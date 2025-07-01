نجحت صناعة خدمات تقنية المعلومات المالية في اجتياز الاضطرابات الصناعية والعقبات غير المتوقعة وموجات التحول الرقمي. ورغم كل هذه التحديات، إلا إن هذه الأزمات قد كشفت عن فرص سانحة للتحول الرقمي أيضًا. ابدأ في تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
بفضل القدرات التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي التوليدي من ناحية ابتكار تجربة فريدة للعملاء وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف، لم يعد مجرد مصطلح رائج بل هو أكثر من هذا بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات المالية فيما يلي:
توفر شركة IBM مجموعة أدوات تضم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية، بما يساعد المؤسسات المالية على تبسيط سير العمل وتحسين العمليات وتحفيز النمو بأدنى مخاطر. استفد من إقامة شراكات مع شركة IBM لتطوير خارطة طريق التقنية، والحصول على ميزة تنافسية، وإيجاد التمايز في السوق والاستعداد للآفاق المالية الجديدة.
اكتشف كيف يمكنك تحسين عائد الاستثمار في خدمة العملاء باستخدام IBM watsonx Assistant
استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات حول إمكانات الأسهم مرتفعة النمو
إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage
إعادة تصور تجربة رقمية مخصصة في الخدمات المصرفية لتعزيز رضا العملاء.
تحديث البنية التحتية لتبسيط المعاملات وتسهيل التواصل بأفضل شكل ممكن
تمكين المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بكفاءة عالية، واختبار التطبيقات وتحسينها من خلال تحديث الكمبيوتر المركزي
تحسين تفاعل العملاء باستخدام المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Redi
استكشف اتجاهات التكنولوجيا المالية الرئيسية الصادرة عن مؤتمر Money 20/20، بما في ذلك تطورات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة وابتكارات الدفع العالمية.
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