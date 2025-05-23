الذكاء الاصطناعي في IBM Z

يوفر الذكاء الاصطناعي على IBM Z رؤى في الوقت الفعلي من خلال تطبيق التعلم الآلي مباشرةً على بيانات المعاملات - مما يلغي الحاجة إلى نقل البيانات.

من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لأجهزة IBM z17، يمكن للمؤسسات توسيع نطاق العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي لدعم حالات الاستخدام التنبؤية مثل الكشف عن الغش وأتمتة البيع بالتجزئة. بفضل الإنتاجية العالية، وانخفاض زمن الانتقال، والمرونة الإلكترونية الرائدة، يُعد IBM Z منصة جاهزة للذكاء الاصطناعي في البيئات عالية الاعتماد.