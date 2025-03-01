منصة IBM Z Xplore التعليمية

إن IBM Z Xplore منصة تعليمية شيقة وممتعة قائمة على التحدي ومتاحة عالميًا بالمجان، دون الحاجة إلى معرفة مسبقة. تمتع بتجربة عملية لتعلّم مهارات ®IBM Z المطلوبة للمساعدة في بناء مستقبل مهني في مجال حوسبة المؤسسات، الذي يدعم 68% من جميع المعاملات في جميع أنحاء العالم.
احصل على شارات رقمية تؤهلك للمشاركة في معارض توظيف IBM Z الافتراضية واستعرض مهاراتك أمام أصحاب العمل.
سوف تتعلم:
يستطيع المتعلمون اكتساب مهارات الحوسبة المؤسسية لتحسين مستقبلهم الوظيفي والحصول على شارات مميزة.
كما يستطيع المعلمون الوصول إلى المشروعات المتدرجة والفعلية الجاهزة وغيرها من الموارد لاستخدامها في فصولهم الدراسية.
يُمكن لأصحاب العمل تحسين مهارات الموظفين أو شحذ مهاراتهم أو توظيف مرشحين جدد لسد فجوة المهارات.
بفضل تلك المنصة المتاحة المجانية، يستطيع المتعلمون اكتساب خبرات عملية من خلال تحديات ترميز التعليمات البرمجية والعمل باستخدام تقنيات مختلفة لتطوير مهارات قيمة والحصول على شارات رقمية معترف بها في الصناعة. لا يشترط وجود معرفة سابقة للبدء. يتم تطوير المحتوى بشكل مستمر وإضافته إلى المزيد من تجارب التعلم.
بصفتها التقنية التي تدعم الاقتصاد العالمي، تعد أجهزة الكمبيوتر المركزية أكثر أهمية في عصر السحابة المتعددة اليوم وهناك حاجة ماسة ومستمرة لاستقطاب ذوي المهارات. ويُمكنك اكتساب مهارات الكمبيوتر المركزي من العمل في الشبكات والتحليلات وقواعد البيانات ولغات البرمجة العميقة وواجهات برمجة التطبيقات؛ بالمفهوم الشامل لتقنية المعلومات ذات القيمة المهنية طويلة المدى.