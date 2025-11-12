IBM Db2 AI for z/OS

الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة التشغيلية

صورة لرجل بجوار DB2 AI، وهو يكتب على الكمبيوتر المحمول.

تحسين كفاءة Db2 for z/OS وسلامته وأدائه

يتبنى IBM Db2 AI for z/OS الاستقلالية لتبسيط جهود إدارة قواعد البيانات من خلال الخبرة المدمجة في المجال.

من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على كفاءة وسلامة Db2 for z/OS مع تعزيز أداء Db2 for z/OS وموثوقيته وفعاليته من حيث التكلفة - حتى في ظل الظروف الأكثر تطلبًا.
تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية

تقليل موارد وحدة المعالجة المركزية والحفاظ على المرونة والتوافر على مستوى المؤسسة.
تحسين أداء التطبيق

تحسين مسار استعلام SQL query والفرز وتزامن SQL query لتقليل أحمال التشغيل وأداء أفضل.
تعزيز المرونة

تجنب الأعطال واكتشاف الأسباب الجذرية لمشكلات أداء قاعدة البيانات وتحديد فرص تحسين الأداء.

الميزات

التحكم في الاتصال الموزع

توفير موثوقية سحابة هجينة محسنة:

  • حماية Db2 for z/OS من الانقطاعات والاختراقات غير المقصودة التي قد تنشأ من التطبيقات البعيدة.

 تقييم أداء الأنظمة

اكتشف الأسباب الأساسية لمشكلات الأداء:

  • منع حدوث حالات الشذوذ في النظام وحلها بسرعة، وتحليل أنظمة Db2، وتحسين الأداء وتقليل الحاجة إلى تحسين وضبط التطبيقات المكلفة.
 اختيار مسار التحسين المُعزز

تقليل وقت مسؤول قاعدة البيانات وتبسيط إدارة الأداء

  • توفير ما يصل إلى 30% من وقت مسؤولي قاعدة البيانات من خلال إدارة أداء التطبيق والاستعلامات بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
 دعم Sysplex والترحيل المبسط

تقليل فترة التعطل

  • احصل على دعم محسَّن للتوافر العالي لأعباء العمل الحساسة والكبيرة للمساعدة في التخلص من نقطة فشل واحدة.
حالات الاستخدام
رجل جالس يكتب على جهاز كمبيوتر محمول في مكتب حديث
تعزيز المرونة لتطبيقات السحابة الهجينة عبر الذكاء الاصطناعي

منع التطبيقات السحابية من سوء إدارة الاتصال وبالتالي استنزاف الموارد للتطبيقات الأخرى.
توضيح لإدارة Db2
إدارة Db2 بوقت وجهد أقل

تجربة إدارة Db2 مبسطة توفر القدرات الذاتية والإدارة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مبرمجة مراقبة مركز البيانات
تحسين موارد الكمبيوتر المركزي Db2

تحليل أداء Db2 التفاعلي والبديهي والمفصّل وتقارير تستند إلى المعرفة العميقة بمجال Db2 لتحليل الأداء السريع.

الموارد

نظرة عامة على IBM Db2 AI for z/OS
تحسين الأداء التشغيلي والحفاظ على سلامة Db2 for z/OS.
عرض توضيحي لأداء فحص السلامة
تتطلب البيئات المعقدة اليوم مجموعات مهارات تتجاوز قدرات مسؤولي قواعد البيانات البارعين.
عرض توضيحي لأداء مُحسِّن الاستعلام
يمكن أن يقضي مسؤولو قواعد البيانات ما يصل إلى 25 إلى 30% من وقتهم في إدارة أداء التطبيقات وضبط استعلامات SQL.
مجتمع IBM التقني
المركز التعليمي الأمثل للمطورين والتقنيين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم.

منتجات ذات صلة

IBM Db2 لـ Z/OS

التعامل مع أعباء العمل سريعة التغير ومتنوعة وغير المتوقعة مع تحسين استخدام الموارد والاستثمار.

 IBM Db2 for z/OS Data Gate

مزامنة وإدارة البيانات الصادرة عن Db2 for z/OS دون الحاجة إلى الوصول إلى Db2 for z/OS.

 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

شاهد تحليلاً عالي السرعة لبيانات مؤسستك للحصول على معارف في الوقت الفعلي تحت سيطرة IBM Z.

 أدوات Db2 لنظام z/OS

أدوات Db2 لنظام z/OS
اتخذ الخطوة التالية

شاهد مقاطع الفيديو التوضيحية وشاهد مناقشات المجتمع وافتح حالة دعم واقرأ الوثائق لتحقيق أقصى استفادة من IBM Db2 AI for z/OS.

