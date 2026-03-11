برامج الأمان لنظام IBM Z

IBM Security Verify

يوفِّر المصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الموحد، وحوكمة الهوية، ما يساعد على ضمان الوصول الآمن إلى تطبيقات المؤسسة. عند تكامله مع أنظمة IBM Z، يعزِّز التحكم في الوصول ويحمي الموارد الرئيسية عن طريق التأكد من أن المستخدمين المعتمدين فقط هم من يمكنهم التفاعل مع البيانات والتطبيقات الحساسة.

