حلول قطاعَي النفط والغاز

يمكنك تسريع عملية التحول الرقمي والاستعداد للمستقبل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة
استخدام التقنيات المتطورة للقطاعات المتغيرة

يواجه قطاع النفط والغاز حاليًا كمًا هائلاً من التحديات، بدءًا من الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة وحتى انخفاض الإنتاج وقلة توافر الموارد. 

ولكن كيف تحافظ شركات الطاقة على الميزة التنافسية في ظل النظام البنائي المتغير؟ استعن بالحلول التقنية الموثوقة المقدمة من IBM للمساعدة على تحقيق ذلك. نحن نعمل مع فرقك لتعزيز الإمكانات المختلفة في المستقبل، بما في ذلك الامتثال لحدود الانبعاثات واستكشاف الموارد غير التقليدية.

استكشف التقنيات الجديدة التي تساعدك على تبسيط العمليات العالمية وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتوفير تجارب أفضل للعملاء، وتيسير الطريق نحو الاستدامة.
حلول النفط والغاز تسريع أداء الاستدامة من خلال إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)
الاستجابة بشكل أسرع وأكثر ثقة لدعوات الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية والمستثمرين إلى إجراء قياسات وإفصاحات أكثر شفافية بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تحويل سير العمل المجزأة باستخدام الأتمتة الذكية
اجعل أدوار الموظفين أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكية التي تُمكّن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع.
عزز إستراتيجية إدارة الأصول لديك
ساعة واحدة من تعطل العمل يمكن أن تُكلف 100000 دولار أمريكي من التكاليف التشغيلية. استعن بتحليلات البيانات والصيانة التنبؤية لإدارة استخدام مؤسستك للأصول وإدارة الأداء بشكل استباقي لتجنب حدوث أي أعطال.
تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي
طوّر تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لشركتك بقطاع النفط والغاز لمعالجة إدارة البيانات وتسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول.
الحماية الاستباقية من الهجمات الإلكترونية
يمكنك التعرف على التهديدات والثغرات الأمنية الخطيرة ومنعها من تعطيل عمليات الأعمال.
تعاون مع الخبراء لتعزيز الابتكار
يمكنك تحويل طريقة إدارة عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة الإمكانات لدمج عمليات التحسين والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية.
دراسات حالة
شعار شركة Shell
Shell

دعم التعدين المستدام من خلال منصة تحسين التعدين المسماة OREN

 قراءة قصة العميل
شعار شركة Neste
شركة Neste

زيادة إنتاج الوقود المتجدد باستخدام سلاسل توريد مرنة قائمة على منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)

 اقرأ قصة النجاح
شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية &quot;أدنوك&quot;
شركة بترول أبوظبي الوطنية

تعزيز دقة واتساق وسرعة عمليات تحليل الصخور من خلال تطبيق عملية آلية جديدة

 قراءة قصة العميل
شعار شركة Towngas
شركة Towngas

تقليل فترات انتظار العملاء في الاتصالات بنسبة 100%، وذلك من خلال استبدال نظام الشجرة الهاتفية بروبوتات المحادثة في مركز الاتصالات

 اقرأ قصة النجاح
شعار شركة Wintershall Dea
شركة Wintershall Dea

تزويد الشركات ووحدات الأعمال بإمكانات الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال IBM AI@Scale لتعزيز كفاءة العمليات اليومية 

 اقرأ دراسة الحالة

التوجهات في قطاع النفط والغاز

مفاعلات حيوية أنبوبية للطحالب تعمل على تثبيت ثاني أكسيد الكربون (CO2) لإنتاج الوقود الحيوي كوقود بديل مع صهاريج تخزين وفي الخلفية سماء زرقاء
التحول الرقمي في قطاع الطاقة
استكشف كيفية تحويل شركات النفط والغاز من خلال ثمانية محاور إستراتيجية للتجهيز لمستقبل الطاقة الرقمية.
مصنع بتروكيماويات كبير وحديث في وقت الغروب بمنطقة صناعية بالقرب من روتردام، هولندا، البنلوكس، أوروبا. تظهر العديد من المداخن والخزانات وأبراج التقطير وغيرها من المنشآت تحت سماء زرقاء. صورة بدقة 50 ميجابكسل ذات نطاق ديناميكي عالي (HDR) ملتقطة بكاميرا EOS 5Ds Canon، وتقنية الدمج الرقمي، والتعريض الضوئي الطويل باستخدام حامل ثلاثي القوائم
نموذج لمستقبل الطاقة الرقمية
تعرف على كيفية استخدام شركات النفط والغاز الرائدة للتقنيات الرقمية من أجل تشغيل الأصول بشكل أكثر استدامة.
حافلات تعمل بالغاز الحيوي. مفهوم النقل الخالي من الكربون
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كعامل تحفيز
اقرأ لماذا لم تُشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عائقًا أمام أداء الأعمال، بل إنها بمثابة عامل تحفيز يُحقق الربحية والنمو.

الحدث

فعالية Think 2025

خطِّط للخطوة التالية في رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي في الحدث الرئيسي لشركة IBM، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو في بوسطن

 استكشف الفعالية
الرئيس التنفيذي (CEO) Arvind Krishna يقدم عرضًا أمام الحضور في فعالية Think Event 2024، الخطاب الرئيسي لليوم الثاني في بوسطن
اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش إستراتيجية التحول الرقمي لديك ونضبط مسار العمل.
