IBM watsonx Assistant لـ Z يجلب عقودًا من تجربة أفضل الممارسات العملية في متناول أيدي مستخدمي Z ويحول كيفية تفاعلهم مع الكمبيوتر المركزي وإدارته.

يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي هذا للمستخدمين إجابات دقيقة ومحدثة على استفساراتهم IBM Z ويبسط تنفيذ المهام المعقدة والمتكررة على حد سواء, من خلال تدوين المعرفة الخاصة بـ Z خبير خبير في مجموعة موثوقة من الأتمتة، والتي يمكن استخدامها من قبل مبرمجي النظام والمشغلين من جميع مستويات التجربة. يمكنك أيضًا تخصيص مساعد الذكاء الاصطناعي هذا من خلال تضمين وثائقك لتخصيصها حسب الطلب.

IBM watsonx Assistant لـ Z يحسن ®IBM استقلالية مستخدمي Z وثقتهم من خلال تقليل الوقت اللازم لإلحاق المستخدمين الجدد إلى Z وتسريع نقل المعرفة من Z خبير Z.