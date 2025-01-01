يدمج ™IBM z17 الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.
بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج، يدفع IBM z17 عجلة الابتكار، ويدعم أعباء العمل الجديدة، ويعزز الإنتاجية، كل ذلك ضمن بيئة آمنة وموثوق بها ومرنة مصممة لتلبية احتياجاتك.
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن على بيانات معاملاتك الأكثر موثوقية للحصول على رؤى فورية من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج مع النماذج اللغوية الكبيرة.
حدِّد المخاطر والأضرار المحتملة وقلِّل من تأثيرها استباقيًا باستخدام الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي. استثمر في أول سلسلة من الأنظمة الآمنة ضد الحوسبة الكمّية في العالم.
تمكَّن من تسريع وتيرة التحديث من خلال استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لتوحيد العمليات وتعزيز سرعة مؤسستك.
تجنَّب الانقطاعات بشكل استباقي، وراقب الأنظمة والحالة، وتمكَّن من أتمتة التقارير والإدارة مع رؤى أعمق وتحليلات متقدمة.
عزِّز قوة وإمكانات IBM z17 الجديد من خلال هذه التكاملات الأساسية.
استكشِف أحدث الإصدارات واستفِد من قوة الحوسبة لمنصة IBM Z لدفع التحول الرقمي وتسريع الابتكار.
مصمم لمساعدة المطورين وفِرَق عمليات التطوير على تعزيز وتوسيع تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال تحويل التعليمات البرمجية وأتمتتها بالذكاء الاصطناعي.
يضمن دمج IBM Z في السحابة الهجينة تشغيلًا سلسًا للأعباء عبر المنصات مع تعزيز الأمان والمرونة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يُعَد Linux on IBM Z منصة مؤسسية قوية تجمع بين مرونة المصادر المفتوحة والأداء الفائق والموثوقية والأمان.