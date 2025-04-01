أحضر معالج الذكاء الاصطناعي ومرونة الإنترنت إلى معالج الذكاء الاصطناعي والإنترنت الخاص بك مع IBM z16 ، ميزة IBM المعالج Telum الرائد. تقدم تكنولوجيا المعلومات مسرّعات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الرقاقة لسرعة غير مسبوقة وحجم غير مسبوق وزمن قصير انتقال. اختر من بين الحامل أحادي الإطار أو متعدد الإطارات أو الحامل الذي يناسب احتياجاتك من تحسين التشغيل والبنية الأساسية.

IBM z16 يمكن العنوان احتياجات المؤسسات الحديثة مع: