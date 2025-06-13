يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والمضبوط حلول الصناعة من IBM لضمان الكفاءة التشغيلية. توفِّر هذه الحلول رؤى أعمق وسير أعمال متقدمة وحلولاً تقنية مخصصة تُمكِّن الشركات من تحقيق قيمة أكبر واستدامة وقدرات اتخاذ قرار. ساعِد الفرق في أقسام الموارد البشرية وإدارة المواهب والهندسة والعمليات والتسويق والتكنولوجيا على الحفاظ على قدرتها التنافسية وخفض التكاليف وتقديم خدمة عالية الجودة، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال.
قم بتطبيق التقنيات الأسية الجديدة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل لقيادة المستقبل
قم بتبسيط عملية الإنتاج والابتكار في المركبات المعرَّفة بالبرامج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
حقِّق قيمة أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الاعتماد عليه وتعزيز تحوُّلك
حوِّل أعمالك في مجال السلع الاستهلاكية على نطاق واسع مع الذكاء الاصطناعي التوليدي
عزِّز العمليات الدفاعية والاستخباراتية والعسكرية مع حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول
سرِّع عملية الابتكار وتجديد الطريقة التي تُصمم بها شركات الطاقة خدماتها وتنشئها وتديرها وتقدمها
قدِّم خدمات رقمية عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي
استعد لتأمين مستقبل نظامك البيئي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع وتقنية الأتمتة
ساعِد على زيادة المرونة والقدرة على التكيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول السحابة الهجينة
تحسين كفاءة رعاية المرضى من خلال منصات آمنة وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
قم بتبسيط سير العمل وتحديث إدارة البيانات وتعزيز تجربة العملاء باستخدام السحابة والذكاء الاصطناعي
تحسين الرعاية وزيادة كفاءة التكاليف مع حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول
حقِّق مستويات جديدة من مرونة الأعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
حسِّن عملياتك وحافظ على قدرتك التنافسية في السوق سريعة التغير
قم بتطوير تقنيات ومواد جديدة تقلل الأثر البيئي
حوّل نموذج عملك باستخدام التقنيات الذكية
إطلق العنان لمستقبل البيع بالتجزئة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
استكشِف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية التي تدعم مبادرات استكشاف المجال
أعِد تصوُّر مفهوم الاتصال واستكشف طرقًا للمساعدة على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي
ارتقِ بتجربة العملاء وعزِّز الإيرادات وارفع الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي
تعمل ®IBM على أتمتة إدارة البيانات باستخدام العاملين الرقميين، ما يمكّن الموظفين البشريين من تخصيص المزيد من الوقت للمهام عالية القيمة.
يحسن مصرف Bradesco البرازيلي تجربة العملاء ويوفر لكل عميل من عملائه البالغ عددهم 65 مليون عميل اهتمامًا شخصيًا.
تستخدم IBM وشركة Telefónica Spain حلول سحابية لتحويل الأفكار إلى قيمة أعمال حقيقية.
أطلقت ولاية نيو جيرسي وشركة IBM Consulting بوابة وعملية تسوية لمساعدة المواطنين على الحصول على دعم لسداد فواتير الكهرباء المتأخرة.
حدَّثت شركة Water Corporation بنية SAP للمهام الحساسة ونقلها إلى السحابة بمساعدة ®IBM Consulting.
تعمل مجموعة IBM CIO على تسريع تحديث التطبيقات باستخدام أتمتة Turbonomic.
تساهم شركة IBM في تحسين كفاءة عمليات شركة Honda من خلال استخلاص المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتوقع خفض وقت نمذجة الوثائق بنسبة 67%.
أنشأت شركة ExxonMobil تطبيقًا للأجهزة المحمولة لتبسيط تجربة التزود بالوقود، مع تعزيز الأمان والتوسع والتحسين من خلال التشغيل على IBM Cloud™.
تعاونت IBM مع The Harris Poll وأجرت استطلاعًا شمل 2000 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم لمعرفة أفضل الممارسات التي يعتمدها روَّاد الذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على كيفية استفادة مقدّمي الرعاية الصحية من الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في توفير تجربة أفضل للموظفين والمرضى.
اكتشف كيف ستساعد WPP المسوقين على حل تحديات التسويق المعقدة في قطاع الأعمال بين الشركات، وتحديد مجموعات الشراء والتفاعل معها بدقة، وتحسين العائد على الاستثمار لعملائهم.
اكتشف كيف يمكن لشركات الاتصالات والبنوك تطوير الجيل القادم من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
تعاونّا مع AWS لشرح الخطوة الأولى لمصنّعي السيارات والمورّدين، وهي اعتماد استراتيجية سحابية متكاملة.
اطَّلع على وضع الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع والأمن القومي، وقدرة التكنولوجيا على مساعدة روَّاد الصناعة على اتِّخاذ قرارات أفضل.
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