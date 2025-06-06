يُعَد ®IBM® Telum معالجًا متقدمًا يدعم العديد من ميزات وفوائد ®IBM z16. وخليفته، معالج Telum II الذي يدير الكمبيوتر المركزي ®IBM z17 الجديد، يقوم على هذا الأساس مع تحسينات في الأداء، وزيادة في سعة الذاكرة، وتسريع محسَّن للذكاء الاصطناعي. وقد تم تصميمه لمساعدة العملاء في الحصول على رؤى أعمال على نطاق واسع في مختلف تطبيقات البنوك والتمويل والتداول والتأمين والتفاعلات مع العملاء.
يتميز معالج IBM Telum II بوحدة معالجة بيانات ذات زمن انتقال قصير لتسريع عمليات الإدخال والإخراج. حيث يحتوي على 32 نواة موزَّعة على 4 مجموعات مترابطة من الأنوية، ما يضمن تماسك ذاكرة التخزين المؤقتة. تتضمن الشريحة عشر ذاكرات تخزين مؤقت1 من المستوى الثاني، بسعة 36 ميجابايت، وذاكرات تخزين مؤقت افتراضية موسَّعة من المستوى الثالث (360 ميجابايت) والمستوى الرابع (2.8 جيجابايت)، وكلاهما أكبر بنسبة 40%، ما يعزز الأداء.2
يعد معالج IBM Telum شريحة بتقنية 7 نانومتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي على 8 أنوية بسرعة تتجاوز 5 جيجاهرتز، وذاكرة مؤقتة من المستوى الثاني بسعة 32 ميجابايت، ومستوى ثالث افتراضي بسعة 256 ميجابايت، ومستوى رابع بسعة 2 جيجابايت. وبفضل سعة الذاكرة مؤقتة الأكبر بمقدار 1.5 مرة لكل نواة مقارنةً بالإصدار السابق، يعزز هذا المعالج أداء كل مسار معالجة، ويضمن استجابة سريعة للمعاملات ذات الحجم الكبير واستدلالات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.
يقدِّم معالج Telum تسريعًا مدمجًا للذكاء الاصطناعي على الشريحة بما يفيد تحليلات الوقت الفعلي واتخاذ القرار دون حاجة إلى أجهزة إضافية. كما يعزِّز Telum II أداء الذكاء الاصطناعي بفضل قوة معالجة أكبر بأربعة أضعاف ومجموعات المعالجة المترابطة.3
يدعم معالج Telum التشفير المتقدم، بما في ذلك الأساليب المقاومة لهجمات الحوسبة الكمّية؛ لحماية البيانات الحساسة من التهديدات الإلكترونية. يعزِّز Telum II مستوى الأمان على وصلات A وZ، ما يضمن الامتثال والحماية.4
يضمن كِلا معالجَي Telum الموثوقية من خلال اتصالات معالجات احتياطية، ما يُتيح خدمة مستمرة عبر مسار إدخال/إخراج بديل أثناء عمليات الإصلاح، وهو أمر حاسم لضمان استمرارية الأعمال في التطبيقات ذات المهام الحساسة.
يُتيح تصميم معالج Telum ذي زمن الانتقال القصير تنفيذ المعاملات السريعة والتحليلات الفورية. يعزِّز معالج Telum II سعة الذاكرة المؤقتة بنسبة 40%، مع 10 ذاكرات L2 علاوة على زيادة في أحجام L2 وL3 وL4، ما يعزز عرض النطاق الترددي وزمن الانتقال خارج المعالج.5
يشغِّل معالج Telum الكمبيوتر المركزي IBM z16 لتنفيذ المعاملات والتحليلات بسرعة مع أداء عالٍ وزمن انتقال قصير. كما يشغِّل معالج Telum II الكمبيوتر المركزي IBM z17 ومن المتوقع أن يصل إلى 5.5 جيجاهرتز، ما يعزِّز السرعة ويُتيح الإدارة الفعَّالة لأعباء العمل الكبيرة.6
يتم تقديم IBM Spyre™ Accelerator من خلال مسرِّع ذكاء اصطناعي متصل عبر PCIe Gen 5x بقدرة 75 واط وذاكرة LPDDR5 بسعة 128 جيجابايت.8 فقد تم تصميمه للتعامل مع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الأكبر والأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة متعددة الأنماط، ويتميز باحتوائه على 32 نواة (+2)، كل منها يحتوي على ذاكرة تخزين مؤقتة بسعة 2 ميجابايت واستخدام أكثر من 55% للنوى. يمكن للعملاء الاستفادة من هذا الحل الفعَّال، القابل للتوسع حسب البطاقة والدرج، لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي بنجاح.
اكتشِف عائلة الخوادم الحديثة التي تعمل بمعالجات IBM Telum.
1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تستند جميع التوقعات الخاصة بمعالج Telum II إلى قياسات وتكوينات الأجهزة قبل الإصدار.
8 IBM Spyre Accelerator حاليًا في مرحلة المعاينة التقنية.