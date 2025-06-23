عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أعباء العمل ذات المهام الحساسة على IBM z17
IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM Telum الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
تحسين إدارة الأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي باستخدام IBM Z.
الاستفادة من عمليات التطوير لتسريع تقديم حلول السحابة الهجينة مع تحسين نشر أعباء العمل.
دمج IBM Z في بيئتك السحابية الهجينة لتحقيق الابتكار مع إنتاجية أعلى.
تحديث التطبيقات باستخدام ممارسات موحدة على مستوى المؤسسة مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الحفاظ على استمرارية العمليات، وحماية البيانات الحساسة، والتصدي للتهديدات الإلكترونية المتطورة.
تعمل أجهزة الكمبيوتر المركزية IBM Z على أنظمة ®z/OS و Linux® و z/TPF و ®z/VM، ما يوفِّر تكاملًا مع الذكاء الاصطناعي، وأمانًا محكمًا، ومرونةً تشغيلية.
قلّل استهلاك الطاقة من خلال توحيد أحمال تشغيل x86 المحددة على نظام فعلي واحد من IBM Z.
عزِّز قدرات أعمالك مع الذكاء الاصطناعي على Z. حدِّد موعدًا مع أحد ممثلي IBM z17.