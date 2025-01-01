السحابة الهجينة لـ IBM Z

تتطلب أعباء العمل الحالية اتباع نهج السحابة الهجينة لإدارة البيانات والتطبيقات والنماذج عبر البيئات المحلية والسحابية. يوفر ®IBM Z تكاملًا ثريًا بالأمان وأداءً ممتازًا للبنى التحتية الهجينة، ما يمكِّن المؤسسات من تحسين البيانات وموارد الحوسبة مع توسيع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحيوية. مع حلول ®Red Hat OpenShift وIBM، يمكنك تبسيط العمليات والتفرغ للتركيز على النتائج، دون انشغال بتعقيد تكنولوجيا المعلومات.

