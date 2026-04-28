مع تزايد الطلب على حركة الطيران، واضطرابات سلاسل التوريد، والقيود التنظيمية، وارتفاع توقعات العملاء بعد الجائحة، يجب على صناعات الطيران التجاري والدفاع التكيف مع نماذج تشغيل جديدة. يُعَد الاستثمار في التقنيات الجديدة للأعمال أمرًا أساسيًا لتغذية توجهات القطاعات نحو تحقيق الاستدامة، وابتكار المنتجات المتطورة، وتحسين التصنيع.

وهنا يأتي دور IBM لمساعدة العملاء على تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية والالتزام بمواعيد التسليم من أجل تحقيق ما يلي:

تصميم سلسلة التوريد، وتحديد التدفق المناسب للمنتج

تحسين المخزون لتقليل التكلفة ومنع نفاد المخزون

موازنة خط الإنتاج لتحسين تكوين خط الإنتاج

تخطيط النماذج الأولية وجدولتها

جدولة خط التجميع النهائي في عملية تخطيط المبيعات والعمليات (S&OP)

التخطيط للصيانة لتجنب انقطاع الخدمة

الاستفادة من خبرة IBM المتعمقة في القطاع - بدءًا من خدمات استشارات استراتيجيات النمو إلى التحليلات المتقدمة. دعنا نساعدك على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل لدفع مؤسستك في قطاع الطيران أو الدفاع نحو المستقبل.