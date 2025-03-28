تطلعت منصة GrabTV إلى إحداث ثورة في مجال التسويق التلفزيوني التقليدي من خلال منصة رائدة تُسمى التجارة التلفزيونية (T-Commerce)، وهو منتج جديد من شأنه أن يجلب التواصل المتبادل إلى مجال يعود إلى قرن من الزمان، والذي كان به عادةً قناة ذات اتجاه واحد فقط.
لقد تطلب هذا المشروع الطموح دمج العديد من العناصر، مثل تطبيق من جانب العميل لأجهزة التلفزيون، وتطبيق على الهاتف المحمول، وأدوات إدارة، ولوحات معلومات، وخوادم. ومع ذلك، فإن الانتقال من إثبات المفهوم (POC) الواعد إلى منتج مُجدٍ تجاريًا يُشكل عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بقابلية التوسع وجاذبية المستثمرين المحتملين. فقد واجه المديرون التنفيذيون صعوبة في اتخاذ خيارات تقنية حاسمة من دون الالتزام بشدة بالأنظمة غير المرنة، خوفًا من القيود التي قد تعوق فرص النمو المستقبلية.
لمعالجة هذه القضايا، استشارت منصة GrabTV شركة Dialexa®،وهي شركة تابعة لشركة IBM® ذات نهج إستراتيجي يُركز على تشكيل فريق متعدد التخصصات من المصممين والمهندسين والمتخصصين في المنتجات.
لقد ركز الفريق على بناء إطار عمل صارم ومرن في الوقت نفسه يمكن أن يتكيف مع المتطلبات المتطورة. ومن خلال الاستفادة من خدمات الجهات الخارجية مثل إدارة المخزون ومعالجة المدفوعات ومصادقة المستخدمين، ضمنت شركة Dialexa الحد الأدنى من الالتزامات طويلة الأجل، ومن ثَم تعزيز المرونة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت ورش العمل الشاملة عقد جلسات تخطيط مفصّلة، ما أدى إلى وضع خارطة طريق دقيقة وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام ونماذج أولية وظيفية ضرورية لتأمين الاستثمارات.
تتضمن التقنيات المستخدمة Azure DevOps، و.NET 6، وASP.NET Web APIs، وReact، وTypeScript، وTailwind CSS، ما يعزز التكامل السلس عبر المنصات.
لقد أثبتت إستراتيجية Dialexa المخصصة لهندسة المنتجات الرقمية دورها الفعال في دفع منصة GrabTV نحو تحقيق إنجازات ملحوظة بسرعة. وعلى الرغم من العقبات الأولية، فإن التعاون أثمر عن تطورات مستدامة في غضون تسعة أشهر، وتُوِّج ذلك ببرنامج تجريبي فائق الاستجابة أظهر مقاييس مبهرة، لا سيما معدل تفاعل مذهل للمستخدمين بلغ 96% خلال مراحل الاختبار. علاوة على ذلك، وباستخدام الإمكانات الديناميكية الكامنة في بنيتها التحتية المطورة حديثًا، نجحت منصة GrabTV في جذب أول داعم بارز لها قبل الموعد المحدد بوقت طويل.
كجزء من الجهود المتواصلة، تهدف الشراكة إلى مواصلة تحسين المزايا وتعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الابتكار المستدام المتوافق مع الاتجاهات الناشئة، ومن ثَم تعزيز مكانة GrabTV كمنصة رائدة في الجيل القادم من تفاعلات البيع بالتجزئة التلفزيونية.
GrabTV (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي وجهة رائدة لتجارب التسوق التليفزيونية التفاعلية والمعلوماتية والملهمة، حيث توفر راحة وقيمة لا مثيل لها مع تعزيز اتصال حقيقي بين العلامات التجارية والمستهلكين.
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