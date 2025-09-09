يطوّر مزوّدو البرامج المستقلون (ISVs) تطبيقات تعمل على الحلول القائمة وتوسّع إمكاناتها. تتعاون ®IBM بشكل وثيق مع مزوّدي البرامج المستقلين لضمان أن التطبيقات المطوّرة لمنصّتَي ®IBM Z وLinuxONE تضيف قيمة أكبر للعملاء.
"يسعدنا في Bloombase إطلاق z/OS 3.2 الجديد من IBM. شراكتنا الطويلة مع IBM تساعد المؤسسات على حماية بياناتها الأكثر أهمية عبر جميع بيئات السحابة الهجينة، من IBM Z إلى بُنى الحوسبة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي وما بعدها."
– Sean Xiang، الرئيس التنفيذي (CEO)
"مع z/OS 3.2، تمكّن IBM شركاءها مثل PKWARE من توفير أمان قائم على الذكاء في قلب أحمال التشغيل الأكثر حساسية داخل المؤسسة."
– Tait Hamiel، رئيس ابتكار المنتجات
"في عام 2025، تبني IBM على إرثها مع z/OS 3.2 — إصدار نظام تشغيل مصمَّم للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ومتوافق كليًا مع IBM z17 الجديد. ونحن فخورون بهذه الشراكة دعمًا لعملائنا المشتركين."
– Margaret Crevar، كبيرة مديري البرمجيات
"في GFS Software، يسعدنا استقبال الإصدار z/OS 3.2 من IBM — محطة فارقة تمكّن الابتكار على منصة Z. منذ اليوم الأول ستكون حلولنا محسّنة بالكامل لهذا الإصدار، ما يتيح لعملائنا الاستفادة القصوى من قدراته، بما يضمن الأداء والأمان والإدارة الذكية لمعلوماتهم بالغة الأهمية."
– Pedro Figueiroa، مدير العقود الدولية
"تعتمد المؤسسات العالمية على بيئات التشغيل z/OS كعنصر أساسي في تحقيق النجاح، وبالتالي فهي مطالبة بتحسين كل جانب من عملياتها. وتثمّن Tone Software الابتكارات الرائدة التي قدّمها الإصدار z/OS 3.2، والتي تمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من مواجهة هذا التحدي. ومن بين أبرز هذه الابتكارات القدرات التي تعزّز الرؤى المعمّقة المستخلصة من البيانات، وتتيح تحديث التطبيقات الأساسية، وتزيد الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال حلولنا لإدارة أنظمة z/OS وتقنيات إدارة المخرجات."
– Shirley Balarezo، الرئيسة
"تماشياً مع تطوّر العتاد، تواصل برمجيات IBM التطوّر بالوتيرة نفسها. ففي هذا العام، تطلق IBM الإصدار z/OS 3.2 — نظام تشغيل مصمَّم خصيصًا لتحديث التطبيقات الأساسية، وتسريع تحليل البيانات واستخلاص الرؤى منها، وتبسيط إدارة النظام، مع الحفاظ على مستوى الأمان والأداء المؤسسي المعروف عن IBM Z. والأهم من ذلك، أصبح بإمكان المطوّرين إدماج الأتمتة الذكية مباشرة في تطبيقات z/OS من خلال إطار عمل للذكاء الاصطناعي مدمج في النظام، ما يتيح رؤى فورية وقدرات تنبؤية متقدمة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي."
– Jerry Spencer، كبير مهندسي البرمجيات
"إن دعم Broadcom الكامل منذ اليوم الأول للإصدار z/OS 3.2 عبر محفظتنا الكاملة من برمجيات الكمبيوتر المركزي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم برمجيات مؤسسية موثوقة تتطور بشكل متكامل مع المنصة. نحن نؤكد هذا الالتزام من خلال استثمارات مستمرة تمكّن عملاءنا من تحديث أنظمتهم بالوتيرة التي تناسبهم، ودمج أحدث المزايا التي يقدّمها z/OS بسلاسة. وبذلك يصبح بمقدورهم الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع التكامل مع السحابة الهجينة، وتعزيز الأمن السيبراني على مستوى المؤسسة."
– George DeCandio، مهندس متميّز والرئيس التقني (CTO) لبرمجيات الكمبيوتر المركزي في Broadcom
"في Cloud Compiling، اعتدنا دائمًا أن نؤمن بدفع حدود الممكن على منصة IBM Z. ومع إطلاق الإصدار z/OS 3.2، نشهد قفزة نوعية حقيقية، حيث تتكامل قدراته المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي مع تحسينات السحابة الهجينة بما يتوافق تمامًا مع مهمتنا في توفير حلول ترجمة برمجية سلسة وفعالة من حيث التكلفة. هذا الإصدار لا يطوّر النظام البنائي IBM Z فحسب، بل يطلق موجة جديدة من الابتكار على نطاق واسع، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة."
– Budd J. Rutter II، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)
"الإصدار z/OS 3.2 يبني على نقاط القوة المتميزة للإصدارات السابقة، ويركز على مجالات جديدة مثيرة. إضافة إلى توافقه مع الكمبيوتر المركزي IBM z17، سيقدّم قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة عبر دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنوعة وأطر العمل مفتوحة المصدر، إلى جانب تكامل سلس مع بيئات السحابة الهجينة. كما يعزز الصمود السيبراني عبر ميزات أمان متطورة تشمل توسيع نطاق التشفير الآمن الكمّي. ويزيد الكفاءة التشغيلية من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك تحسينات حديثة في إدارة النظام وإدخال أدوات أتمتة جديدة. هذه الميزات والتحديثات صُممت لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الأمان، وتحسين بيئات الكمبيوتر المركزي."
– Larry Lawler، الرئيس التقني (CTO)
"أجرينا في 21CS تجارب موسعة مع المساعدين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونحن متحمسون لإمكانية تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة مباشرة على النظام z17 الجديد من IBM وعلى المسرّع Spyre."
– Eddy Ciliendo، الرئيس التنفيذي (CEO)
"الفصل التالي من تطور الكمبيوتر المركزي قد بدأ، وBroadcom مستعدة لمساندة المؤسسات في استثمار الإمكانات الكاملة للنظام z17 منذ اليوم الأول."
– George DeCandio، مهندس متميّز والرئيس التقني (CTO) لبرمجيات الكمبيوتر المركزي في Broadcom
"نحن في Finwave متحمسون لإطلاق نظام IBM z17 الجديد. يعتمد هذا النظام على شريحة Telum II التي تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح نهجًا أكثر تكاملًا مع الذكاء الاصطناعي داخل منصاتنا البرمجية القطاعية، ويوفر نتائج ملموسة وفوائد كبيرة لعملائنا."
– Andrea Castiglioni، الرئيس التقني (CTO)
"عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مستوى غير مسبوق من الأمان للتطبيقات الحيوية. ويمكّن دعم Bloombase لنظام IBM z17 المؤسسات من مواجهة هذا المشهد المتغير، وحماية بياناتها وأحمال التشغيل عبر التشفير الآمن الكمّي وتقنيات الحماية المدعومة بالتعلم العميق، وهو ما يتيح لها النجاح في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي."
– Sean Xiang، الرئيس التنفيذي (CEO)
"تفخر PerfTechPro zAnalytics® بإعلان دعمها منذ اليوم الأول للنظام IBM z17 المزوّد بمعالج Telum II، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من بيئة الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية الهجينة. تقدم zAnalytics حلول CPM فعّالة من حيث التكلفة، تساعد المؤسسات على تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات منصة IBM Z."
– Bill Hart، نائب الرئيس
"يمثل IBM z17 الجيل الجديد من معالجات IBM التي تمتد جذورها عبر تاريخ طويل يضم أنظمة System 360 و370 وسلسلة 4300 وES/9000. تركت هذه الأنظمة بصمات واضحة في تاريخ IBM مثلما فعلت سلسلة Z. واليوم، يأتي IBM z17 المزود بمعالج Telum II والمسرّع Spyre ليقدم أفضل تقنيات القرن الحادي والعشرين، مدعومًا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي."
– Robert Biggs، مهندس نظم خبير
"بعد سنوات من العمل على تحسين تطبيقات القطاع المصرفي على منصة IBM Z، أرى أن IBM z17 يمثل خطوة متقدمة كبيرة. يوفر النظام أداءً محسّنًا، وقدرات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وابتكارات أمنية متطورة، مما يمكّن المؤسسات المالية من تحديث بنيتها بثقة، مع الحفاظ على الاعتمادية التي طالما اعتمدت عليها."
– Neetu WADIA، الرئيسة التنفيذية للتسويق (CMO) ونائبة الرئيس الأول (SVP) للتحالفات العالمية
"سيُحدث IBM z17 نقلة نوعية في العمليات من خلال أتمتة المهام، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار والنمو. يوفّر RealTime Defrag (RTD) من INTERCHIP وظائف متقدمة لإدارة التخزين تتيح استثمار الكمّ الهائل من البيانات بكفاءة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستمرار في دعم عملائنا المشتركين."
– Alexander Buschmann، الرئيس التقني (CTO)
"تفخر Informatica بدعم عملاء IBM Z مع هذا الإصدار المهم IBM z17. يعتمد عملاء Informatica الذين يستخدمون IBM Z على أحدث تقنيات IBM Z لتشغيل الأنظمة الحيوية للأعمال. ومن خلال إدارة البيانات التي تقدمها Informatica، يتمكّن العملاء من دمج جميع بياناتهم واستخدامها على نطاق أوسع عبر المؤسسة."
– Philip Line، كبير المديرين، إدارة المنتجات
"يضيف IBM z17 تحسينات عديدة للحفاظ على منصة IBM Z في صدارة الحوسبة عالية الأداء والآمنة. تتطلع Action Software International إلى تعزيز قدرات الإدارة والتدقيق في z/OS على IBM z17 من خلال منتجاتها المتقدمة في إدارة الأنظمة مثل eventACTION وussACTION."
– Peter Sharma، نائب الرئيس للتسويق
"سيصل مستوى التوافق بين أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM والأنظمة الموزعة إلى مستوى جديد مع z17. إن دمج المسرّعات المادية، وخصوصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، سيأخذ الأتمتة على المنصة وفي كل تفاعل مع المضيف إلى مرحلة متقدمة غير مسبوقة. يسعدنا أن نشهد هذا التطوير الذي يرفع الكفاءة ويحقق في الوقت نفسه وفورات ملموسة في التكاليف لعملائنا."
– Falk Reichbott، الرئيس التقني (CTO)
"في ASPG، نشعر بحماس كبير لإطلاق IBM z17 — وهي خطوة جريئة في ابتكار الكمبيوتر المركزي تتوافق تمامًا مع مهمتنا في تعزيز كفاءة العملاء وتحديث أنظمتهم. يمكّن z17 عملاءنا من حماية بياناتهم وتبسيط عملياتهم بسهولة. يعدّ z17 نقلة حقيقية في السوق، ونحن في ASPG فخورون بالتعاون مع IBM لمساعدة عملائنا على استثمار إمكاناته الكاملة في الكفاءة والأمان والابتكار."
– Greg Thomason، مدير المنتجات
"مع تحوّل الأعمال بفضل الذكاء الاصطناعي، تبرز منصة z17 من IBM كعامل تمكين رئيسي للتحديث الآمن والفعّال والقائم على البيانات. نحن في Adaptigent متحمسون للعمل إلى جانب IBM لدعم z17. فالابتكارات في منع الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتحسين السحابة الهجينة تتوافق بشكل مباشر مع مهمتنا في مساعدة المؤسسات على استثمار القيمة الكاملة لأنظمتها القديمة. بفضل قدرات IBM z17 وتسريعه للذكاء الاصطناعي، يتمكّن عملاؤنا من الابتكار بسرعة أكبر، والتحديث بثقة، وحماية ما يهم أكثر — وهو بياناتهم."
– Steve Able، مدير الاستراتيجية والهندسة المعمارية
"يقدّم IBM z17 فرصًا جديدة أمام عملائنا لتعزيز استراتيجيات التحول في أعمالهم، وتأتي حلول BMC AMI مصممة لمساعدتهم على تحويل هذا الإمكان إلى نتائج ملموسة. بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي وقدرات الأمان المحسّنة في z17، يحصل عملاؤنا على قيمة أكبر من استثماراتهم في BMC AMI، مما يعزز الكفاءة، ويقلّل المخاطر، ويطلق مستويات جديدة من المرونة عبر عملياتهم الأساسية."
– John McKenny، نائب أول للرئيس والمدير العام، قسم التحسين والتحوّل الذكي على Z
"نجتمع سنويًا مع كبار عملائنا من مستخدمي الكمبيوتر المركزي لمناقشة أحدث الابتكارات التقنية وتأثيرها على أعمالهم. خلال الأعوام الماضية شكّلت قدرات الذكاء الاصطناعي محور النقاش، بينما تزايد التركيز مؤخرًا على قضايا الأمان المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التهديدات الجديدة. ومن الواضح أن IBM استجابت لذلك، إذ يتضمن z17 ميزات أمان متقدمة تساعد على التصدي للتهديدات السيبرانية الناتجة عن الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي. ومع انتقال عملائنا إلى z17، سنرافقهم لضمان أن برمجياتنا توفّر الحماية لعملائهم في مواجهة التهديدات المتنامية."
– Steve Carrillo، نائب الرئيس، قسم الدعم
"تتعاون RES-It US مع IBM منذ عام 1994، وتفخر بشراكتها مع IBM وبدورها في النظام البنائي IBM Z. يتيح IBM z17 للمؤسسات البقاء في الصدارة وسط عالم سريع التغير، بفضل الجمع بين الذكاء الاصطناعي المتطور، والأمان المحسّن، والكفاءة الفائقة في منصة واحدة. ومن خلال توافق حلولنا مع ابتكارات IBM، نواصل تزويد عملائنا بتقنيات متقدمة تدعم الكفاءة والمرونة والاعتمادية في البيئات الحيوية للأعمال.
"– Marco Passerini، رئيس العمليات الدولية
"يسعدنا أن نشهد IBM z17 وهو يدشّن الجيل الجديد من الحوسبة المؤسسية بقدرة معالجة استثنائية وأمان مقاوم للحوسبة الكمّية. وبالاستناد إلى أكثر من خمسين عامًا من التعاون مع IBM، تضمن منتجاتنا Adabas & Natural أن يتمكن عملاؤنا المشتركون من الاستفادة من أحدث ابتكارات IBM لتحسين أحمال التشغيل في التطبيقات الحيوية للأعمال وحماية أصول بياناتهم الأكثر قيمة."
– Arno Theiss، المدير العام، شركة Adabas & Natural
"بوصفنا شريكًا موثوقًا مع IBM منذ سنوات عديدة، ركزت شركتنا باستمرار على تعزيز الأداء. إن إطلاق النظام z17 من IBM يمثل حدثًا ننتظره في GFS Software بحماس كبير، وسيتيح لنا تعزيز وتنمية علاقاتنا الطويلة الأمد مع عملائنا، إذ يجسّد القيم الأساسية التي نلتزم بها: موثوقية البيانات، وأعلى مستويات الأمان، والأداء الفائق."
– Pedro Figueiroa، مدير العقود الدولية
"تتابع Beta Systems، من خلال فريق خدمات الذكاء الاصطناعي لديها، التطورات المتعلقة بمعالج IBM Telum II بحماس كبير. وتوضّح الأرقام الجديدة الخاصة بمعالج IBM Telum II التحسينات الهائلة والإمكانات المستمرة الضخمة التي يوفرها هذا المعالج لمستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يسعدنا وجود IBM كشريك قوي ومبتكر إلى جانبنا، ونحن على يقين أن IBM z17 المزود بمعالج Telum II سيرتقي مرة أخرى بإمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع المؤسسي إلى مستوى جديد كليًا."
– Mirko Minnich، الرئيس التقني (CTO)
"سيغيّر IBM z17 جذريًا طريقة عمل عملائنا المشتركين عبر أتمتة العمليات المعقدة، وتعزيز الإنتاجية، وتمكينهم من تركيز جهودهم على ما يهمهم بالفعل: وهو الابتكار والنمو. في مجال الرواتب، لا تكمن الأهمية فقط في دقة الحسابات، بل أيضًا في سرعة المعالجة وأمانها. يمكّننا IBM Z من تزويد عملائنا بتطبيقات قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات الشخصية التي تتطلب حسابات معقدة بسرعة وكفاءة وأمان."
– Kathie Hammond، رئيسة قسم الهندسة
"تتطلع PPI إلى الاستفادة من القدرات المتقدمة التي يوفرها IBM z17، وخصوصًا ميزاته المعززة في الأمان والتشفير، لدفع تطوير حلول برمجية عالية المستوى تقدم قيمة أكبر لعملائنا. نحن فخورون بكوننا جزءًا لا يتجزأ من النظام البنائي IBM Z، ومتحمسون للتعاون من أجل دفع عجلة الابتكار وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا المشتركين."
– Dr. Christian Friberg، رئيس قسم تطوير الكمبيوتر المركزي
"تُمكّن قوة IBM z17 في أتمتة العمليات المعقدة من إحداث تحول جوهري في طريقة عمل عملائنا المشتركين، إذ تعزز الكفاءة وتتيح لهم التركيز على الأولويات الحقيقية: الابتكار وتحقيق النمو. نحن في Sapiens سعداء بكوننا جزءًا من النظام البنائي IBM."
– Mordi Tzamit، نائب الرئيس ورئيس وحدة eMerge – Sapiens
تُحدث قدرة IBM z17 على أتمتة العمليات المعقدة نقلة نوعية في طريقة عمل عملائنا المشتركين. فهي تزيد الإنتاجية بشكل ملحوظ وتتيح لهم تكريس وقتهم ومواردهم لما يحقق أكبر قيمة: تعزيز الابتكار وتسريع النمو."
– Brian Hawley، الرئيس
"تغيّر إمكانات IBM z17 في أتمتة العمليات المعقدة أسلوب عمل عملائنا المشتركين، حيث تعزز إنتاجيتهم وتمنحهم المرونة الكافية للتركيز على ما يحقق قيمة فعلية: الابتكار والنمو المستدام."
– Greg Matthews، الرئيس التنفيذي للعمليات (COO)
"ظلّ IBM Z في قلب عالم التكنولوجيا لعقود بفضل سرعته الفائقة، وموثوقيته، وأمانه، وقوته الاستثنائية. واليوم، يمثّل IBM z17 نقطة تحول كبرى للمؤسسات التي تعتمد على السرعة الهائلة والقدرة على التعامل مع كمّيات ضخمة من البيانات لتحقيق أهدافها. نحن في Izzi Software نفخر بأن نكون جزءًا من نظام بنائي هيمن على الحوسبة لأكثر من ستين عامًا ولا يزال يعيد تعريف حدود الممكن يومًا بعد يوم."
– Jennifer Nelson، الرئيسة التنفيذية (CEO)
"القدرات المتقدمة التي يقدمها IBM z17 في الذكاء الاصطناعي، والتي تدفع أتمتة قوية للعمليات المعقدة، تُحدث تحوّلًا جوهريًا في عمليات عملائنا المشتركين. هذه القفزة في الإنتاجية، المدعومة بالأتمتة الذكية، تمنحهم القدرة على تركيز مواردهم على الابتكار وتحقيق النمو المستدام. نحن في Croz متحمسون لدعم عملائنا وهم يستفيدون من الإمكانات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي يوفرها z17."
– Dejan Cepetic، قائد فريق الكمبيوتر المركزي
"سيُحدث IBM z17 ثورة في طريقة عمل عملائنا المشتركين عبر أتمتة العمليات المعقدة، وزيادة الإنتاجية، وتمكينهم من التركيز على ما يحقق القيمة الفعلية: الابتكار والنمو. أشعر بالفخر لكوني جزءًا من النظام البنائي IBM Z، وأنا متحمسة لرؤية الجيل الجديد من المتخصصين في الكمبيوتر المركزي وهم يستفيدون من هذه التقنية لحل المشكلات الواقعية ذات الأثر الملموس."
– Sheila McInerney، كبيرة مديري التطوير
"من المقرر أن يغيّر IBM z17 أسلوب عمل عملائنا المشتركين من خلال تبسيط العمليات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وإتاحة المجال أمامهم للتركيز على ما يقود النجاح فعلًا: الابتكار والنمو. إنني متحمسة لرؤية الجيل الجديد من خبراء الكمبيوتر المركزي وهم يوظفون هذه التقنية القوية لمواجهة التحديات الواقعية التي تهم الجميع."
– Kari Nagle، مديرة
"مع ازدياد أحمال التشغيل على البيئات العالمية للكمبيوتر المركزي لدعم نمو الأعمال، يقدّم IBM z17 المزود بمعالج Telum II فرصة غير مسبوقة للابتكار إلى جانب تحسين الأداء والكفاءة. من خلال الاستفادة من المنصة الجديدة z17، ستحقق فرق تكنولوجيا المعلومات أقصى عائد على الاستثمار من تقنيات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى البيانات، إضافة إلى حلول أساسية مثل إدارة JES Spool من Tone، وإدارة STEPLIB، وحلول Host Output Transformation and E-Delivery."
– Shirley Balarezo، الرئيسة
"مع النظام الجديد IBM z17، وبالتكامل مع تقنيات Crawford، نقدّم مزيجًا مثاليًا يشكّل منصة آمنة وموثوقة وقابلة للتوسّع لمعالجة المعاملات وإدارة الاتصالات وأحمال التشغيل الحيوية. تتطلع Crawford Technologies إلى مواصلة شراكتها مع IBM وتقديم أسرع وأكثر حلول تحويل المستندات ودقة في العالم، بما في ذلك المعالجة بعد التركيب وإدارة المخرجات، لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي الحالي."
– Erin McCart، كبير مديري المنتجات
"تعزز منصة z17 من شركة IBM التزام PKWARE بتقديم حلول الأمن السيبراني المتطورة وحلول عمليات التطوير والأمن (DevSecOps) المتطورة. بفضل القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي، وميزات التشفير المتقدمة، والتكامل السلس مع السحابة الهجينة، أصبحت PKWARE في موقع يمكّنها من تسريع الابتكار، وأتمتة الأمان في كل مرحلة من مراحل التطوير، وتحقيق كفاءة لا مثيل لها في الترميز الآمن والاختبار والنشر.. إن z17 ليس مجرد ترقية تقنية، بل هو محرّك لعصر جديد من التكنولوجيا الذكية والآمنة والقابلة للتكيّف. إن التزامنا بهذا التطور التزامًا راسخًا، وتستعد PKWARE لقيادة مستقبل الأمن السيبراني مدعومة بقوة z17."
– Tait Hamiel، رئيس ابتكار المنتجات
اقرأ كيف مكّن التعاون بين إدارة تكنولوجيا المعلومات في الولاية وIBM Z وXerox من الانتقال من عملية يدوية للتعافي من الكوارث في الطباعة إلى حل مؤتمت بالكامل، يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة أعلى.
اطّلع على كيفية إتاحة حل Sopra Banking Software على IBM Z استجابة أسرع لاحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، مما يساعد المؤسسات المالية على البقاء في موقع تنافسي.
اكتشف كيف يستخدم عملاء SAS برمجيات MXG لقياس الأداء والاستخدام والتخطيط، بما يضمن توافق سعة الكمبيوتر المركزي مع الطلب المستقبلي.
"يسعدنا في Bloombase إطلاق z/OS 3.2 الجديد من IBM. شراكتنا الطويلة مع IBM تساعد المؤسسات على حماية بياناتها الأكثر أهمية عبر جميع بيئات السحابة الهجينة، من IBM Z إلى بُنى الحوسبة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي وما بعدها."
– Sean Xiang، الرئيس التنفيذي (CEO)
"مع z/OS 3.2، تمكّن IBM شركاءها مثل PKWARE من توفير أمان قائم على الذكاء في قلب أحمال التشغيل الأكثر حساسية داخل المؤسسة."
– Tait Hamiel، رئيس ابتكار المنتجات
"في عام 2025، تبني IBM على إرثها مع z/OS 3.2 — إصدار نظام تشغيل مصمَّم للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ومتوافق كليًا مع IBM z17 الجديد. ونحن فخورون بهذه الشراكة دعمًا لعملائنا المشتركين."
– Margaret Crevar، كبيرة مديري البرمجيات
"في GFS Software، يسعدنا استقبال الإصدار z/OS 3.2 من IBM — محطة فارقة تمكّن الابتكار على منصة Z. منذ اليوم الأول ستكون حلولنا محسّنة بالكامل لهذا الإصدار، ما يتيح لعملائنا الاستفادة القصوى من قدراته، بما يضمن الأداء والأمان والإدارة الذكية لمعلوماتهم بالغة الأهمية."
– Pedro Figueiroa، مدير العقود الدولية
"تعتمد المؤسسات العالمية على بيئات التشغيل z/OS كعنصر أساسي في تحقيق النجاح، وبالتالي فهي مطالبة بتحسين كل جانب من عملياتها. وتثمّن Tone Software الابتكارات الرائدة التي قدّمها الإصدار z/OS 3.2، والتي تمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من مواجهة هذا التحدي. ومن بين أبرز هذه الابتكارات القدرات التي تعزّز الرؤى المعمّقة المستخلصة من البيانات، وتتيح تحديث التطبيقات الأساسية، وتزيد الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال حلولنا لإدارة أنظمة z/OS وتقنيات إدارة المخرجات."
– Shirley Balarezo، الرئيسة
"تماشياً مع تطوّر العتاد، تواصل برمجيات IBM التطوّر بالوتيرة نفسها. ففي هذا العام، تطلق IBM الإصدار z/OS 3.2 — نظام تشغيل مصمَّم خصيصًا لتحديث التطبيقات الأساسية، وتسريع تحليل البيانات واستخلاص الرؤى منها، وتبسيط إدارة النظام، مع الحفاظ على مستوى الأمان والأداء المؤسسي المعروف عن IBM Z. والأهم من ذلك، أصبح بإمكان المطوّرين إدماج الأتمتة الذكية مباشرة في تطبيقات z/OS من خلال إطار عمل للذكاء الاصطناعي مدمج في النظام، ما يتيح رؤى فورية وقدرات تنبؤية متقدمة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي."
– Jerry Spencer، كبير مهندسي البرمجيات
"إن دعم Broadcom الكامل منذ اليوم الأول للإصدار z/OS 3.2 عبر محفظتنا الكاملة من برمجيات الكمبيوتر المركزي يعكس التزامنا الراسخ بتقديم برمجيات مؤسسية موثوقة تتطور بشكل متكامل مع المنصة. نحن نؤكد هذا الالتزام من خلال استثمارات مستمرة تمكّن عملاءنا من تحديث أنظمتهم بالوتيرة التي تناسبهم، ودمج أحدث المزايا التي يقدّمها z/OS بسلاسة. وبذلك يصبح بمقدورهم الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع التكامل مع السحابة الهجينة، وتعزيز الأمن السيبراني على مستوى المؤسسة."
– George DeCandio، مهندس متميّز والرئيس التقني (CTO) لبرمجيات الكمبيوتر المركزي في Broadcom
"في Cloud Compiling، اعتدنا دائمًا أن نؤمن بدفع حدود الممكن على منصة IBM Z. ومع إطلاق الإصدار z/OS 3.2، نشهد قفزة نوعية حقيقية، حيث تتكامل قدراته المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي مع تحسينات السحابة الهجينة بما يتوافق تمامًا مع مهمتنا في توفير حلول ترجمة برمجية سلسة وفعالة من حيث التكلفة. هذا الإصدار لا يطوّر النظام البنائي IBM Z فحسب، بل يطلق موجة جديدة من الابتكار على نطاق واسع، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة."
– Budd J. Rutter II، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)
"الإصدار z/OS 3.2 يبني على نقاط القوة المتميزة للإصدارات السابقة، ويركز على مجالات جديدة مثيرة. إضافة إلى توافقه مع الكمبيوتر المركزي IBM z17، سيقدّم قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة عبر دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنوعة وأطر العمل مفتوحة المصدر، إلى جانب تكامل سلس مع بيئات السحابة الهجينة. كما يعزز الصمود السيبراني عبر ميزات أمان متطورة تشمل توسيع نطاق التشفير الآمن الكمّي. ويزيد الكفاءة التشغيلية من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك تحسينات حديثة في إدارة النظام وإدخال أدوات أتمتة جديدة. هذه الميزات والتحديثات صُممت لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الأمان، وتحسين بيئات الكمبيوتر المركزي."
– Larry Lawler، الرئيس التقني (CTO)
"أجرينا في 21CS تجارب موسعة مع المساعدين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونحن متحمسون لإمكانية تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة مباشرة على النظام z17 الجديد من IBM وعلى المسرّع Spyre."
– Eddy Ciliendo، الرئيس التنفيذي (CEO)
"الفصل التالي من تطور الكمبيوتر المركزي قد بدأ، وBroadcom مستعدة لمساندة المؤسسات في استثمار الإمكانات الكاملة للنظام z17 منذ اليوم الأول."
– George DeCandio، مهندس متميّز والرئيس التقني (CTO) لبرمجيات الكمبيوتر المركزي في Broadcom
"نحن في Finwave متحمسون لإطلاق نظام IBM z17 الجديد. يعتمد هذا النظام على شريحة Telum II التي تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح نهجًا أكثر تكاملًا مع الذكاء الاصطناعي داخل منصاتنا البرمجية القطاعية، ويوفر نتائج ملموسة وفوائد كبيرة لعملائنا."
– Andrea Castiglioni، الرئيس التقني (CTO)
"عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مستوى غير مسبوق من الأمان للتطبيقات الحيوية. ويمكّن دعم Bloombase لنظام IBM z17 المؤسسات من مواجهة هذا المشهد المتغير، وحماية بياناتها وأحمال التشغيل عبر التشفير الآمن الكمّي وتقنيات الحماية المدعومة بالتعلم العميق، وهو ما يتيح لها النجاح في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي."
– Sean Xiang، الرئيس التنفيذي (CEO)
"تفخر PerfTechPro zAnalytics® بإعلان دعمها منذ اليوم الأول للنظام IBM z17 المزوّد بمعالج Telum II، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من بيئة الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية الهجينة. تقدم zAnalytics حلول CPM فعّالة من حيث التكلفة، تساعد المؤسسات على تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات منصة IBM Z."
– Bill Hart، نائب الرئيس
"يمثل IBM z17 الجيل الجديد من معالجات IBM التي تمتد جذورها عبر تاريخ طويل يضم أنظمة System 360 و370 وسلسلة 4300 وES/9000. تركت هذه الأنظمة بصمات واضحة في تاريخ IBM مثلما فعلت سلسلة Z. واليوم، يأتي IBM z17 المزود بمعالج Telum II والمسرّع Spyre ليقدم أفضل تقنيات القرن الحادي والعشرين، مدعومًا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي."
– Robert Biggs، مهندس نظم خبير
"بعد سنوات من العمل على تحسين تطبيقات القطاع المصرفي على منصة IBM Z، أرى أن IBM z17 يمثل خطوة متقدمة كبيرة. يوفر النظام أداءً محسّنًا، وقدرات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وابتكارات أمنية متطورة، مما يمكّن المؤسسات المالية من تحديث بنيتها بثقة، مع الحفاظ على الاعتمادية التي طالما اعتمدت عليها."
– Neetu WADIA، الرئيسة التنفيذية للتسويق (CMO) ونائبة الرئيس الأول (SVP) للتحالفات العالمية
"سيُحدث IBM z17 نقلة نوعية في العمليات من خلال أتمتة المهام، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار والنمو. يوفّر RealTime Defrag (RTD) من INTERCHIP وظائف متقدمة لإدارة التخزين تتيح استثمار الكمّ الهائل من البيانات بكفاءة، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستمرار في دعم عملائنا المشتركين."
– Alexander Buschmann، الرئيس التقني (CTO)
"تفخر Informatica بدعم عملاء IBM Z مع هذا الإصدار المهم IBM z17. يعتمد عملاء Informatica الذين يستخدمون IBM Z على أحدث تقنيات IBM Z لتشغيل الأنظمة الحيوية للأعمال. ومن خلال إدارة البيانات التي تقدمها Informatica، يتمكّن العملاء من دمج جميع بياناتهم واستخدامها على نطاق أوسع عبر المؤسسة."
– Philip Line، كبير المديرين، إدارة المنتجات
"يضيف IBM z17 تحسينات عديدة للحفاظ على منصة IBM Z في صدارة الحوسبة عالية الأداء والآمنة. تتطلع Action Software International إلى تعزيز قدرات الإدارة والتدقيق في z/OS على IBM z17 من خلال منتجاتها المتقدمة في إدارة الأنظمة مثل eventACTION وussACTION."
– Peter Sharma، نائب الرئيس للتسويق
"سيصل مستوى التوافق بين أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM والأنظمة الموزعة إلى مستوى جديد مع z17. إن دمج المسرّعات المادية، وخصوصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، سيأخذ الأتمتة على المنصة وفي كل تفاعل مع المضيف إلى مرحلة متقدمة غير مسبوقة. يسعدنا أن نشهد هذا التطوير الذي يرفع الكفاءة ويحقق في الوقت نفسه وفورات ملموسة في التكاليف لعملائنا."
– Falk Reichbott، الرئيس التقني (CTO)
"في ASPG، نشعر بحماس كبير لإطلاق IBM z17 — وهي خطوة جريئة في ابتكار الكمبيوتر المركزي تتوافق تمامًا مع مهمتنا في تعزيز كفاءة العملاء وتحديث أنظمتهم. يمكّن z17 عملاءنا من حماية بياناتهم وتبسيط عملياتهم بسهولة. يعدّ z17 نقلة حقيقية في السوق، ونحن في ASPG فخورون بالتعاون مع IBM لمساعدة عملائنا على استثمار إمكاناته الكاملة في الكفاءة والأمان والابتكار."
– Greg Thomason، مدير المنتجات
"مع تحوّل الأعمال بفضل الذكاء الاصطناعي، تبرز منصة z17 من IBM كعامل تمكين رئيسي للتحديث الآمن والفعّال والقائم على البيانات. نحن في Adaptigent متحمسون للعمل إلى جانب IBM لدعم z17. فالابتكارات في منع الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتحسين السحابة الهجينة تتوافق بشكل مباشر مع مهمتنا في مساعدة المؤسسات على استثمار القيمة الكاملة لأنظمتها القديمة. بفضل قدرات IBM z17 وتسريعه للذكاء الاصطناعي، يتمكّن عملاؤنا من الابتكار بسرعة أكبر، والتحديث بثقة، وحماية ما يهم أكثر — وهو بياناتهم."
– Steve Able، مدير الاستراتيجية والهندسة المعمارية
"يقدّم IBM z17 فرصًا جديدة أمام عملائنا لتعزيز استراتيجيات التحول في أعمالهم، وتأتي حلول BMC AMI مصممة لمساعدتهم على تحويل هذا الإمكان إلى نتائج ملموسة. بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي وقدرات الأمان المحسّنة في z17، يحصل عملاؤنا على قيمة أكبر من استثماراتهم في BMC AMI، مما يعزز الكفاءة، ويقلّل المخاطر، ويطلق مستويات جديدة من المرونة عبر عملياتهم الأساسية."
– John McKenny، نائب أول للرئيس والمدير العام، قسم التحسين والتحوّل الذكي على Z
"نجتمع سنويًا مع كبار عملائنا من مستخدمي الكمبيوتر المركزي لمناقشة أحدث الابتكارات التقنية وتأثيرها على أعمالهم. خلال الأعوام الماضية شكّلت قدرات الذكاء الاصطناعي محور النقاش، بينما تزايد التركيز مؤخرًا على قضايا الأمان المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التهديدات الجديدة. ومن الواضح أن IBM استجابت لذلك، إذ يتضمن z17 ميزات أمان متقدمة تساعد على التصدي للتهديدات السيبرانية الناتجة عن الحوسبة الكمّية والذكاء الاصطناعي. ومع انتقال عملائنا إلى z17، سنرافقهم لضمان أن برمجياتنا توفّر الحماية لعملائهم في مواجهة التهديدات المتنامية."
– Steve Carrillo، نائب الرئيس، قسم الدعم
"تتعاون RES-It US مع IBM منذ عام 1994، وتفخر بشراكتها مع IBM وبدورها في النظام البنائي IBM Z. يتيح IBM z17 للمؤسسات البقاء في الصدارة وسط عالم سريع التغير، بفضل الجمع بين الذكاء الاصطناعي المتطور، والأمان المحسّن، والكفاءة الفائقة في منصة واحدة. ومن خلال توافق حلولنا مع ابتكارات IBM، نواصل تزويد عملائنا بتقنيات متقدمة تدعم الكفاءة والمرونة والاعتمادية في البيئات الحيوية للأعمال.
"– Marco Passerini، رئيس العمليات الدولية
"يسعدنا أن نشهد IBM z17 وهو يدشّن الجيل الجديد من الحوسبة المؤسسية بقدرة معالجة استثنائية وأمان مقاوم للحوسبة الكمّية. وبالاستناد إلى أكثر من خمسين عامًا من التعاون مع IBM، تضمن منتجاتنا Adabas & Natural أن يتمكن عملاؤنا المشتركون من الاستفادة من أحدث ابتكارات IBM لتحسين أحمال التشغيل في التطبيقات الحيوية للأعمال وحماية أصول بياناتهم الأكثر قيمة."
– Arno Theiss، المدير العام، شركة Adabas & Natural
"بوصفنا شريكًا موثوقًا مع IBM منذ سنوات عديدة، ركزت شركتنا باستمرار على تعزيز الأداء. إن إطلاق النظام z17 من IBM يمثل حدثًا ننتظره في GFS Software بحماس كبير، وسيتيح لنا تعزيز وتنمية علاقاتنا الطويلة الأمد مع عملائنا، إذ يجسّد القيم الأساسية التي نلتزم بها: موثوقية البيانات، وأعلى مستويات الأمان، والأداء الفائق."
– Pedro Figueiroa، مدير العقود الدولية
"تتابع Beta Systems، من خلال فريق خدمات الذكاء الاصطناعي لديها، التطورات المتعلقة بمعالج IBM Telum II بحماس كبير. وتوضّح الأرقام الجديدة الخاصة بمعالج IBM Telum II التحسينات الهائلة والإمكانات المستمرة الضخمة التي يوفرها هذا المعالج لمستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يسعدنا وجود IBM كشريك قوي ومبتكر إلى جانبنا، ونحن على يقين أن IBM z17 المزود بمعالج Telum II سيرتقي مرة أخرى بإمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع المؤسسي إلى مستوى جديد كليًا."
– Mirko Minnich، الرئيس التقني (CTO)
"سيغيّر IBM z17 جذريًا طريقة عمل عملائنا المشتركين عبر أتمتة العمليات المعقدة، وتعزيز الإنتاجية، وتمكينهم من تركيز جهودهم على ما يهمهم بالفعل: وهو الابتكار والنمو. في مجال الرواتب، لا تكمن الأهمية فقط في دقة الحسابات، بل أيضًا في سرعة المعالجة وأمانها. يمكّننا IBM Z من تزويد عملائنا بتطبيقات قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات الشخصية التي تتطلب حسابات معقدة بسرعة وكفاءة وأمان."
– Kathie Hammond، رئيسة قسم الهندسة
"تتطلع PPI إلى الاستفادة من القدرات المتقدمة التي يوفرها IBM z17، وخصوصًا ميزاته المعززة في الأمان والتشفير، لدفع تطوير حلول برمجية عالية المستوى تقدم قيمة أكبر لعملائنا. نحن فخورون بكوننا جزءًا لا يتجزأ من النظام البنائي IBM Z، ومتحمسون للتعاون من أجل دفع عجلة الابتكار وتقديم تجارب استثنائية لعملائنا المشتركين."
– Dr. Christian Friberg، رئيس قسم تطوير الكمبيوتر المركزي
"تُمكّن قوة IBM z17 في أتمتة العمليات المعقدة من إحداث تحول جوهري في طريقة عمل عملائنا المشتركين، إذ تعزز الكفاءة وتتيح لهم التركيز على الأولويات الحقيقية: الابتكار وتحقيق النمو. نحن في Sapiens سعداء بكوننا جزءًا من النظام البنائي IBM."
– Mordi Tzamit، نائب الرئيس ورئيس وحدة eMerge – Sapiens
تُحدث قدرة IBM z17 على أتمتة العمليات المعقدة نقلة نوعية في طريقة عمل عملائنا المشتركين. فهي تزيد الإنتاجية بشكل ملحوظ وتتيح لهم تكريس وقتهم ومواردهم لما يحقق أكبر قيمة: تعزيز الابتكار وتسريع النمو."
– Brian Hawley، الرئيس
"تغيّر إمكانات IBM z17 في أتمتة العمليات المعقدة أسلوب عمل عملائنا المشتركين، حيث تعزز إنتاجيتهم وتمنحهم المرونة الكافية للتركيز على ما يحقق قيمة فعلية: الابتكار والنمو المستدام."
– Greg Matthews، الرئيس التنفيذي للعمليات (COO)
"ظلّ IBM Z في قلب عالم التكنولوجيا لعقود بفضل سرعته الفائقة، وموثوقيته، وأمانه، وقوته الاستثنائية. واليوم، يمثّل IBM z17 نقطة تحول كبرى للمؤسسات التي تعتمد على السرعة الهائلة والقدرة على التعامل مع كمّيات ضخمة من البيانات لتحقيق أهدافها. نحن في Izzi Software نفخر بأن نكون جزءًا من نظام بنائي هيمن على الحوسبة لأكثر من ستين عامًا ولا يزال يعيد تعريف حدود الممكن يومًا بعد يوم."
– Jennifer Nelson، الرئيسة التنفيذية (CEO)
"القدرات المتقدمة التي يقدمها IBM z17 في الذكاء الاصطناعي، والتي تدفع أتمتة قوية للعمليات المعقدة، تُحدث تحوّلًا جوهريًا في عمليات عملائنا المشتركين. هذه القفزة في الإنتاجية، المدعومة بالأتمتة الذكية، تمنحهم القدرة على تركيز مواردهم على الابتكار وتحقيق النمو المستدام. نحن في Croz متحمسون لدعم عملائنا وهم يستفيدون من الإمكانات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي يوفرها z17."
– Dejan Cepetic، قائد فريق الكمبيوتر المركزي
"سيُحدث IBM z17 ثورة في طريقة عمل عملائنا المشتركين عبر أتمتة العمليات المعقدة، وزيادة الإنتاجية، وتمكينهم من التركيز على ما يحقق القيمة الفعلية: الابتكار والنمو. أشعر بالفخر لكوني جزءًا من النظام البنائي IBM Z، وأنا متحمسة لرؤية الجيل الجديد من المتخصصين في الكمبيوتر المركزي وهم يستفيدون من هذه التقنية لحل المشكلات الواقعية ذات الأثر الملموس."
– Sheila McInerney، كبيرة مديري التطوير
"من المقرر أن يغيّر IBM z17 أسلوب عمل عملائنا المشتركين من خلال تبسيط العمليات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وإتاحة المجال أمامهم للتركيز على ما يقود النجاح فعلًا: الابتكار والنمو. إنني متحمسة لرؤية الجيل الجديد من خبراء الكمبيوتر المركزي وهم يوظفون هذه التقنية القوية لمواجهة التحديات الواقعية التي تهم الجميع."
– Kari Nagle، مديرة
"مع ازدياد أحمال التشغيل على البيئات العالمية للكمبيوتر المركزي لدعم نمو الأعمال، يقدّم IBM z17 المزود بمعالج Telum II فرصة غير مسبوقة للابتكار إلى جانب تحسين الأداء والكفاءة. من خلال الاستفادة من المنصة الجديدة z17، ستحقق فرق تكنولوجيا المعلومات أقصى عائد على الاستثمار من تقنيات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى البيانات، إضافة إلى حلول أساسية مثل إدارة JES Spool من Tone، وإدارة STEPLIB، وحلول Host Output Transformation and E-Delivery."
– Shirley Balarezo، الرئيسة
"مع النظام الجديد IBM z17، وبالتكامل مع تقنيات Crawford، نقدّم مزيجًا مثاليًا يشكّل منصة آمنة وموثوقة وقابلة للتوسّع لمعالجة المعاملات وإدارة الاتصالات وأحمال التشغيل الحيوية. تتطلع Crawford Technologies إلى مواصلة شراكتها مع IBM وتقديم أسرع وأكثر حلول تحويل المستندات ودقة في العالم، بما في ذلك المعالجة بعد التركيب وإدارة المخرجات، لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي الحالي."
– Erin McCart، كبير مديري المنتجات
"تعزز منصة z17 من شركة IBM التزام PKWARE بتقديم حلول الأمن السيبراني المتطورة وحلول عمليات التطوير والأمن (DevSecOps) المتطورة. بفضل القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي، وميزات التشفير المتقدمة، والتكامل السلس مع السحابة الهجينة، أصبحت PKWARE في موقع يمكّنها من تسريع الابتكار، وأتمتة الأمان في كل مرحلة من مراحل التطوير، وتحقيق كفاءة لا مثيل لها في الترميز الآمن والاختبار والنشر.. إن z17 ليس مجرد ترقية تقنية، بل هو محرّك لعصر جديد من التكنولوجيا الذكية والآمنة والقابلة للتكيّف. إن التزامنا بهذا التطور التزامًا راسخًا، وتستعد PKWARE لقيادة مستقبل الأمن السيبراني مدعومة بقوة z17."
– Tait Hamiel، رئيس ابتكار المنتجات
اقرأ كيف مكّن التعاون بين إدارة تكنولوجيا المعلومات في الولاية وIBM Z وXerox من الانتقال من عملية يدوية للتعافي من الكوارث في الطباعة إلى حل مؤتمت بالكامل، يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة أعلى.
اطّلع على كيفية إتاحة حل Sopra Banking Software على IBM Z استجابة أسرع لاحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، مما يساعد المؤسسات المالية على البقاء في موقع تنافسي.
اكتشف كيف يستخدم عملاء SAS برمجيات MXG لقياس الأداء والاستخدام والتخطيط، بما يضمن توافق سعة الكمبيوتر المركزي مع الطلب المستقبلي.
استكشف حلول الكمبيوتر المركزي من IBM Z