الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة التشغيلية
يتبنى IBM Db2 AI for z/OS الاستقلالية لتبسيط جهود إدارة قواعد البيانات من خلال الخبرة المدمجة في المجال.
من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على كفاءة وسلامة Db2 for z/OS مع تعزيز أداء Db2 for z/OS وموثوقيته وفعاليته من حيث التكلفة - حتى في ظل الظروف الأكثر تطلبًا.
تقليل موارد وحدة المعالجة المركزية والحفاظ على المرونة والتوافر على مستوى المؤسسة.
تحسين مسار استعلام SQL query والفرز وتزامن SQL query لتقليل أحمال التشغيل وأداء أفضل.
تجنب الأعطال واكتشاف الأسباب الجذرية لمشكلات أداء قاعدة البيانات وتحديد فرص تحسين الأداء.
توفير موثوقية سحابة هجينة محسنة:
اكتشف الأسباب الأساسية لمشكلات الأداء:
تقليل وقت مسؤول قاعدة البيانات وتبسيط إدارة الأداء
تقليل فترة التعطل
منع التطبيقات السحابية من سوء إدارة الاتصال وبالتالي استنزاف الموارد للتطبيقات الأخرى.
تجربة إدارة Db2 مبسطة توفر القدرات الذاتية والإدارة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تحليل أداء Db2 التفاعلي والبديهي والمفصّل وتقارير تستند إلى المعرفة العميقة بمجال Db2 لتحليل الأداء السريع.
التعامل مع أعباء العمل سريعة التغير ومتنوعة وغير المتوقعة مع تحسين استخدام الموارد والاستثمار.
مزامنة وإدارة البيانات الصادرة عن Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.
شاهد تحليلاً عالي السرعة لبيانات مؤسستك للحصول على معارف في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z.
أدوات Db2 لنظام z/OS
