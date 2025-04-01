™IBM z16 هو أحدث ®تكرارات ®IBM Z الكمبيوتر المركزي مع الذكاء الاصطناعي على الرقاقة والاستدلال على الرقاقة والصناعات ا Quantumلتقنية الآمنة .
أحضر معالج الذكاء الاصطناعي ومرونة الإنترنت إلى معالج الذكاء الاصطناعي والإنترنت الخاص بك مع IBM z16 ، ميزة IBM المعالج Telum الرائد. تقدم تكنولوجيا المعلومات مسرّعات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الرقاقة لسرعة غير مسبوقة وحجم غير مسبوق وزمن قصير انتقال. اختر من بين الحامل أحادي الإطار أو متعدد الإطارات أو الحامل الذي يناسب احتياجاتك من تحسين التشغيل والبنية الأساسية.
IBM z16 يمكن العنوان احتياجات المؤسسات الحديثة مع:
اكتشف كيف يمكن أن يساعد الجمع بين السحابة التقنية السحابية والحاسوب المركزي الشركات على التكيف بسرعة والحفاظ على قدرتها التنافسية في عالم رقمي متغير.
تم تصميم هذه التهيئة للاستخدام للأغراض العامة، مما يوفر توازناً في الأداء وقابلية التوسع والأمان المناسب لمجموعة كبيرة من التطبيقات.
تم تحسين هذه التهيئة من أجل تحسين الوحدات النمطية وهي متوفرة في إعداد إطار المصنع التقليدي. توفر المعلومات التكنولوجية قدرات متطورة ومثالية للبيئات التي تتطلب حلاً متيناً وقابلاً للتوسعة ضمن معيار البصمة.
يسمح هذا التكوين المثبت على الحامل بالتركيب في البنى التحتية الحالية لحامل مركز البيانات، مما يوفر المرونة والتكامل مع الأنظمة الحالية. تجمع تكنولوجيا المعلومات IBM Z بين نقاط القوة في نظام المعلومات مع راحة الأجهزة الحديثة المثبتة على الرف.
الحد الأقصى لعدد المحركات
200
68
68
الحد الأقصى لعدد الأدراج
4
2
2
الحد الأقصى لعدد أدراج الإدخال والإخراج
12
3
3
عدد الإطارات
1 إلى 4
1
لا يوجد إطار
التجميع مع التخزين/التبديل
لا يوجد
لا يوجد
نعم
التردد
5.2 جيجا هرتز
4.6 جيجا هرتز
4.6 جيجا هرتز
رقاقة تيلوم
نعم
نعم
نعم
الذاكرة القصوى
40 تيرابايت
16 تيرابايت
16 تيرابايت
المقاسات
39، و82، و125، و168، و200
5 و16 و32 و68
5 و16 و32 و68
أوراق المواصفات
كفاءة الطاقة
الأدلة التقنية
جولة تفاعلية
يعتمد مزود البرامج المصرفية، Zafin، على IBM z16 لمساعدة البنوك على زيادة الربحية في الوقت الفعلي.
تستخدم شركة التسعير والفوترة "صن تيك" IBM z16 لإنشاء حل مبتكر للبنوك يركز على العملاء أولاً.
تساعد شركتا Software AG و IBM z16 العملاء على التخلص من صومعة التشغيل الحالية وبسرعة تحديث أحمال التشغيل الحالية.
¹ IBM z16 مع بطاقة Crypto Express 8S توفر واجهات برمجة التطبيقات الآمنة Quantum، مما يوفر إمكانية الوصول إلى خوارزميات آمنة Quantum، والتي تم اختيارها كمرشحين نهائيين خلال عملية توحيد معايير PQC التي أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. المصدر: https: //csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions (الرابط موجود خارج ®IBM.com). Quantum-التشفير الآمن يشير إلى الجهود المبذولة لتحديد الخوارزميات المقاومة للهجمات من قبل الحواسيب الكلاسيكية و Quantum. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على أمان المعلومات الأصلية، حتى بعد إنشاء كمبيوتر Quantum واسع النطاق. المصدر: https: //www.etsi.org/technologies/quantum-safe-cryptography (الرابط موجود خارج ®IBM.com). تساعد هذه الخوارزميات في سلامة العديد من البرامج الثابتة وعمليات التمهيد. IBM z16 هو النظام الأول في مجال الصناعات الأول المحمي بواسطة Quantum-آمن التقنية الآمنة عبر طبقات البرامج الثابتة المتعددة.
2 يمكن أن يؤدي توحيد Linux أحمال التشغيل على 5 أنظمة IBM z16 إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75% والمساحة بنسبة 50% وثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا سنويًا.
تنويه: يتكون الطراز 3931 ماكس 125 من طراز ماكينات IBM من النوع 5 من طراز IBM 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (CPs أو zIIP أو IFLs) ودرجان للإدخال/الإخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10364 نواة. IBM استند استهلاك الطاقة للماكينة من النوع 3931 ®3931 ® على أداة تقدير استهلاك الطاقة للماكينة IBM نوع الماكينة 3931 IBM ®Power Estimation لتكوين المذكرة. ®استند استهلاك الطاقة لخوادم x86 إلى قيم استهلاك الطاقة لخوادم x86 لشهر مارس 2022 IDC QPI ®Power لـ 7 طرازات من خوادم Cascade Lake و5 طرازات من خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع الخوادم التي تمت مقارنتها X86 Server كانت خوادم ذات مقبسين أو 4 مقابس. IBM Z و x86 تعمل 24 × 7 × 7 × 365 مع الإنتاج وغير الإنتاج أحمال التشغيل. وتفترض الوفورات نسبة فعالية استخدام الطاقة (PUE) ®تبلغ 1.57 لحساب المزيد ®الطاقة لتبريد مركز البيانات. يستند PUE على مدة التشغيل 2021 مركز البيانات العالمية (الرابط موجود خارج ®IBM.com). ثاني أكسيد الكربون والمكافئات الأخرى التي تستند إلى حاسبة وكالة حماية البيئة لغازات الدفيئة (يوجد رابط خارج ®IBM.com) استخدام المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام الخاص بالعميل وموقعه.