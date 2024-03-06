خدمات Adobe الاستشارية

منذ أكثر من 20 عامًا، تعاونت IBM مع Adobe في النقاط المشتركة المتعلقة بالاستراتيجية والتصميم والتقنية لإعادة ابتكار أعمالك رقميًا.
ونقدم معًا تجارب موثوقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسعد العملاء عبر كل نقطة اتصال رقمية. يساعدك خبراؤنا على الاستفادة من تقنية Adobe لإنشاء حلول مصممة خصوصًا لأعمالك، ما يساعد في زيادة قيمة بيانات عملائك لجعل كل تفاعل أكثر خصوصية.
بفضل خبرتنا الاستشارية في التقنيات السحابية الثلاثة لشركة Adobe وخبرة ما يزيد عن 21,000 متخصص ماهر في الذكاء الاصطناعي استطعنا أن نحظى بسمعة طيبة كخبراء موثوقين في النظام البنائي وذلك بعد خدمتنا للعديد من كبار عملاء Adobe الذين كانت لديهم احتياجات معقدة. تعمل Adobe و IBM معًا على تشغيل الذكاء الاصطناعي الإبداعي لتتمكن من الوثوق بما تقوم بإنشائه، وبناء الثقة مع كل تفاعل شخصي.
يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على إحداث تحول جذري في مجال التسويق، ووفقًا لمعهد IBM Institute of Business Value، يعتقد 94% من مديري التسويق الذين شملهم الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحرر فرق التسويق من المهام العادية حتى يتمكنوا من التركيز على الأنشطة الإبداعية الأكثر أهمية. فمن خلال الاستفادة من مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات من watsonx، تساعدك IBM على تحويل عملياتك التسويقية من خلال حل متكامل لإنشاء سلسلة توريد محتويات ذكية.
IBM Consulting Advantage for Marketing* هو عرض تقنيات وخدمات مجمعة تتضمن:
نموذج أساس أُعدَّ مسبقًا، تم بناؤه على watsonx.ai ثم بعد ذلك يتم ضبطه وتدريبه وتزويده بإرشادات علامتك التجارية وسياساتها ومعلومات المنتجات.
واجهة مستخدم "workbench" الخاصة بالمسوقين مبنية على منصة IBM Consulting Advantage ويتم تشغيلها بواسطة watsonx وتوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة مكونة مسبقًا من مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري لدعم المسوقين في مؤسستك عبر مجموعة متنوعة من الأدوار والمهام.
التكامل السلس باستخدام أدوات إدارة العمل والمنصات التسويقية الخاصة بموردي البرامج المستقلين.
*سيكون الحل جاهزًا للطرح العام في الربع الرابع من عام 2024
إن التركيز القوي لشركة IBM على الذكاء الاصطناعي التوليدي والتخصيص قد مكّنها من أن تصبح من أوائل الشركاء الذين أصبحوا جاهزين لاستخدام Adobe Content Supply Chain.
يقدّر العملاء الاستشارات الاستراتيجية والخبرة الفنية والتقنية في المجالات المختلفة التي تقدمها IBM، والوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد.
تعتبر IBM الخيار المناسب تمامًا للشركات التي تسعى إلى تنفيذ Adobe على نطاق واسع مع التركيز على التصميم والمحتوى وإدارة سير العمل.
تتميز شراكة IBM و Adobe بأنها فريدة من نوعها؛ إذ تجمع ما بين الخبرة الاستشارية والتقنية. ونتعاون معًا لمساعدة المسوقين على تطبيق الذكاء الاصطناعي باستخدام حلول متكاملة مثل Adobe Firefly و Sensei + watsonx لزيادة الكفاءة والسرعة والتخصيص في سلاسل التوريد الخاصة بهم.
إن شركاءنا وعملاءنا ومحللينا في نظام Adobe البنائي يثقون في IBM وخبرائنا. تم تصنيف IBM كشركة رائدة عالميًا في Adobe من قبل كل من IDC و Everest، كما أن ممارسي التسليم لدينا هم في أعلى مستوى من الشركاء من حيث عدد اعتمادات المبيعات والشهادات الفنية مع ما يزيد عن 10,000 من إجمالي بيانات الاعتماد.
ساعدت خبرتنا الاستشارية في Adobe عبر Adobe Clouds الثلاثة المقترنة بأكثر من 21,000 من ممارسي الذكاء الاصطناعي المهرة في تطوير أكثر من 2,000 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي للعملاء في عام 2023.
تجمع سلسلة توريد المحتوى بين الأفراد والأدوات ومسارات العمل لتخطيط المحتوى وإنشائه وإنتاجه وتسليمه وقياسه بشكل فعال. ويساعد مستشارو Adobe Workfront العملاء على تعزيز سلاسل توريد المحتوى الخاصة بهم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يجعل العمليات التقليدية أكثر كفاءة ويسمح للمسوقين والفرق بالتركيز على الأنشطة الاستراتيجية القيِّمة.
أطلق العنان لقيمة بيانات عملائك باستخدام Adobe Experience Cloud و Adobe Experience Platform لتصميم وتقديم تجارب شخصية فردية عبر المؤسسة. تمكّن من دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بمؤسستك لتنسيق رحلات المحتوى المخصص، وتحسين تجربة التجارة متعددة القنوات وتعزيز Adobe Experience Platform باستخدام الأصول الخاصة بشركة IBM.
يتطلب تقديم تجارب عملاء فائقة التخصيص استخدام التقنية المناسبة والعمليات المبسطة والبيانات الدقيقة. يعالج خبراء التسويق لدينا مرحلة تطور مؤسستك الحالية أثناء إزالة الغموض عن عمليات التكامل والخدمات المتصلة اللازمة لتحديث مجموعة تقنيات التسويق بأكملها. ما النتيجة؟ نموذج عمل مبسط ومؤتمت يعمل على تقليل التكاليف وتسريع وقت الوصول إلى السوق وبناء الولاء للعلامة التجارية.
باستخدام Adobe Experience Cloud للتحسين المتعلق بالأفراد والعمليات والمنصات، أصبحت IBM شركة تعتمد بشكل أكبر على البيانات وتضع العميل في المقام الأول، حيث قامت بدمج 40 منصة لإدارة الأصول الرقمية (DAM) في منصة واحدة وتقديم صفحات الويب إلى السوق بشكل أسرع بنسبة 75%.
تشارك T-Mobile رحلتها مع Adobe Workfront والخطوات التي تتخذها فيما يتعلق بالبيانات والحوكمة لتحقيق النجاح في عالم جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
مع بدء 90% من عمليات شراء السيارات عبر الإنترنت، دخلت شركة IBM في شراكة مع Audi UK واستخدمت Adobe Experience Manager (AEM) و Adobe Analytics لتوقع احتياجات وتفضيلات الجيل القادم من برامج تشغيل Audi.
لقد جعلت منظمة Maryland SDAT التجارب الرقمية أكثر سهولة وشفافية للجميع دون إصلاح تنظيمي.
3 طرق تتبعها IBM و Adobe لتحويل سلسلة توريد المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي للتوليدي.
البيانات ضرورية: بناء استراتيجية تسويق فعالة للذكاء الاصطناعي التوليدي.
اكتشف إمكانات سلسلة توريد المحتوى وتنسيق تجربة العملاء والتجارة الذكية.
يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على بناء الخبرات والمنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تمكّن من تصوّر وتصميم وتقديم تجارب أكثر ذكاءً تساعد على كسب الولاء والثقة في كل مراحل دورة حياة العملاء.
أحدِث تحولاً في مؤسستك التسويقية في كل ما يتعلق بالأفراد والعمليات والمنصات لإزالة التعقيد وإطلاق العنان للكفاءة وزيادة مشاركة العملاء ودفع النمو.
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