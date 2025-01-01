هناك منتجان من IBM Data Gate يوفران حلولًا منفصلة النقاط لمعالجة تحديات محددة تواجه بيانات المؤسسات. يقدم الاثنان حلولًا شاملة وموجهة لضمان مزامنة البيانات من IBM Z إلى مستودعات بيانات سحابية محلية محددة عامة وخاصة للوصول الجاهز من خلال بنى البيانات الحديثة.