الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي
غيّر طريقة استخدامك للذكاء الاصطناعي في الأعمال
اتخاذ شاغلي منصب CEO للقرارات في عصر الذكاء الاصطناعي اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
امرأة تُطلع رجلاً جالسًا على معلومات معروضة على جهاز لوحي.

IBM تكشف عمّا يميز قادة الذكاء الاصطناعي عن متعلمي الذكاء الاصطناعي

يجمع تقرير "AI in Action لعام 2024" بين بيانات استطلاعات وبين تعليقات خبراء الذكاء لشرح كيفية تغلب قادة الذكاء الاصطناعي على تحديات عصر الذكاء الاصطناعي لتحقيق القيمة من استثماراتهم.

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أعد تعريف طريقة سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تتعاون IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. يمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 60,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك.​

تجمع خدماتنا الاستشارية للذكاء الاصطناعي بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمجالات التي نقدمها، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونهجنا القائم على التجربة الذي يعزز فريقك ولا يحل محله، ما يرتقي بمستوى مهاراتهم وقيمة عملهم.كما تعزز IBM Consulting Advantage، وهي أول منصة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نوعها، الخبرة من خلال مساعدين ووكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصوصًا لهذا الغرض، والأساليب التي أثبتت جدواها لتقديم الحلول على نطاق واسع وتحقيق وقت أسرع لتحقيق القيمة.

بصفتنا شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في تحول الأعمال من خلال العمل باستخدام تقنية IBM watsonx الخاصة بنا ونظام بنائي مفتوح للشركاء لتقديم أيٍّ من نماذج الذكاء الاصطناعي، على أي تقنية سحابية، في إطار من الأخلاق والثقة. تعتمد المؤسسات العالمية على IBM Consulting™ كشريك في رحلات التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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مقدمة عن IBM Consulting Advantage

تعمل IBM على تسريع خلق القيمة وتقديمها إلى العملاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة والمتطورة والمخصصة.
ما الجديد؟ هل تحقق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك عائد استثمار المطلوب؟ شاهد ندوة الإنترنت شركة IBM وWWF-Germany تعملان لتطوير حل جديد من حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحفاظ على الفصائل الرئيسية دليل المديرين التنفيذيين (CEOs) لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي: إدارة المخاطر

المكانة في السوق

صُنفت IBM Consulting ضمن قائمة Forbes لأفضل شركات الاستشارات الإدارية في العالم لعام 2024  

اكتشف ما يميزنا ويعزز نجاحنا المتواصل.

 اقرأ المقالة
المزايا %46 يتم الحصول على عائد أعلى على الاستثمارات في تجارب الموظفين عندما تتم إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي. اقرأ عن تأثير الذكاء الاصطناعي على التجربة %75 يعتقد شاغلو منصب CEO أن المؤسسات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا هي الرائدة. تعرّف على السبب %40  زيادة في مشاركة العملاء في Camping World وتحسين الكفاءة الإجمالية للوكلاء بنسبة 33% من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. اقرأ قصة Camping World
القدرات

تزوّد IBM Consulting الشركات بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الفائقة، ومنها watsonx، ما يعزز من المعارف ويزيد من الإنتاجية. وبفضل استخدامه، يوجّه فريق خبرائنا العملاء في كل خطوة من رحلة تحولهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
حوكمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المسؤول

تضع IBM Consulting الأطر المناسبة لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول في جميع أقسام المؤسسة. جهِّز منظمتك للمستقبل باستخدام أطر حوكمة تنظيمية مع منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة.

تحويل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

عزز أعمالك باستخدام أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة التي من شأنها تعزيز دورة حياة علم البيانات كاملة - بدءًا من إعداد البيانات واستكشافها وحتى إنشاء النماذج ونشرها وإدارتها ومراقبتها. المسرعات الحديثة لعمليات البيانات في IBM Consulting هي إحدى الطرق التي يستخدمها مستشارونا لتحويل بيئة بياناتك.
بناء حلول الذكاء الاصطناعي العاملة بوكلاء وتوسيع نطاقها

انتقل إلى ما هو أبعد من البرامج التجريبية ووسع نطاق الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالك. نحن نساعدك على دمج الذكاء الاصطناعي المعقد ومهام سير العمل العاملة بوكلاء في عملياتك التجارية للحصول على المستوى التالي من القيمة التي تحتاج إليها. يعمل خبراؤنا، إلى جانب مكتبة المسرعات الخاصة بنا، على تسريع الوقت المناسب للقيمة باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لديك.
حالات الاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

تمكّن من تعزيز تجارب العملاء لديك لتمييز مؤسستك من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي بذكاء.

 تعرف على المزيد الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات

تمكّن من وضع استراتيجيات التطبيقات وتحديثها وإنشائها وإدارتها بشكل أكثر استقلالية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة.

 تعرف على المزيد الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

حسِّن مهارات القوى العاملة لديك باستخدام حلول وخبرات الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

عدِّل الاستراتيجية التي تتبعها والمحتوى الخاص بك بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحدِّد سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوجهات المبيعات.

 تعرف على المزيد الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون المالية

استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتمكّن من قياس الأداء والتنبؤ على نحو أفضل واتخاذ القرارات بمزيد من الثقة.

 تعرف على المزيد الذكاء الاصطناعي للأمن الإلكتروني

وبصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني، فإن خدماتنا في هذا المجال تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لتحويل أعمالك وإدارة المخاطر لديك. 

 تعرف على المزيد
طريقة عملنا
مُسرعات البيانات الحديثة

يستخدم مستشارونا المسرعات الحديثة لعمليات البيانات التي من شأنها تعزيز خدمات تحويل البيانات التي نقدمها، ما يحقق القيمة في وقت أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية في IBM وأفضل الممارسات في المجال. الأدوات جاهزة للنشر على أي بيئة محلية أو أي سحابة أو سحابة هجينة وتعمل في العديد من المجالات وعبر العديد من المناطق الجغرافية. يمكنك تحقيق القيمة في وقت أسرع وتحويل منظومة بياناتك في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.

IBM Consulting Advantage

بفضل جهود IBM والشركاء التقنيين، تُعد IBM Consulting Advantage منصة خدمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح إمكانية الوصول السهل والمخصص إلى الأساليب الخاصة وأصول الذكاء الاصطناعي المخصصة والنماذج ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمين على الأدوار. تعرّف على كيفية تطوير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

IBM Garage™

ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

دراسات حالة
تعزز بطولة Wimbledon تجربتها الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

طوّرت IBM Consulting حلاً من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتمد على IBM granite وwatsonx لإضافة ميزة جديدة على تطبيق بطولة Wimbledon وموقعها الإلكتروني.
رحلة شركة PepsiCo نحو توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول

اقرأ عن دور IBM Consulting® في وضع شركة PepsiCo إطارَ عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول وبناء منصة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير.

تعمل شركة Water Corporation على تحديث بنية SAP ونقلها إلى السحابة

اكتشف كيف استفادت IBM Consulting® من خبرتها وشراكتها مع AWS لتغيير إستراتيجية شركة Water Corp إلى إستراتيجية جديدة قائمة على السحابة.

شركة Virgin Money تتبنى خدمة عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعرف على كيفية تعاون شركة Virgin Money مع IBM Consulting لبناء مساعد افتراضي مصرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة العملاء

لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا تجريبيًا بالنسبة لنا. فالجميع في عصرنا الحالي مستعدون للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ويُعدّ هذا عاملًا كبيرًا مؤثرًا بالنسبة لنا. رومان دوتوت أحد قادة الابتكار في مجال تقنيات المعلومات شركة Bouygues Telecom اقرأ دراسة الحالة

الشراكات الاستراتيجية

Adobe

اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
AWS Cloud

باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
Google Cloud

تساعد IBM على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوسيع نطاقه ونشر عمليات سير العمل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية على Google Cloud. كما تتعاون شركة IBM مع العملاء لتحويل خدمة العملاء باستخدام منصة Contact Center AI Platform من Google.
منصة Microsoft Azure

توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
Oracle

ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.
Palo Alto Networks

انطلاقًا من هذه الشراكة، يأتي الأمن في قلب عمليات التحول الرقمي. تتعاون كل من شركتي IBM وPalo Alto Networks لتقديم عروض أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تقدم IBM خدمات الاستشارات الأمنية عبر منصات شركة Palo Alto Networks الأمنية.
SAP

تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
Salesforce

أطلق العنان للابتكار مع Salesforce ادمج Salesforce Einstein وIBM Watson بسلاسة لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي متكاملة على مستوى أعمالك.

watsonx

تمتلك IBM Consulting ممارسين ماهرين في مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من watsonx التي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في تدفقات العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.

®Insight

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تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصيصًا توفر إمكانات عالية الدقة

في عالم يشعر فيه الجميع بأنهم خبراء في الذكاء الاصطناعي، تعرف على أفضل طريقة لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.
براعة الذكاء الاصطناعي التوليدي

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اكتشاف المعارف من خلال قادة الذكاء الاصطناعي

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تعرّف على خبرائنا مانيش جويال

يشغل مانيش منصب شريك أول وهو قائد عالمي في مجال ممارسات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها والحصول على القيمة الهائلة من الاضطراب الذي يسببه الذكاء الاصطناعي.

 شوبهيت فارشني

يشغل شوبهيت منصب نائب الرئيس وهو شريك أول، وقائد تحليلات الذكاء الاصطناعي في الأمريكتين، لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على الاستفادة من القوة التحويلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج قابلة للقياس الكمي وقائمة على البيانات للأعمال، ويمتلك العديد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي.

 فيدرا بوينديريس

يعمل فيدرا قائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، وعضوًا في مجلس القيادة في أكاديمية IBM للتقنية، وهو زميل في RSA، ومتحدث عام غزير الإنتاج، وهو مؤلف كتاب &quot;AI for the Rest of Us&quot;.

 مات كاندي

يشغل مات منصب الشريك الإداري العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو قائد عالمي لدى شركة IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات في دفع نمو الأعمال من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتجارب لتقديم نتائج تحويلية، وكذلك عقد الشراكات مع المؤسسات والاستفادة من شراكات IBM في التقنيات المبتكرة والنُظُم البنائية.
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 تعرف على المزيد منصة watsonx

IBM Watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي التي تسرع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.

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إنشاء مشترك قائم على الخبرة يهدف إلى تسريع وتيرة زيادة قيمة الأعمال، وتحديث العمليات الأساسية للأعمال، ويساعدك على نشر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

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ابدأ بالاطلاع على ملخص إستراتيجية الذكاء الاصطناعي. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx تعزيز استثماراتك وتطورك في مجال الذكاء الاصطناعي.

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