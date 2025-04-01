IBM Db2 for z/OS
Db2 for z/OS وتوفر البيانات والذكاء الاصطناعي على محفظة IBM Z قيمة مؤسسية استثنائية
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شخصان ينظران إلى شاشة الكمبيوتر.
أساس الحوسبة المؤسسية لسحابة هجينة والبيانات والذكاء الاصطناعي

تقوم الشركات بتحديث وبناء تطبيقات جديدة خارج المنصة على السحابة مع الاستفادة من أنظمة السجل الفعالة من حيث التكلفة والمرنة على IBM Z. Db2 for z/OS و تكنولوجيا المعلومات النظام البنائي من المنتجات تقدم الأسلوب الرشيق والفعال خدمة بيانات مؤسسية آمنة للبيانات الأكثر تطلبًا في العالم في مجال سحابة هجينة والمعاملات والتحليلات التطبيقية.

يمكن لـ مجموعة الوصول بسهولة إلى بيانات IBM Z و Db2 for z/OS في مكانها أو مزامنة تلك البيانات كجزء من بيانات نسيج أو مستودع بحيرة البيانات. يبث الذكاء الاصطناعي في جميع المعاملات والتطبيقات والعمليات - بسرعة وعلى نطاق واسع. تعتبر بيانات المعاملات المعرفية ضرورية لفهم الأداء وسلوك العملاء، وتوفر المعلومات المعرفية القيمة التنبؤية الأكثر أهمية في فهم التطبيق الاصطناعي. Db2 for z/OS يمكن دمج بيانات المعالجات، التي يتم تسليمها ®VIA IBM Db2 Data Gate، بسهولة مع بيانات البحيرة في watsonx.data لتعزيز التحليلية المعززة معارف.

 
المزايا
اكتشف الرؤى الخفية واستثمرها من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل

استخرج قيمة أكبر من بيانات Db2 for z/OS.
يبث بذكاء جديد ومعزز

تحسين قابلية التوسع في التشغيل، وتحسين قابلية التوسع في التشغيل الحديث.
توفير توافر لا مثيل له

تعزيز المرونة والكفاءة واستقرار التطبيق.
ميزة جديدة أكثر سرعة

استخدم إدارة مبسطة لقاعدة البيانات وترقياتها للحصول على وقت أسرع للفترة الزمنية المناسبة للقيمة.
تمكين نمو الأعمال التجارية في العالم الرقمي

تعزيز قابلية التوسع والأمان والامتثال.
التآزر مع IBM z16

الاستفادة من ميزة ™z16 الجديدة لتعزيز الاسترداد والأداء.
استخراج معارف غير مسبوقة من بيانات Db2 for z/OS الخاصة بك
وغالبًا ما تكون علاقات البيانات والرؤى غير متاحة وغير محددة وبالتالي غير مستغلة. لا تفعل مناهج التعلم الآلي التقليدية الكثير لاستخلاص هذه المعلومات القيّمة. للحصول على المزيد من القيمة من بياناتك الحالية، أنت بحاجة إلى ®نهج أبسط ومتكامل مع قاعدة البيانات لتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي الرؤى - مع الحد الأدنى من علم البيانات التبعية.                          Db2 for z/OSتوفر ®VIA SQL Data الرؤى بيئة لإنشاء نماذج تأسيسية علائقية موثوقة من مصادر بيانات خاصة ومعروفة داخل المؤسسة. يمكن استخدام النماذج التأسيسية لمجموعة متنوعة من المهام النهائية مثل التجميع والتوصيات وعمليات البحث عن التشابه والتنبؤ.  تعرَّف على المزيد

Db2 for z/OS النظام البنائي للمنتجات

IBM Db2 AI for z/OS

تحسين الأداء Db2 for z/OS الأنظمة الفرعية وتحسين الأداء وتحسين الأداء الآلي.
IBM Db2 for z/OS Data Gate

مزامنة وإدارة البيانات الناشئة في Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.
IBM Db2 مسرع التحليلات لـ z/OS

اطلع على تحليل عالي السرعة لبيانات مؤسستك في الوقت الفعلي مع التحكم في الوقت الفعليIBM Z.
IBM Data Virtualization Manager for z/OS

قم بتبسيط الوصول في الوقت الفعلي إلى بياناتك العلائقية وغير العلائقية IBM Z حيث تنشأ المعلومات المعلومات المعلوماتية.
مرفق إدارة الاستعلامات (QMF) في IBM Db2

التحليلات، والتصورات، وإعداد البيانات، وذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية لأي بيانات تقريباً. تم تحسين QMF لمصادر بيانات IBM Z مثل Db2 و VSAM و IMS و ADABAS و IDMS.
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