يقول أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين أن استثمارات الاستدامة ستؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال في السنوات الخمس المقبلة.². ولكن في حين أن 86% من الشركات لديها استراتيجية الاستدامة الاستدامة، إلا أن 35% فقط من الشركات اتخذت إجراءات بشأن هذه الاستراتيجية.

يمكن أن يؤدي دمج Linux أحمال التشغيل على أنظمة 5 ™IBM z16 بدلاً من تشغيلها على X86 Server مقارنةً بالأنظمة الأخرى في ظروف مماثلة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما تقلل المعلومات التكنولوجية أيضًا من المساحة بنسبة 50% ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا من المقاييس سنويًا.