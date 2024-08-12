تتعاون IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. يمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 60,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة على تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك.​

تجمع خدماتنا الاستشارية للذكاء الاصطناعي بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمجالات التي نقدمها، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونهجنا القائم على التجربة الذي يعزز فريقك ولا يحل محله، ما يرتقي بمستوى مهاراتهم وقيمة عملهم.كما تعزز IBM Consulting Advantage، وهي أول منصة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نوعها، الخبرة من خلال مساعدين ووكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصوصًا لهذا الغرض، والأساليب التي أثبتت جدواها لتقديم الحلول على نطاق واسع وتحقيق وقت أسرع لتحقيق القيمة.

بصفتنا شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في تحول الأعمال من خلال العمل باستخدام تقنية IBM watsonx الخاصة بنا ونظام بنائي مفتوح للشركاء لتقديم أيٍّ من نماذج الذكاء الاصطناعي، على أي تقنية سحابية، في إطار من الأخلاق والثقة. تعتمد المؤسسات العالمية على IBM Consulting™ كشريك في رحلات التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي.