بياناتك هي السلاح السري لمؤسستك. إذ يُعَد وجود أساس قوي للبيانات أمرًا حيويًا في تمكين أعمالك بأحدث التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقوى العاملة الوكيلة.
للمبتكرين أصحاب الرؤى الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من بياناتهم، تُعَد IBM Consulting شريككم في مواءمة استراتيجيتكم البيانية مع بنية مستقبلية متقدمة. فاستشاريونا يستخدمون تطبيقات معززة بالذكاء الاصطناعي لتحويل بيئتك المعقدة بسرعة إلى منصة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة ومرنة.
سواء أكنت تتطلع إلى تطبيق أحدث الابتكارات أو ببساطة تحديث ملكية البيانات الخاصة بك، فإن خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات لدينا على استعداد للمساعدة على أي مرحلة من مراحل رحلتك. تساعدك IBM Consulting على تحقيق الاستفادة القصوى من بياناتك، ما يُتيح لك التركيز على دفع مؤسستك نحو المستقبل.
شاهد هذه الحلقة من حلقات أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتتعرف على سبب أهمية البيانات فائقة الجودة لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
صمم إستراتيجية بيانات تدعم إستراتيجية مؤسستك؛ بحيث تستفيد من البيانات في جميع حالات الاستخدام لديك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات وسلاسل الكتل وغيرها من الاستخدامات الرقمية.
يمكنك أن تصبح مؤسسة قائمة على البيانات وتستفيد من بياناتك باستخدام بنية نسيج البيانات. حيث يمكنك تسهيل إمكانية وصول المستخدمين إلى البيانات الموثوقة والمناسبة في الوقت المناسب بغض النظر عن مكان وجودها، وبتكلفة منخفضة.
انقل بياناتك إلى أي سحابة، بما في ذلك سحابات شركاء التطبيقات والبنى التحتية مثل IBM أو Adobe أو AWS أو Microsoft أو SAP أو Salesforce باستخدام مسرعات عمليات البيانات.
عزز أعمالك باستخدام أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة التي من شأنها تعزيز دورة حياة علم البيانات كاملة - بدءًا من إعداد البيانات واستكشافها وحتى إنشاء النماذج ونشرها وإدارتها ومراقبتها.
يعد وضع استراتيجية إدارة البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الصحيحة أمرًا ضروريًا منذ البداية. لا تقتصر حوكمة الذكاء الاصطناعي على الأفراد والعمليات فحسب، بل تشمل الأدوات التقنية التي تساعد على تفعيلها. IBM Consulting هي شريكك للتغلب على هذه التعقيدات.
يستخدم مستشارونا المسرعات الحديثة لعمليات البيانات لزيادة كفاءة تسليمنا لتحويل البيانات، ما يؤدي إلى تحسين القيمة في وقت أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية في ®IBM وأفضل الممارسات في الصناعة. الأدوات جاهزة للنشر على أي بيئة محلية أو أي سحابة أو سحابة هجينة وتعمل في العديد من المجالات وعبر العديد من المناطق الجغرافية. يمكنك تحقيق القيمة في وقت أسرع وتحويل منظومة بياناتك في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.
باستخدام تكنولوجيا IBM وشركائها، يعد IBM Consulting Advantage منصة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تتيح إمكانية الوصول السهل والمخصص إلى الأساليب الخاصة وأصول الذكاء الاصطناعي المصممة لأغراض محددة والنماذج ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمين على الأدوار. تعلم كيفية تطوير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
تسريع زمن تسليم البيانات عبر منظومة البيانات المتقدمة وعمليات تكامل البيانات¹
زيادة عائد الاستثمار نتيجة استهلاك بيانات الخدمة الذاتية والتعاون²
تحقيق عائد الاستثمار من قدرات الذكاء الاصطناعي عند الوثوق بالبيانات3
وحّدت وزارة الدفاع البريطانية بياناتها المالية من خلال تطبيق ممارسات صارمة لإدارة البيانات، ونشرت أدوات تصور البيانات التي عززت الكفاءة التشغيلية وحسنت من اتخاذ القرارات.
ساعدت IBM Consulting شركة British Sugar على استخدام بيانات أكثر من 112 عامًا من البيانات لإنشاء مجموعة قائمة على البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ساعدت IBM Consulting رابطة NABP على بناء منصة رقمية جديدة قائمة على تقنية "سلاسل الكتل" تتيح لمستخدميها تتبع جميع معاملات الأدوية الموصوفة طبيًا.
اقرأ هذا الدليل المفيد حول بناء منظمة تعتمد على البيانات وتعزز الميزة التنافسية
اقرأ عن كيفية تعاون IBM وData & Trust Alliance وغيرها للمشاركة في وضع معايير مصادر البيانات
تعرف على سبب تحول الشركات الرائدة في وقتنا الحاضر إلى تقديم خدماتها عبر المنصات بدلاً من اعتمادها على الأعمال التقليدية
يمكنك إنشاء مهام سير عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والمخاطر لتحويل التطلعات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إنجازات على أرض الواقع في مجال الأعمال.
رقمنة سير العمل وأتمتتها. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأتمتة يتيح لمنظمتك العمل دون انقطاع، ما يحسن العمليات ويعزز استمرارية الأعمال بسلاسة.
ادمج الذكاء الاصطناعي المسؤول في نسيج أعمالك.
قم بإنشاء استراتيجية مخصصة للمضي قدمًا وخطة تنفيذ معدة خصيصًا لاحتياجات عملك.
تشهد أخبار الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا. كُن على دراية بأحدث القصص والتطورات والاستخدامات ذات الصلة بعملك. ستصلك رسالة بريد إلكتروني واحدة أو اثنتان شهريًا.
انضم إلى فريقنا المكون من أفراد متفانين في عملهم ومبدعين يسعون لتحقيق تغيير إيجابي في العمل والعالم.