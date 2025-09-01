إن توقعات العملاء والمشهد المتغير لتكنولوجيا المعلومات يدفعان المؤسسات إلى تحديث بنيتها التقنية. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إزالة الأنظمة الموثوقة أو التطبيقات الحيوية واستبدالها كليًا، ولكن بإمكانك تحديثها تدريجيًا من خلال اعتماد نهج سحابي أصيل ودمج الخدمات المصغّرة المعبأة في حاويات ضمن IBM Cloud® Paks، داخل بيئات الحوسبة المركزية والخوادم وحلول التخزين المرنة، القابلة التوسع والآمنة والمصمَّمة باستخدام الذكاء الاصطناعي ولأجل بيئات السحابة الهجينة.
تزيد أُطر العمل المفتوحة من قابلية النقل والاتساق دون إضافة مخاطر.
تفي البنية التحتية لتقنية المعلومات القابلة للتوسع والمرنة بالطلبات المتقلبة وبتكاليف يمكن التنبؤ بها.
تتحكم المنصة الصحيحة في مكان وطريقة تخزين البيانات الحساسة والوصول إليها ومعالجتها.
ابحث عن المهارات والأدوات لتحديث التطبيقات القديمة وتسريع الوقت المناسب للقيمة.
يُجري بنك M&T التحديث على ®IBM Z لتقديم تجربة أفضل ولتسجيل البيانات في الوقت الفعلي.
تُجري شركة Continental تحديثًا لتطبيقاتها ولتقنية المعلومات لديها باستخدام حلول التخزين المرن للبيانات للقيادة الذاتية.
ابحث عن الموارد التي تحتاج إليها لنقل التطبيقات إلى بيئة سحابية هجينة ومفتوحة.
راجِع كيف يمكن للبنية التحتية لتقنية المعلومات المناسبة أن تسرّع من التحوّل.
طبِّق الاستراتيجية والتصميم والتقنية للتحديث لتحقيق إمكانية تشغيل تفاعلي أكبر ولزيادة عائد الاستثمار.
*يتوفر التخزين كخدمة في مناطق محدَّدة