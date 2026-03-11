برامج الأمان لنظام IBM Z

حلول برمجية متقدمة للأمان والمرونة للحماية الشاملة
يحمي برنامج أمان أجهزة الكمبيوتر المركزي سلامة البيانات والتطبيقات المستضافة على أنظمة IBM Z، ويضمن سريتها وتوافرها ومرونتها.
يعزِّز برنامج أمان IBM Z الحماية الأمنية المتقدمة المستندة إلى الأجهزة، مع أدوات لمراقبة الأمان وإدارته وتطبيقه عبر بنيتك التحتية. فهو يتكامل بسلاسة مع ميزات IBM Z لإدارة التشفير واكتشاف التهديدات والمرونة المدمجة، ما يساعد المؤسسات على تأمين البيانات الحساسة والامتثال للمعايير وضمان استمرارية العمليات حتى أثناء الأعطال.
تُنظِّم القائمة التالية برامج أمان الحواسيب المركزية في فئات مختلفة، مثل أمن البيانات، وإدارة التهديدات، وإدارة الهوية، والمرونة، والامتثال.
وسِّع نطاق قوة منصة Vault لتشمل بيئة الكمبيوتر المركزي. يوفر هذا الحل نظامًا موحدًا لإدارة الأسرار على مستوى المؤسسة، يعتمد في بنائه على خصائص الأمان والمرونة والقابلية للتوسع التي تتميز بها أنظمة IBM Z وLinuxONE.
يساعد على ضمان حماية شاملة للبيانات الحساسة من خلال التشفير وأدوات التحكم في الوصول الآمن، ما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرَّح به أو اختراق أمن البيانات. وهذا يعزِّز الامتثال العام ويوفِّر الحماية ضد التهديدات المحتملة.
يحمي البيانات الحساسة من خلال ضمان إدارة مفاتيح التشفير وحوكمتها بأمان طوال دورة حياتها. يحمي البيانات من خلال منع الوصول غير المصرَّح به إلى مفاتيح التشفير، ما يقلل من مخاطر اختراق أمن البيانات.
تمكَّن من أتمتة تدقيق الامتثال، ومراقبة نشاط المستخدمين، والاستجابة السريعة للتهديدات في الوقت شبه الفعلي، ما يضمن أمانًا قويًا لبياناتك في البيئات السحابية والمحلية.
تمكَّن من عزل أعباء العمل في بيئات آمنة، ما يضمن عدم تمكن أي مستخدم بما فيهم المستخدمون ذوو الامتيازات، مثل مسؤولي السحابة، من الوصول إلى البيانات الحساسة. وهذا يحمي البيانات طوال دورة حياتها، بما في ذلك أثناء المعالجة.
يوفِّر تشفيرًا قويًا وإمكانات تشفيرية للمساعدة على ضمان سرية البيانات وسلامتها وحمايتها، سواء أثناء التخزين أو النقل.
يساعد على حماية البيانات الحساسة من خلال تشفير قوي ومراقبة مستمرة للعمليات التشفيرية، ما يساعد المؤسسات على التصدي لاختراق أمن البيانات والوصول غير المصرَّح به.
يوفِّر آليات قوية لحماية البيانات الحساسة من خلال التشفير، ما يساعد على ضمان سلامة البيانات وسريتها طوال دورة حياتها. وهو يتماشى مع سياسات الأمان المؤسسية والمعايير الصناعية لحماية البيانات من الاختراقات والوصول غير المصرح به.
يدعم أمان البيانات من خلال خدمات استعلامات التهديدات والاستشارات الأمنية، والتي يمكن تطبيقها لحماية البيانات على أنظمة IBM Z. ويساعد على تحديد نقاط الضعف وتحسين التدابير الأمنية.
يعزِّز أمن البيانات من خلال التحكم في الوصول إلى مجموعات البيانات والموارد، ما يساعد على ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى المعلومات الحساسة. وهذا يساعد على حماية سلامة البيانات وسريتها في بيئات z/OS.
يُتيح إجراء العمليات الحسابية على البيانات المشفرة، ما يساعد على ضمان بقاء المعلومات الحساسة آمنة حتى أثناء المعالجة. وهذا يلغي الحاجة إلى فك تشفير البيانات، ما يقلل من التعرض للاختراقات المحتملة.
يستفيد من رؤى الوصول للبيانات عبر العديد من أنظمة z/OS لتوفير رؤية شاملة على مستوى Sysplex لرصد الأنشطة غير الطبيعية. يحدِّد هذا الحل -المعتمد على الذكاء الاصطناعي- حالات الخلل في الوصول إلى البيانات، ما قد يشير إلى هجوم إلكتروني محتمل.
يركِّز على اكتشاف وإدارة التعليمات البرمجية الخبيثة أو غير المصرح بها على أنظمة z/OS لتعزيز الأمان العام. فهو يحدد التهديدات المحتملة، ما يساعد على الحفاظ على سلامة وأمان بيئة الكمبيوتر المركزي.
يتفوق في اكتشاف التهديدات والمراقبة والاستجابة باستخدام SIEM لتحليل بيانات الأمان وتحديد المخاطر في الوقت الفعلي. كما أنه يدمج SOAR لأتمتة استجابات الحوادث وتبسيط عمليات سير عمل التخفيف.
يوفِّر طبقة أمان إضافية تطلب مصادقة المستخدمين على أنظمة IBM Z. ويعزِّز التحكم في الوصول من خلال المصادقة متعددة العوامل لضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى الأنظمة الحساسة.
يدير هويات المستخدمين ويطبق سياسات التحكم في الوصول. ويساعد على ضمان حصر الوصول إلى موارد النظام على المستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط، بما يتماشى مع متطلبات الأمان الصارمة.
يوفِّر المصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الموحد، وحوكمة الهوية، ما يساعد على ضمان الوصول الآمن إلى تطبيقات المؤسسة. عند تكامله مع أنظمة IBM Z، يعزِّز التحكم في الوصول ويحمي الموارد الرئيسية عن طريق التأكد من أن المستخدمين المعتمدين فقط هم من يمكنهم التفاعل مع البيانات والتطبيقات الحساسة.
يساعد على ضمان امتثال الأوامر المنفذة على أنظمة IBM Z لسياسات الأمان. فهو يُتيح للمؤسسات تطبيق ضوابط دقيقة، ما يمنع الوصول غير المصرح به ويقلل المخاطر من خلال التحقق والتدقيق الفوري للأوامر.
إدارة شاملة للهوية والوصول، ما يُتيح للمؤسسات مراقبة وتحليل وتطبيق السياسات الأمنية بكفاءة عبر بيئات IBM Z. فهو يساعد على ضمان الامتثال ويقلل من المخاطر من خلال أتمتة كشف الثغرات الأمنية وانتهاكات التحكم في الوصول.
حل شامل لإدارة الهوية والوصول، يوفِّر مراقبةً وتنبيهات في الوقت الفعلي للتهديدات الأمنية المحتملة على أنظمة z/OS. فهو يساعد المؤسسات على حماية البيانات الحساسة من خلال الكشف عن محاولات الوصول غير المصرح بها والمساعدة على ضمان الامتثال لسياسات الأمان.
حل مصمم لحماية البيانات الحساسة من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية وغير القابلة للتغيير وقدرات الاستعادة السريعة في حالة حدوث هجمات إلكترونية مثل برامج الفدية. فهو يوفر مراقبة مستمرة ورصدًا استباقيًا للتهديدات، ما يساعد على ضمان سلامة البيانات وتقليل فترة التعطل لأنظمة المهمات الحساسة.
أدوات مؤتمتة تساعد المؤسسات على الحفاظ على الامتثال التنظيمي من خلال المراقبة المستمرة والتحقق من صحة الضوابط الأمنية عبر بيئات IBM Z. فهو يبسّط عملية التدقيق من خلال تقديم رؤى وتقارير في الوقت الفعلي للمساعدة على ضمان الالتزام بالمعايير واللوائح المطبقة في القطاعات.
يبسِّط إدارة الامتثال لأنظمة z/OS من خلال توفير أدوات قوية للتدقيق والمراقبة وإعداد التقارير. يساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية والحفاظ على معايير أمن وسلامة البيانات من خلال إجراء فحوصات الامتثال والتقارير التفصيلية المؤتمتة.
يساعد على ضمان الامتثال من خلال توفير قدرات قوية للتحكم في الوصول وأدوات تدقيق فعَّالة لبيئات CICS. وهو يُتيح للمؤسسات تبسيط إدارة الأمان، ومراقبة الوصول في الوقت الفعلي، وتلبية المتطلبات التنظيمية بكفاءة.
يساعد على ضمان الامتثال من خلال توفير قدرات قوية لإدارة الوصول وأدوات تدقيق فعَّالة لبيئات z/VM. وهو يساعد على تبسيط الالتزام بالسياسات الأمنية والمتطلبات التنظيمية من خلال إعداد التقارير الآلية والإدارة الفعَّالة لملفات تعريف المستخدمين في نظام RACF.
اقرأ المزيد عن تنفيذ مصادقة IBM Z متعددة العوامل لتحديث تجربة الأمن لتطبيقات المؤسسات المهمة للأعمال.
تعرَّف على الكيفية التي يمكنك بها الاستفادة من التشفير ذائع الانتشار وبرنامج تنسيق المفاتيح الموحَّد لنظام IBM z/OS (المسمى سابقًا EKMF) لمعاملات البطاقات في IBM LinuxONE.
تعرَّف على الكيفية التي أتاحت لحل المصادقة IBM Z MFA تمكين مؤسسة Software AG من تنفيذ نهج شامل لأمن الكمبيوتر المركزي.
اقرأ المزيد عن البنك البرازيلي الذي يُجري 1.5 مليار معاملة تجارية شهرية في منصة IBM Z، ويكتسب مرونة مستمرة وأمنًا وسرعةً في الأداء.
اكتشِف كيف يمكن لتحديث امتثال أجهزة الكمبيوتر المركزي تخفيف القلق التنظيمي وتعزيز الوضع الأمني لمؤسستك في بيئة رقمية معقدة اليوم.
اكتشف كيف تقدِّم IBM حوسبة سرية جاهزة للإنتاج لحماية البيانات والتطبيقات والعمليات على نطاق واسع لمجموعة كبيرة من العملاء.
احصل على الرؤى اللازمة من تجارب أكثر من 550 مؤسسة تعرضت لعملية اختراق أمن البيانات.
يُمكنك تقييم الثغرات الأمنية المحتملة من خلال تقييم رفيع المستوى يتماشى مع إطار عمل الثقة الصفرية. وتعرَّف على خطوات التخطيط لاستراتيجية دفاعية أقوى للتخفيف من المخاطر على نحوٍ فعال.