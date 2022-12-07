في العديد من الصناعات، تتخصص IBM في مساعدة العملاء على رسم ملامح رحلتهم إلى منصة Microsoft Cloud لاستخدام السحابة المتعددة الهجينة والآمنة، بما في ذلك تطوير تطبيقات الأعمال وترحيلها وتحديثها وإدارتها. تساعد IBM Consulting العملاء على تلبية احتياجات العمل، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات Microsoft عن طريق الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي ومنصة Microsoft Cloud. مع الابتكار المفتوح باستخدام Red Hat OpenShift والاستفادة من IBM Consulting Advantage للتحول السحابي. تقدم IBM Consulting خبرات موثوقة مبنية على 30 عامًا من الخبرة كشريك لشركة Microsoft.