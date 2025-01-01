IBM Data Gate for watsonx

تُعَد بيانات المعاملات المصدر النهائي للحقيقة وتمثل الحالة الحالية للأعمال للعديد من المؤسسات. توفر بيانات IBM Z ذات القيمة العالية هذه، جنبًا إلى جنب مع بيانات مستودعات بحيرات البيانات الأخرى، قيمة تنبؤية فريدة لرؤى الذكاء الاصطناعي.
قم بمزامنة بيانات IBM Z القيِّمة بسلاسة إلى مستودع بحيرة بيانات IBM watsonx.data لاستكشاف إمكانات بيانات معاملات الكمبيوتر المركزي للذكاء الاصطناعي، باستخدام أحدث بيانات المعاملات في نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.
نهج بسيط وفعَّال ومتكامل لمزامنة بيانات Db2 for z/OS وIMS وVSAM مع watsonx.data.
تم تصميمه خصيصًا لتوصيل البيانات الصادرة من الكمبيوتر المركزي للوصول إليها في IBM watsonx.
يُبسِّط توفير أحدث بيانات Db2 for z/OS وIMS وVSAM لتحليل مستودع بحيرة البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها
خصِّص أكبر قدر ممكن من الحوسبة على التحليل المعقد حسب الحاجة دون التأثير في التطبيقات التشغيلية.
مزامنة بيانات IBM Z إلى السحابة بطريقة بسيطة وفعَّالة للغاية
وسِّع نطاق أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي لجميع بياناتك، في أي مكان، باستخدام watsonx.data.
تمكَّن من التعامل مع أعباء العمل المتغيرة بسرعة والمتنوعة وغير القابلة للتنبؤ.
تحسين كفاءة Db2 for z/OS وسلامته وأدائه