خدمات Adobe الاستشارية

منذ أكثر من 20 عامًا، تعاونت IBM مع Adobe في النقاط المشتركة المتعلقة بالاستراتيجية والتصميم والتقنية لإعادة ابتكار أعمالك رقميًا.

ونقدم معًا تجارب موثوقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسعد العملاء عبر كل نقطة اتصال رقمية. يساعدك خبراؤنا على الاستفادة من تقنية Adobe لإنشاء حلول مصممة خصوصًا لأعمالك، ما يساعد في زيادة قيمة بيانات عملائك لجعل كل تفاعل أكثر خصوصية.

بفضل خبرتنا الاستشارية في التقنيات السحابية الثلاثة لشركة Adobe وخبرة ما يزيد عن 21,000 متخصص ماهر في الذكاء الاصطناعي استطعنا أن نحظى بسمعة طيبة كخبراء موثوقين في النظام البنائي وذلك بعد خدمتنا للعديد من كبار عملاء Adobe الذين كانت لديهم احتياجات معقدة. تعمل Adobe و IBM معًا على تشغيل الذكاء الاصطناعي الإبداعي لتتمكن من الوثوق بما تقوم بإنشائه، وبناء الثقة مع كل تفاعل شخصي.