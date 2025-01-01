IBM Data Gate for watsonx

تُعَد بيانات المعاملات المصدر النهائي للحقيقة وتمثل الحالة الحالية للأعمال للعديد من المؤسسات. توفر بيانات IBM Z ذات القيمة العالية هذه، جنبًا إلى جنب مع بيانات مستودعات بحيرات البيانات الأخرى، قيمة تنبؤية فريدة لرؤى الذكاء الاصطناعي.

قم بمزامنة بيانات IBM Z القيِّمة بسلاسة إلى مستودع بحيرة بيانات IBM watsonx.data لاستكشاف إمكانات بيانات معاملات الكمبيوتر المركزي للذكاء الاصطناعي، باستخدام أحدث بيانات المعاملات في نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.