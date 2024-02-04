من دون السياسات والمبادئ التوجيهية والممارسات الصحيحة المحيطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتعرض المؤسسات لمشكلات أخلاقية وعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات والضرر بالسمعة والخسارة المالية. يُعد وضع الإدارة الصحيحة للبيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا منذ البداية. وترى IBM Consulting أن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي تحدٍ يشمل المجتمع والتكنولوجيا، وتتطلب حوكمة تنظيمية وعمليات وتعليمًا على مستوى المؤسسة وأدوات تقنية تساعد على تمكينها.

تتمتع IBM بقوة لا مثيل لها في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي – فهي من صميم ثقافتنا وقيمنا. وتتمتع IBM Consulting بالخبرة في الصناعة والمجال للعمل مع العملاء لإنشاء حواجز الحماية الصحيحة وضمان بناء الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على مستوى المؤسسة. نحن نعمل مع العملاء لإنشاء إستراتيجية مسؤولة وشفافة للذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة تنظيمية إلى جانب منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة.

سيؤدي تركيز قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي على الثقة والأمان والشفافية إلى مستويات جديدة من الرقابة البشرية والامتثال التنظيمي للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. كما أن القانون له نطاق خارج الحدود الإقليمية، ما يعني أن مطوري الذكاء الاصطناعي وناشريه في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا مستعدين للالتزام بمتطلباته. يمكن لـ IBM Consulting مساعدتك على التنقل في مشهد عالمي متزايد التعقيد من اللوائح التنظيمية للاستفادة بنجاح من الوعود التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونقوم بذلك من خلال مساعدتك على إرساء الثقافة التنظيمية وهيكل الحوكمة المناسبين، فضلاً عن مساعدتك في الأدوات وأطر هندسة الذكاء الاصطناعي المطلوبة لضمان أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تتصرف بطرق تعكس مقصدك.