يُعَد ®IBM® Telum معالجًا متقدمًا يدعم العديد من ميزات وفوائد ®IBM z16. وخليفته، معالج Telum II الذي يدير الكمبيوتر المركزي ®IBM z17 الجديد، يقوم على هذا الأساس مع تحسينات في الأداء، وزيادة في سعة الذاكرة، وتسريع محسَّن للذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميمه لمساعدة العملاء في الحصول على رؤى أعمال على نطاق واسع في مختلف تطبيقات البنوك والتمويل والتداول والتأمين والتفاعلات مع العملاء.