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من الثورة الصناعية إلى أوائل القرن العشرين ترجع جذور شركة IBM إلى اختراع Herman Hollerith لآلة الجدولة عام 1896، التي أحدثت ثورة في معالجة البيانات لتعداد الولايات المتحدة عام 1890. في عام 1911، تأسست شركة IBM باسم Computing-Tabulating-Recording Company، والتي أعيد تسميتها لاحقًا باسم IBM في عام 1924. وتبع ذلك ابتكارات رئيسية، مثل إدخال البطاقة المثقوبة المكونة من 80 عمودًا في عام 1928، والتي أصبحت معياراً عالمياً للبيانات.

صعود الحوسبة والصراع العالمي طرحت IBM آلة المحاسبة الكهربائية في عام 1929. وبحلول عام 1935، كانت تدعم الضمان الاجتماعي بأنظمة حفظ السجلات. خلال الحرب العالمية الثانية، ساعدت IBM العمليات العسكرية بتقنية البطاقات المثقوبة، وفي عام 1945، أسست مختبر Watson العلمي للحوسبة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الحوسبة الحديثة.

عصر الفضاء وثورة الكمبيوتر المركزي تم إطلاق نظام System/360 من شركة IBM في عام 1964، وكان بمثابة كمبيوتر مركزي للشركات والحكومات. في عام 1969، ساعدت أنظمة IBM وكالة ناسا في تحقيق هبوط أبولو على سطح القمر. في عام 1973، أحدث إدخال الرمز الشريطي UPC ثورة في صناعات البيع بالتجزئة من خلال تبسيط إدارة المخزون.

ثورة الحاسب الآلي والتحول الرقمي في عام 1981، أصدرت IBM جهاز IBM PC، مما أحدث ثورة في الحوسبة الشخصية. في عام 1997، دخل ديب بلو التاريخ بهزيمته لبطل العالم في الشطرنج، Garry Kasparov. وبحلول أواخر التسعينيات، كانت شركة IBM قد طورت أيضاً أسرع كمبيوتر عملاق في العالم، مما أظهر ريادتها لمجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

الاتصال العالمي والذكاء الاصطناعي تحولت IBM نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال فوز 2011 Jeopardy! من Watson ، وإعادة صياغة تحسين الأعمال والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. في عام 2018، أطلقت IBM وشركة Airbus برنامج CIMON، وهو أول مساعد ذكاء اصطناعي لمحطة الفضاء الدولية، لتوسيع نطاق عملها ليشمل تكنولوجيا الفضاء. ولا تزال IBM تركز على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية اليوم.