وتصميم المنتجات، وتطوير المنتجات، والنماذج الأولية، والهندسة الرقمية، والتقنيات الجديدة، والتحول؛ فهو يتضمَّن مصممين يفهمون الهندسة ومهندسين يفهمون التصميم.
يتم توزيع أنشطة ضمان الجودة التقليدية عبر الفريق بأكمله لبناء مساءلة جماعية. يتم إجراء اختبار الجودة باستمرار، ويتم تحديثه في جميع مراحل مشاركتك، ويتم النظر إليه على أنه نتيجة مرغوب بها وليس مجرد خطوة في العملية.
نحن نساعد المؤسسات على تبني عقلية المنتجات المبتكرة وتوسيع نطاقها، بدءًا من المواءمة حول احتياجات عملك وتحليل متطلبات السوق والعملاء ووصولًا إلى وضع رؤية المنتج وخارطة الطريق.
نتعاون مع العملاء -في أي مرحلة من مراحل العملية- لتقييم المنتجات الحالية أو تحديد الفرص غير المستغلة التي يمكن ترجمتها إلى منتجات وخدمات جديدة مفيدة، لنقدِّم لك الدعم في وضع الاستراتيجية والتطوير والأداء.
نعمل على إدارة وتحسين معدل نجاح المنتجات التي يتم نشرها من خلال الاستفادة من القدرات والأتمتة للتطوير والدعم المستمرين.
يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على بناء تجارب المستخدم التي تُعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تصور وتصميم وتقديم التجارب التي تساعد على كسب الولاء والثقة عبر دورة حياة العميل.
تحديث التقنيات الموجودة وإنشاء تطبيقات جديدة وإدارتها بشكل مستقل كجزء من التحول الرقمي الخاص بك.
تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.