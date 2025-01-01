IBM Data Gate for watsonx
استفِد من بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزية في التحليلات والذكاء الاصطناعي عبر watsonx.data.
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أشخاص من خلفيات مختلفة مجتمعين حول شاشة كمبيوتر، تبدو عليهم مظاهر الاهتمام والتعاون

بنية بيانات سحابية حديثة

تُعَد بيانات المعاملات المصدر النهائي للحقيقة وتمثل الحالة الحالية للأعمال للعديد من المؤسسات. توفر بيانات IBM Z ذات القيمة العالية هذه، جنبًا إلى جنب مع بيانات مستودعات بحيرات البيانات الأخرى، قيمة تنبؤية فريدة لرؤى الذكاء الاصطناعي.

قم بمزامنة بيانات IBM Z القيِّمة بسلاسة إلى مستودع بحيرة بيانات IBM watsonx.data لاستكشاف إمكانات بيانات معاملات الكمبيوتر المركزي للذكاء الاصطناعي، باستخدام أحدث بيانات المعاملات في نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.
مزامنة بسيطة وفعَّالة للبيانات

نهج بسيط وفعَّال ومتكامل لمزامنة بيانات Db2 for z/OS وIMS وVSAM مع watsonx.data.

 
تحديث الوصول إلى مصدر بيانات الكمبيوتر المركزي

تم تصميمه خصيصًا لتوصيل البيانات الصادرة من الكمبيوتر المركزي للوصول إليها في IBM watsonx.
تأثير محدود في أعباء عمل المعاملات

يُبسِّط توفير أحدث بيانات Db2 for z/OS وIMS وVSAM لتحليل مستودع بحيرة البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها
حوسبة مرنة

خصِّص أكبر قدر ممكن من الحوسبة على التحليل المعقد حسب الحاجة دون التأثير في التطبيقات التشغيلية.

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اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ اليوم بالاستفادة من إمكانات بيانات الكمبيوتر المركزي. احجز استشارة مع أحد خبراء IBM.

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مزيد من الطرق للاستكشاف ملخص الحل:IBM watsonx.data and IBM Data Gate for watsonx ملخص الحل: تسريع الحصول على الرؤى من بيانات IBM Z دورة حياة المنتج نظرة عامة على Data Gate for watsonx