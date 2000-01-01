يقول أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين أن استثمارات الاستدامة ستؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال في السنوات الخمس المقبلة.². ولكن في حين أن 86% من الشركات لديها استراتيجية الاستدامة الاستدامة، إلا أن 35% فقط من الشركات اتخذت إجراءات بشأن هذه الاستراتيجية.
يمكن أن يؤدي دمج Linux أحمال التشغيل على أنظمة 5 ™IBM z16 بدلاً من تشغيلها على X86 Server مقارنةً بالأنظمة الأخرى في ظروف مماثلة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما تقلل المعلومات التكنولوجية أيضًا من المساحة بنسبة 50% ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا من المقاييس سنويًا.
في الوقت الذي يواجه فيه العالم الحاجة الملحة لتغير المناخ وارتفاع تكاليف الطاقة، تركز الشركات بشكل متزايد على الاستدامة. IBM Zبما في ذلك IBM z16 ، تقدم حلولاً تقنية مبتكرة مصممة خصيصاً لمعالجة هذه المخاوف. لا توفر هذه الأنظمة أداءً استثنائيًا وأمانًا استثنائيًا فحسب، بل تساعد أيضًا مجموعة الاستدامة على تحقيق أهدافها من خلال تقليل استهلاك الطاقة, وتحسين أحمال التشغيل، وتقليل البصمة الكربونية.
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تم تصميم محفظة خوادم IBM Z للمؤسسات لتحقيق الكفاءة والمرونة والتوسع. وبفضل هذه التقنيات التكنولوجية، يمكن للعملاء أن يوقفوا تأثيرهم على البيئة مع الحفاظ على الأداء اللازم لتحقيق نتائج الأعمال.
¹ IBM تُظهر الاختبارات الداخلية أنه عند تشغيل ®WebSphere و Db2 أحمال التشغيل IBM z16 تتطلب نوى أقل بـ 16 مرة من X86 Server المقارنة. إذا قمت بتوسيع نطاق هذا إلى حل تكنولوجيا المعلومات الكامل, تعني المعلومات أنه عند تشغيل أحمال التشغيل هذه، فإن IBM z16 ماكس 125 سيقوم بعمل حوالي 2000 نواة من X86 Server المقارنة.
إخلاء المسؤولية: هذه دراسة داخلية IBM مصممة لتكرار استخدام عميل أحمال التشغيل النموذجي IBM في السوق. قد تختلف النتائج. استهدفت دراسة الدمج الأساسية المقارنة بين الخوادم التالية: يتكون نظام IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFL) ودرجَي إدخال/إخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي. نظام Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) من لينوفو مع معالجين من الجيل الثاني من معالجات Intel® Xeon® Platinum 2.1 جيجاهرتز، 16 نواة لكل وحدة معالجة مركزية. كان لكلا الحلين إمكانية الوصول إلى نفس مصفوفة التخزين. تتألف أحمال التشغيل من تطبيق للمعاملات يعمل على WebSphere Application Server و IBM Db2 يحاكي الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. تم استقراء النتائج الفعلية للاختبار الفعلي للاختبار المذكور أعلاه X86 Server باستخدام منهجية التحجيم IDC QPI المقاييس و IBM باستخدام الافتراضات التالية على بيئة معلوماتية نموذجية لعميل مصرفي باستخدام X86 Server. تحتوي بيئة المعلومات التكنولوجية للإنتاج على 16 X86 Server تعمل بمتوسط استخدام 50%. يوجد 48 X86 Server في بيئات المعلومات التكنولوجية غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمين اثنين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار التكامل للنظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار أداء النظام (16 خادماً)، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار الإنتاج (8 خوادم). يبلغ متوسط الاستخدام النموذجي لوحدة المعالجة المركزية 7% في جميع البيئات غير الإنتاجية. يتطلب الحل المكافئ IBM ماكينات من نوع الجهاز 3931 حلًا مكافئًا لخادم واحد من نوع ماكس 125 يعمل بمتوسط استخدام 85% في جميع بيئات المعلومات التكنولوجية التي يتم فصلها باستخدام LPAR التقنية.
² IBM معهد لقيمة الأعمال - "امتلك تأثيرك - مسارات عملية للتحول الاستدامة"
IBM معهد ³00 لقيمة الأعمال-"الاستدامة كمحفز للتحول "
⁴ دمج Linux أحمال التشغيل على 5 أنظمة IBM z16 بدلاً من تشغيلها على X86 Server مقارنةً بـ في ظروف مماثلة يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 75%, والفضاء بنسبة 50% وثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طن سنويًا.
تنويه: يتكون الطراز 3931 ماكس 125 من طراز ماكينات IBM من النوع 5 من طراز IBM 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 نواة قابلة للتكوين (CPs أو zIIP أو IFLs) ودرجان للإدخال/الإخراج لدعم كل من الشبكة والتخزين الخارجي مقابل 192 نظام x86 بإجمالي 10364 نواة. IBM استند استهلاك الطاقة للماكينة من النوع 3931 ®3931 ® على أداة تقدير استهلاك الطاقة للماكينة IBM نوع الماكينة 3931 IBM ®Power Estimation لتكوين المذكرة. ®استند استهلاك الطاقة لخوادم x86 إلى قيم استهلاك الطاقة لخوادم x86 لشهر مارس 2022 IDC QPI ®Power لـ 7 طرازات من خوادم Cascade Lake و5 طرازات من خوادم Ice Lake، مع 32 إلى 112 نواة لكل خادم. جميع الخوادم التي تمت مقارنتها X86 Server كانت خوادم ذات مقبسين أو 4 مقابس. IBM Z و x86 تعمل 24 × 7 × 7 × 365 مع الإنتاج وغير الإنتاج أحمال التشغيل. وتفترض الوفورات نسبة فعالية استخدام الطاقة (PUE) ®تبلغ 1.57 لحساب المزيد ®الطاقة لتبريد مركز البيانات. يستند PUE على مدة التشغيل 2021 مركز البيانات العالمية (الرابط موجود خارج ®IBM.com). مكافئ ثاني أكسيد الكربون والمكافئات الأخرى التي تستند إلى حاسبة وكالة حماية البيئة لغازات الدفيئة (يوجد رابط خارج ®IBM.com) استخدام المتوسطات المرجحة الوطنية الأمريكية. قد تختلف النتائج بناءً على الاستخدام الخاص بالعميل وموقعه.