IBM z16
صُمم مع معالج Telum الأول من نوعه على الرقاقة بتسريع التسريع على الرقاقة والمصمم للاستدلال على الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي للمساعدة في تحديد الاحتيال
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رجل يستخدم كمبيوتره المحمول في المقدمة وخوادم IBM z16 في الخلفية

™IBM z16 هو أحدث ®تكرارات ®IBM Z الكمبيوتر المركزي مع الذكاء الاصطناعي على الرقاقة والاستدلال على الرقاقة والصناعات ا Quantumلتقنية الآمنة . 

أحضر معالج الذكاء الاصطناعي ومرونة الإنترنت إلى معالج الذكاء الاصطناعي والإنترنت الخاص بك مع IBM z16 ، ميزة IBM المعالج Telum الرائد. تقدم تكنولوجيا المعلومات مسرّعات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الرقاقة لسرعة غير مسبوقة وحجم غير مسبوق وزمن قصير انتقال. اختر من بين الحامل أحادي الإطار أو متعدد الإطارات أو الحامل الذي يناسب احتياجاتك من تحسين التشغيل والبنية الأساسية.

IBM z16 يمكن العنوان احتياجات المؤسسات الحديثة مع:

  • الرؤى في الوقت الحقيقي الذكاء الاصطناعي المتسارع الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي وتحليل الأعمال الاستباقية.
  • الحماية المحسّنة: Quantum- التشفير الآمن والحماية المتقدمة ضد التهديدات الحالية والمستقبلية.
  • الاستدامة: يقلل التصميم الموفر للطاقة من التكاليف والأثر البيئي.
اقرأ دراسة IBV

اكتشف كيف يمكن أن يساعد الجمع بين السحابة التقنية السحابية والحاسوب المركزي الشركات على التكيف بسرعة والحفاظ على قدرتها التنافسية في عالم رقمي متغير.

استكشف ™z16
دليل التكوين
تعلّم كيفية تثبيت أنظمة IBM z16 وتكوينها وصيانتها
الدليل الفني
تعرف على كيفية تلبية IBM z16 للطلب على السحابة والتحليلات والبنية التحتية الأكثر مرونة

ميزة

الذكاء الاصطناعي التكامل الاصطناعي Quantum آمنة كفاءة الطاقة Advanced الأمن التوافر العالي
التكوينات
اختر من بين ثلاثة تكوينات z16 من IBM z16 متعدد الأطر IBM z16 A01

تم تصميم هذه التهيئة للاستخدام للأغراض العامة، مما يوفر توازناً في الأداء وقابلية التوسع والأمان المناسب لمجموعة كبيرة من التطبيقات.

 إطار واحد IBM z16 A02

تم تحسين هذه التهيئة من أجل تحسين الوحدات النمطية وهي متوفرة في إعداد إطار المصنع التقليدي. توفر المعلومات التكنولوجية قدرات متطورة ومثالية للبيئات التي تتطلب حلاً متيناً وقابلاً للتوسعة ضمن معيار البصمة.

 تركيب الحامل IBM z16 AGZ

يسمح هذا التكوين المثبت على الحامل بالتركيب في البنى التحتية الحالية لحامل مركز البيانات، مما يوفر المرونة والتكامل مع الأنظمة الحالية. تجمع تكنولوجيا المعلومات IBM Z بين نقاط القوة في نظام المعلومات مع راحة الأجهزة الحديثة المثبتة على الرف.

الحد الأقصى لعدد المحركات

200

68

68

الحد الأقصى لعدد الأدراج

4

2

2

الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج

12

3

3

عدد الإطارات

1 إلى 4

1

لا يوجد إطار

التجميع مع التخزين/التبديل

لا يوجد

لا يوجد

نعم

التردد

5.2 جيجا هرتز

4.6 جيجا هرتز

4.6 جيجا هرتز

رقاقة تيلوم

نعم

نعم

نعم

الذاكرة القصوى

40 تيرابايت

16 تيرابايت

16 تيرابايت

المقاسات

39، و82، و125، و168، و200

5 و16 و32 و68

5 و16 و32 و68

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
دراسات الحالة

يعتمد مزود البرامج المصرفية، Zafin، على IBM z16 لمساعدة البنوك على زيادة الربحية في الوقت الفعلي.

تستخدم شركة التسعير والفوترة &quot;صن تيك&quot; IBM z16 لإنشاء حل مبتكر للبنوك يركز على العملاء أولاً.

تساعد شركتا Software AG و IBM z16 العملاء على التخلص من صومعة التشغيل الحالية وبسرعة تحديث أحمال التشغيل الحالية.

الموارد

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على تحديث سريع ومبسط على IBM الكمبيوتر المركزي .

تعرف على كيفية الانتقال إلى التشفير الآمن Quantumعلى IBM Z وحماية البيانات من التهديدات المستقبلية Quantum.

تحقيق انتقال زمن قصير الذكاء الاصطناعي على نظام مؤسسي موثوق به وآمن للغاية: تحديث IBM الكمبيوتر المركزي .

الخطوات التالية

اكتشف السبب في أن ™IBM z16 معترف به في مجال أمن المعلومات التكنولوجية ومرونة الأداء والحجم. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.

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الحواشي

¹ IBM z16 مع بطاقة Crypto Express 8S توفر واجهات برمجة التطبيقات الآمنة Quantum، مما يوفر إمكانية الوصول إلى خوارزميات آمنة Quantum، والتي تم اختيارها كمرشحين نهائيين خلال عملية توحيد معايير PQC التي أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. المصدر: https: //csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions (الرابط موجود خارج ®IBM.com). Quantum-التشفير الآمن يشير إلى الجهود المبذولة لتحديد الخوارزميات المقاومة للهجمات من قبل الحواسيب الكلاسيكية و Quantum. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على أمان المعلومات الأصلية، حتى بعد إنشاء كمبيوتر Quantum واسع النطاق. المصدر: https: //www.etsi.org/technologies/quantum-safe-cryptography (الرابط موجود خارج ®IBM.com). تساعد هذه الخوارزميات في سلامة العديد من البرامج الثابتة وعمليات التمهيد. IBM z16 هو النظام الأول في مجال الصناعات الأول المحمي بواسطة Quantum-آمن التقنية الآمنة عبر طبقات البرامج الثابتة المتعددة.

يمكن أن يؤدي توحيد Linux أحمال التشغيل على 5 أنظمة IBM z16 إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75% والمساحة بنسبة 50% وثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا سنويًا.

تنويه: يتكون الطراز 3931 ماكس 125 من طراز ماكينات IBM من النوع 5 من طراز IBM 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (CPs أو zIIP أو IFLs) ودرجان للإدخال/الإخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10364 نواة. IBM استند استهلاك الطاقة للماكينة من النوع 3931 ®3931 ® على أداة تقدير استهلاك الطاقة للماكينة IBM نوع الماكينة 3931 IBM ®Power Estimation لتكوين المذكرة. ®استند استهلاك الطاقة لخوادم x86 إلى قيم استهلاك الطاقة لخوادم x86 لشهر مارس 2022 IDC QPI ®Power لـ 7 طرازات من خوادم Cascade Lake و5 طرازات من خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع الخوادم التي تمت مقارنتها X86 Server كانت خوادم ذات مقبسين أو 4 مقابس. IBM Z و x86 تعمل 24 × 7 × 7 × 365 مع الإنتاج وغير الإنتاج أحمال التشغيل. وتفترض الوفورات نسبة فعالية استخدام الطاقة (PUE) ®تبلغ 1.57 لحساب المزيد ®الطاقة لتبريد مركز البيانات. يستند PUE على مدة التشغيل 2021 مركز البيانات العالمية (الرابط موجود خارج ®IBM.com). ثاني أكسيد الكربون والمكافئات الأخرى التي تستند إلى حاسبة وكالة حماية البيئة لغازات الدفيئة (يوجد رابط خارج ®IBM.com) استخدام المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام الخاص بالعميل وموقعه.