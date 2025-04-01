IBM watsonx Assistant لـ Z يجلب عقودًا من تجربة أفضل الممارسات العملية في متناول أيدي مستخدمي Z ويحول كيفية تفاعلهم مع الكمبيوتر المركزي وإدارته.
يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي هذا للمستخدمين إجابات دقيقة ومحدثة على استفساراتهم IBM Z ويبسط تنفيذ المهام المعقدة والمتكررة على حد سواء, من خلال تدوين المعرفة الخاصة بـ Z خبير خبير في مجموعة موثوقة من الأتمتة، والتي يمكن استخدامها من قبل مبرمجي النظام والمشغلين من جميع مستويات التجربة. يمكنك أيضًا تخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي هذا من خلال تضمين وثائقك لتخصيصها حسب الطلب.
IBM watsonx Assistant لـ Z يحسن ®IBM استقلالية مستخدمي Z وثقتهم من خلال تقليل الوقت اللازم لإلحاق المستخدمين الجدد إلى Z وتسريع نقل المعرفة من Z خبير Z.
عزز إنتاجية مستخدمي IBM Z واستقلاليتهم وثقتهم من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.
مساعدة المستخدمين الجدد على الوصول إلى قاعدة معارف المجال IBM Z والحصول على إجابات لأسئلتهم من خلال الذكاء الاصطناعي الحواري القدرات.
تمكين IBM Z خبير من تدوين معارفهم IBM Z لتحسين الوصول إلى المعلومات والتعاون.
مبني على منصة IBM watsonx Orchestrate وبالشراكة مع ®IBM Research, IBM watsonx Assistant لـ Z تستفيد من نموذج لغوي كبير مخصص (LLM) مع IBM Z استرجاع خاص بالمجال-جيل معزز من الجيل المعزز (RAG) لتقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق به الذي يساعد IBM Z المستخدمين على تعزيز خبراتهم في المنصة وتسريع الكفاءة
تواصل مع خبير للتعرف على المزيد من التسعير حول كيفية تسريع مبادراتك الأتمتة على IBM Z مع watsonx Assistant لـ Z.
انضم إلينا في ندوة ندوة الإنترنت القادمة لمعرفة كيف يقوم عميلنا، IBM CIO مجموعة بتقليل مستوى المهارات المطلوبة لإدارة الكمبيوتر المركزي watsonx Assistant لـ Z وكيف يمكنك أنت أيضًا.
IBM CIO مجموعة يقلل من مستوى المهارة اللازمة لإدارة بيئة الكمبيوتر المركزي مع watsonx Assistant ل Z
IBM watsonx Assistant لـ Z 2 الآن مرونة للعملاء لتحويل وثائق المؤسسة الخاصة بهم إلى وثائق أكثر تخصيصًا.
بعد مرور 60 عامًا، لا يزال IBM الكمبيوتر المركزي ضروريًا. مع ظهور تحديات جديدة، يمكن لقادة البنية التحتية وعمليات التشغيل استخدام البحوث لزيادة استثماراتهم IBM الكمبيوتر المركزي والتكيف مع المتطلبات الحديثة.
وتعتمد الشركات على ®IBM Z في تشغيل أكثر حساسياتها، حيث تتعامل الشركات مع ما يقرب من 70% من المعاملات العالمية من حيث القيمة. يوفر مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدين ®أبسط وأكثر إنتاجية أبسط وأكثر إنتاجية
يمكن أن توفر الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة التقنية إجابة لمجموعة من الباحثين عن ®أبسط وأكثر إنتاجية. إلغاء إنتاجية القفل على الكمبيوتر المركزي watsonx Assistant لـ Z.
هل أنت مستعد لإلغاء القفل مستويات جديدة من الإنتاجية على منصة IBM Z مع مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ تعرف على ما يمكن أن يقدمه watsonx Assistant لـ Z عند تحديد موعد لعرض تجريبي مباشر أو التحدث مع أحد خبرائنا.