برامج الأمان لنظام IBM Z

حلول برمجية متقدمة للأمان والمرونة للحماية الشاملة

تقرير ITIC لموثوقية الخوادم لعام 2023. الأمان لمجتمع IBM Z
رسم توضيحي خطي لخوادم تُشير إلى قفل أمان

قمة الأمن لأنظمة Z وLinuxONE في منطقة الأمريكتين، ورشة عمل ضمن فعاليات IBM TechXchange

سجل اليوم لحضور ورشة العمل الحضورية هذه، حيث ستكتسب رؤى أمنية قابلة للتنفيذ وإستراتيجيات جاهزة للمستقبل، وتواصلاً مباشرًا مع خبراء IBM وأقرانك الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الأمن لأنظمة IBM Z وLinuxONE.

سجِّل الآن

الأمن المتكامل والامتثال والتعافي

يحمي برنامج أمان أجهزة الكمبيوتر المركزي سلامة البيانات والتطبيقات المستضافة على أنظمة IBM Z، ويضمن سريتها وتوافرها ومرونتها.

يعزِّز برنامج أمان IBM Z الحماية الأمنية المتقدمة المستندة إلى الأجهزة، مع أدوات لمراقبة الأمان وإدارته وتطبيقه عبر بنيتك التحتية. فهو يتكامل بسلاسة مع ميزات IBM Z لإدارة التشفير واكتشاف التهديدات والمرونة  المدمجة، ما يساعد المؤسسات على تأمين البيانات الحساسة والامتثال للمعايير وضمان استمرارية العمليات حتى أثناء الأعطال.

منتجات البرمجيات الأمنية

تُنظِّم القائمة التالية برامج أمان الحواسيب المركزية في فئات مختلفة، مثل أمن البيانات، وإدارة التهديدات، وإدارة الهوية، والمرونة، والامتثال. 
IBM Vault المُدار ذاتيًا لنظامي Z وLinuxONE

وسِّع نطاق قوة منصة Vault لتشمل بيئة الكمبيوتر المركزي. يوفر هذا الحل نظامًا موحدًا لإدارة الأسرار على مستوى المؤسسة، يعتمد في بنائه على خصائص الأمان والمرونة والقابلية للتوسع التي تتميز بها أنظمة IBM Z وLinuxONE.

تعرّف على المزيد
أداة Unified Key Orchestrator (UKO) for IBM z/OS

يساعد على ضمان حماية شاملة للبيانات الحساسة من خلال التشفير وأدوات التحكم في الوصول الآمن، ما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرَّح به أو اختراق أمن البيانات. وهذا يعزِّز الامتثال العام ويوفِّر الحماية ضد التهديدات المحتملة.

تعرّف على المزيد
IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager (GKLM)

يحمي البيانات الحساسة من خلال ضمان إدارة مفاتيح التشفير وحوكمتها بأمان طوال دورة حياتها. يحمي البيانات من خلال منع الوصول غير المصرَّح به إلى مفاتيح التشفير، ما يقلل من مخاطر اختراق أمن البيانات.

تعرّف على المزيد
IBM Security Guardium Data Protection

تمكَّن من أتمتة تدقيق الامتثال، ومراقبة نشاط المستخدمين، والاستجابة السريعة للتهديدات في الوقت شبه الفعلي، ما يضمن أمانًا قويًا لبياناتك في البيئات السحابية والمحلية.

تعرّف على المزيد
IBM Hyper Protect Virtual Servers

تمكَّن من عزل أعباء العمل في بيئات آمنة، ما يضمن عدم تمكن أي مستخدم بما فيهم المستخدمون ذوو الامتيازات، مثل مسؤولي السحابة، من الوصول إلى البيانات الحساسة. وهذا يحمي البيانات طوال دورة حياتها، بما في ذلك أثناء المعالجة.

تعرّف على المزيد
IBM Advanced Crypto Service Provider (ACSP)

يوفِّر تشفيرًا قويًا وإمكانات تشفيرية للمساعدة على ضمان سرية البيانات وسلامتها وحمايتها، سواء أثناء التخزين أو النقل.

تعرّف على المزيد
IBM Crypto Analytics Tool (CAT)

يساعد على حماية البيانات الحساسة من خلال تشفير قوي ومراقبة مستمرة للعمليات التشفيرية، ما يساعد المؤسسات على التصدي لاختراق أمن البيانات والوصول غير المصرَّح به.

تعرّف على المزيد
محطة عمل IBM Enterprise Key Management Foundation (EKMF)

يوفِّر آليات قوية لحماية البيانات الحساسة من خلال التشفير، ما يساعد على ضمان سلامة البيانات وسريتها طوال دورة حياتها. وهو يتماشى مع سياسات الأمان المؤسسية والمعايير الصناعية لحماية البيانات من الاختراقات والوصول غير المصرح به.

تعرّف على المزيد
IBM Security X-Force

يدعم أمان البيانات من خلال خدمات استعلامات التهديدات والاستشارات الأمنية، والتي يمكن تطبيقها لحماية البيانات على أنظمة IBM Z. ويساعد على تحديد نقاط الضعف وتحسين التدابير الأمنية.

تعرّف على المزيد
IBM Resource Access Control Facility (RACF)

يعزِّز أمن البيانات من خلال التحكم في الوصول إلى مجموعات البيانات والموارد، ما يساعد على ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى المعلومات الحساسة. وهذا يساعد على حماية سلامة البيانات وسريتها في بيئات z/OS.

تعرّف على المزيد
التشفير المتجانس بالكامل (FHE) من IBM

يُتيح إجراء العمليات الحسابية على البيانات المشفرة، ما يساعد على ضمان بقاء المعلومات الحساسة آمنة حتى أثناء المعالجة. وهذا يلغي الحاجة إلى فك تشفير البيانات، ما يقلل من التعرض للاختراقات المحتملة.

تعرّف على المزيد
أداة IBM Threat Detection for z/OS

يستفيد من رؤى الوصول للبيانات عبر العديد من أنظمة z/OS لتوفير رؤية شاملة على مستوى Sysplex لرصد الأنشطة غير الطبيعية. يحدِّد هذا الحل -المعتمد على الذكاء الاصطناعي- حالات الخلل في الوصول إلى البيانات، ما قد يشير إلى هجوم إلكتروني محتمل.

تعرّف على المزيد
ماسح ومراقب الترميز المعتمَد (zACS) لنظام IBM z/OS

يركِّز على اكتشاف وإدارة التعليمات البرمجية الخبيثة أو غير المصرح بها على أنظمة z/OS لتعزيز الأمان العام. فهو يحدد التهديدات المحتملة، ما يساعد على الحفاظ على سلامة وأمان بيئة الكمبيوتر المركزي.

تعرّف على المزيد
IBM Security QRadar Suite

يتفوق في اكتشاف التهديدات والمراقبة والاستجابة باستخدام SIEM لتحليل بيانات الأمان وتحديد المخاطر في الوقت الفعلي. كما أنه يدمج SOAR لأتمتة استجابات الحوادث وتبسيط عمليات سير عمل التخفيف.

تعرّف على المزيد
IBM Z Multi-Factor Authentication (MFA)

يوفِّر طبقة أمان إضافية تطلب مصادقة المستخدمين على أنظمة IBM Z. ويعزِّز التحكم في الوصول من خلال المصادقة متعددة العوامل لضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى الأنظمة الحساسة.

تعرّف على المزيد
IBM Resource Access Control Facility (RACF)

يدير هويات المستخدمين ويطبق سياسات التحكم في الوصول. ويساعد على ضمان حصر الوصول إلى موارد النظام على المستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط، بما يتماشى مع متطلبات الأمان الصارمة.

تعرّف على المزيد
IBM Security Verify

يوفِّر المصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الموحد، وحوكمة الهوية، ما يساعد على ضمان الوصول الآمن إلى تطبيقات المؤسسة. عند تكامله مع أنظمة IBM Z، يعزِّز التحكم في الوصول ويحمي الموارد الرئيسية عن طريق التأكد من أن المستخدمين المعتمدين فقط هم من يمكنهم التفاعل مع البيانات والتطبيقات الحساسة.

تعرّف على المزيد
IBM Security zSecure Command Verifier

يساعد على ضمان امتثال الأوامر المنفذة على أنظمة IBM Z لسياسات الأمان. فهو يُتيح للمؤسسات تطبيق ضوابط دقيقة، ما يمنع الوصول غير المصرح به ويقلل المخاطر من خلال التحقق والتدقيق الفوري للأوامر.

تعرّف على المزيد
IBM Security zSecure Audit

إدارة شاملة للهوية والوصول، ما يُتيح للمؤسسات مراقبة وتحليل وتطبيق السياسات الأمنية بكفاءة عبر بيئات IBM Z. فهو يساعد على ضمان الامتثال ويقلل من المخاطر من خلال أتمتة كشف الثغرات الأمنية وانتهاكات التحكم في الوصول.

تعرّف على المزيد
IBM Security zSecure Alert

حل شامل لإدارة الهوية والوصول، يوفِّر مراقبةً وتنبيهات في الوقت الفعلي للتهديدات الأمنية المحتملة على أنظمة z/OS. فهو يساعد المؤسسات على حماية البيانات الحساسة من خلال الكشف عن محاولات الوصول غير المصرح بها والمساعدة على ضمان الامتثال لسياسات الأمان.

تعرّف على المزيد

الحماية من برامج الفدية والتهديدات الإلكترونية

حل مصمم لحماية البيانات الحساسة من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية وغير القابلة للتغيير وقدرات الاستعادة السريعة في حالة حدوث هجمات إلكترونية مثل برامج الفدية. فهو يوفر مراقبة مستمرة ورصدًا استباقيًا للتهديدات، ما يساعد على ضمان سلامة البيانات وتقليل فترة التعطل لأنظمة المهمات الحساسة.

IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center (zSCC)

أدوات مؤتمتة تساعد المؤسسات على الحفاظ على الامتثال التنظيمي من خلال المراقبة المستمرة والتحقق من صحة الضوابط الأمنية عبر بيئات IBM Z. فهو يبسّط عملية التدقيق من خلال تقديم رؤى وتقارير في الوقت الفعلي للمساعدة على ضمان الالتزام بالمعايير واللوائح المطبقة في القطاعات.

تعرّف على المزيد
IBM Security zSecure Admin

يبسِّط إدارة الامتثال لأنظمة z/OS من خلال توفير أدوات قوية للتدقيق والمراقبة وإعداد التقارير. يساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية والحفاظ على معايير أمن وسلامة البيانات من خلال إجراء فحوصات الامتثال والتقارير التفصيلية المؤتمتة.

تعرّف على المزيد
IBM Security zSecure CICS Toolkit

يساعد على ضمان الامتثال من خلال توفير قدرات قوية للتحكم في الوصول وأدوات تدقيق فعَّالة لبيئات CICS. وهو يُتيح للمؤسسات تبسيط إدارة الأمان، ومراقبة الوصول في الوقت الفعلي، وتلبية المتطلبات التنظيمية بكفاءة.

تعرّف على المزيد
IBM zSecure Manager for RACF z/VM

يساعد على ضمان الامتثال من خلال توفير قدرات قوية لإدارة الوصول وأدوات تدقيق فعَّالة لبيئات z/VM. وهو يساعد على تبسيط الالتزام بالسياسات الأمنية والمتطلبات التنظيمية من خلال إعداد التقارير الآلية والإدارة الفعَّالة لملفات تعريف المستخدمين في نظام RACF.

تعرّف على المزيد

دراسات حالة

مبنى بجواره لوحة إعلانية تشير إلى مؤسسة Abraxas
مؤسسة Abraxas Informatik AG

اقرأ المزيد عن تنفيذ مصادقة IBM Z متعددة العوامل لتحديث تجربة الأمن لتطبيقات المؤسسات المهمة للأعمال.
شخص مبتسم يحمل هاتفًا ذكيًا ويقف أمام مبنى زجاجي
مؤسسة Bank Zero

تعرَّف على الكيفية التي يمكنك بها الاستفادة من التشفير ذائع الانتشار وبرنامج تنسيق المفاتيح الموحَّد لنظام IBM z/OS (المسمى سابقًا EKMF) لمعاملات البطاقات في IBM LinuxONE.

فني يستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا
Software AG

تعرَّف على الكيفية التي أتاحت لحل المصادقة IBM Z MFA تمكين مؤسسة Software AG من تنفيذ نهج شامل لأمن الكمبيوتر المركزي.

رجل كبير السن يستخدِم جهازًا لوحيًا رقميًا في المنزل

اقرأ المزيد عن البنك البرازيلي الذي يُجري 1.5 مليار معاملة تجارية شهرية في منصة IBM Z، ويكتسب مرونة مستمرة وأمنًا وسرعةً في الأداء.

الدفع دون تلامس - الدفع عبر الهاتف المحمول في مقهى
Atruvia

اكتشِف كيف يساعد IBM Z Security شركة Atruvia على استخدام حلول سهلة التنفيذ للالتزام باللوائح بسهولة ولحماية عملائها.

الموارد

معالجة قلق الامتثال في عصر الكمبيوتر المركزي

اكتشِف كيف يمكن لتحديث امتثال أجهزة الكمبيوتر المركزي تخفيف القلق التنظيمي وتعزيز الوضع الأمني لمؤسستك في بيئة رقمية معقدة اليوم.
المرحلة التالية في مجال الأمن

اكتشف كيف تقدِّم IBM حوسبة سرية جاهزة للإنتاج لحماية البيانات والتطبيقات والعمليات على نطاق واسع لمجموعة كبيرة من العملاء.

تقرير عام 2024: Cost of a Data Breach

احصل على الرؤى اللازمة من تجارب أكثر من 550 مؤسسة تعرضت لعملية اختراق أمن البيانات.
البدء باستخدام IBM Z Resiliency

تعرَّف على آلية عمل المرونة في منصة IBM Z وما يجعلها فريدة من نوعها.
اتخذ الخطوة التالية

يُمكنك تقييم الثغرات الأمنية المحتملة من خلال تقييم رفيع المستوى يتماشى مع إطار عمل الثقة الصفرية. وتعرَّف على خطوات التخطيط لاستراتيجية دفاعية أقوى للتخفيف من المخاطر على نحوٍ فعال.

 استكشِف خدمات Technology Expert Lab اكتشف ورش عمل IBM Z الإضافية للأمن
مزيد من الطرق للاستكشاف التسجيل في بوابة أمن الكمبيوتر المركزي فرسان المؤسسة في مجتمع IBM Z مجتمع الأمن