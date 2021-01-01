بياناتك هي السلاح السري لمؤسستك. إذ يُعَد وجود أساس قوي للبيانات أمرًا حيويًا في تمكين أعمالك بأحدث التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقوى العاملة الوكيلة.

للمبتكرين أصحاب الرؤى الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من بياناتهم، تُعَد IBM Consulting شريككم في مواءمة استراتيجيتكم البيانية مع بنية مستقبلية متقدمة. فاستشاريونا يستخدمون تطبيقات معززة بالذكاء الاصطناعي لتحويل بيئتك المعقدة بسرعة إلى منصة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة ومرنة.

سواء أكنت تتطلع إلى تطبيق أحدث الابتكارات أو ببساطة تحديث ملكية البيانات الخاصة بك، فإن خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات لدينا على استعداد للمساعدة على أي مرحلة من مراحل رحلتك. تساعدك IBM Consulting على تحقيق الاستفادة القصوى من بياناتك، ما يُتيح لك التركيز على دفع مؤسستك نحو المستقبل.