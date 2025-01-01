السحابة الهجينة لـ IBM Z

تتطلب أعباء العمل الحالية اتباع نهج السحابة الهجينة لإدارة البيانات والتطبيقات والنماذج عبر البيئات المحلية والسحابية. يوفر ®IBM Z تكاملًا ثريًا بالأمان وأداءً ممتازًا للبنى التحتية الهجينة، ما يمكِّن المؤسسات من تحسين البيانات وموارد الحوسبة مع توسيع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحيوية. مع حلول ®Red Hat OpenShift وIBM، يمكنك تبسيط العمليات والتفرغ للتركيز على النتائج، دون انشغال بتعقيد تكنولوجيا المعلومات.
تمكَّن من توحيد إدارة التطبيقات عبر البيئات المحلية والسحابية وحافة الشبكة باستخدام IBM Z وRed Hat OpenShift لضمان اتساق عمليات السحابة الهجينة.
تمكَّن من حماية أعباء العمل ذات المهام الحساسة باستخدام التشفير الشامل، والخوارزميات المقاومة للحوسبة الكمية، ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الغنية بالأمان.
تحقيق أقصى قدر من الكفاءة من خلال الحوسبة عالية الأداء والتوزيع الذكي لأعباء العمل والإدارة التكيفية للموارد.
يمكنك تسريع نشر الذكاء الاصطناعي والتطبيقات البرمجية باستخدام أدوات مفتوحة مثل Red Hat OpenShift وAnsible Automation، ما يقلل من التعقيد ويزيد من المرونة.
تعزِّز هذه التقنيات، بما فيها الكمبيوتر المركزي IBM z17 ذو معالج Telum II، الأتمتة والأمان وكفاءة العمليات، ما يجعل IBM Z أساسًا قويًا للسحابة الهجينة وأعباء العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من نشر نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر البيئات الهجينة، مع الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي على IBM Z لتوفير التدريب، والاستدلال، والتحليلات الفورية.
حافِظ على متطلبات الأمان والحوكمة الصارمة مع النشر المحلي، واستفِد من الموارد السحابية للابتكار.
حوِّل التطبيقات إلى بنى سحابية أصلية باستخدام Red Hat OpenShift وKubernetes لزيادة المرونة والأداء.
يمكنك ضمان استمرارية الأعمال بفضل ميزات التشفير والأمان المدمجة في بنية IBM Z، ما يحمي أعباء العمل الحساسة في بيئات السحابة الهجينة.
اكتشِف كيفية تمكين سحابتك الهجينة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في المجالات الأكثر أهمية.
حلول برامج الأمان والمرونة في أنظمة الكمبيوتر المركزي لتوفير حماية شاملة.
تمكين ميزات الأمان المتقدمة والرائدة في الصناعة بشكل مدمج على نظام الكمبيوتر المركزي من IBM لديك.
حماية البيانات الحساسة من التهديدات المستقبلية التي قد تسبِّبها الحوسبة الكمية.