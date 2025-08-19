استوديو الابتكار من IBM

احصل على رؤية شاملة لتحدياتك من خلال استكشافاتنا المتعمقة في الصناعة والتكنولوجيا وتجاربنا التفاعلية.
حدِّد أفضل مجال لتركيز جهودك من خلال التقييمات، ومقارنات الأداء، وورش عمل التفكير التصميمي التي نقدمها.
يمكن لخبرائنا الداخليين مساعدتك على وضع نماذج أوَّلية للأفكار، وتطوير خارطة الطريق، وتحقيق النتائج بسرعة.
هل تريد معرفة أنماط النشر التي نراها أثناء عملنا مع عملائنا في مختلَف الصناعات؟ لنتعرَّف على من واجهوا تحديات مماثلة لكي نستهلم من حلولهم. جلساتنا الاستكشافية للقطاعات يقودها خبراؤنا المتخصصون الذين يمتلكون خبرة مباشرة في تحديد التحديات، واكتشاف الفرص، والوصول إلى جوهر المشكلة، وتصميم الحلول وتنفيذها.
هل أنت مهتم بالاطِّلاع على أحدث ما تقدمه تقنيات IBM؟ الإحاطات التقنية لدينا يقودها خبراء فنيون يمكنهم إطلاعك على أحدث المستجدات، وكيفية الاستفادة من عروض IBM ضمن البنية التقنية لديك، مع توضيح القيمة التي ستحصل عليها.
هل تسعى إلى تحقيق أكبر أثر ممكن لأعمالك؟ تستفيد هذه الجلسات التعاونية من منهجية التفكير التصميمي المؤسسي من IBM لمساعدتك على اكتشاف الفرص الجديدة وحل التحديات الجوهرية في أعمالك.
هل تحتاج إلى جلسة خاصة مع خبرائنا التقنيين أو المتخصصين في الصناعة؟ تُتيح لك هذه الأنشطة المصممة قبل التنفيذ وبعده الوصول المباشر إلى خبراء يساعدونك على توسيع نطاق حلولك، ويقدِّمون لك رؤى قيمة، وغير ذلك.
هل تريد التواصل مع زملائك في الصناعة؟ تُعَد جلساتنا متعددة العملاء وسيلة ممتازة لجمع قادة الأعمال الذين يواجهون تحديات مشابهة في قطاعاتهم. نقدِّم على مدار العام مجموعة متنوعة من الفرص للتواصل مع عملائنا وشركائنا من خلال منتديات مركَّزة تتناول موضوعات تهمّك.
يوضِّح هذا العرض من الجلسات المتخصصة بقيادة خبرائنا كيف يمكننا تخصيص تجارب الاستوديو بما يتناسب مع احتياجاتك.
تبدأ ورش العمل المجانية لدينا باستكشاف ما يمكن تحقيقه وقوة التكنولوجيا في حل التحديات التي تواجهك. ستُلهمك تجاربنا التفاعلية، وأنشطة التقييم، والجلسات المتعمقة بصحبة الخبراء، والعروض التوضيحية لمواصلة استكشاف الفرص.
حدِّد أفضل مجال لتركيز جهودك من خلال التقييمات، ومقارنات الأداء، وورش عمل التفكير التصميمي التي نقدمها.
تنتهي مشاركاتنا بأساليب عملية تساعدك على البدء وتحقيق النتائج بشكل أسرع. سنضع معًا خارطة طريق تتضمن خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ، ونجعلك تتواصل مع خبراء من مختلَف مجالات IBM لدعمك.
لمساعدة كلٍّ من المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO)، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO)، والتنفيذيين في خطوط الأعمال، أو مطوِّري البرمجيات على فتح آفاق جديدة للإنتاجية من خلال بناء مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين.
للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO) ومسؤولي عمليات تكنولوجيا المعلومات والمطوِّرين، بهدف تبسيط التكامل والتسليم والعمليات من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
لكبار مسؤولي البيانات (CDO) والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO) والمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) وقادة الذكاء الاصطناعي والبيانات، بهدف تبسيط وتأمين الوصول إلى البيانات على مستوى المؤسسة لإجراء التحليلات الفورية والذكاء الاصطناعي، وخفض تكاليف مستودعات البيانات الخاصة بهم.
للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO)، والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا (CTO)، وقادة عمليات الذكاء الاصطناعي، والعمليات، والهندسة المعمارية، لإبراز قيمة البيئة الهجينة المصممة عمدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي ومن أجله.