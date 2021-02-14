يتبنى نهج IBM الحديث في إدارة عمليات إجراءات الأعمال أسلوبًا تعاونيًا عمليًا يمكِّن العملاء من إعادة هيكلة عملياتهم وسير العمل فيها مع دمجها بالأتمتة والذكاء الاصطناعي.
يتمكَّن عملاؤنا من تحسين نتائجهم وتجاربهم وإنتاجيتهم وكذلك زيادة مستوى تطورهم في مجال الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبرائنا في المجالات للابتكار من خلال أسلوب مخصص لإعادة تصميم العمليات والأنظمة الأساسية وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات.
يقوم عملاؤنا العالميون في الوقت نفسه بتشغيل وتحديث عمليات الأعمال الأساسية، ويتعلمون كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي بطرق تُسهم في تحقيق القيمة بسرعة، وزيادة المرونة، وخفض التكاليف، وتقديم رؤى للأعمال تساهم في توفير ميزة تنافسية والحفاظ عليها.
من المديرين التنفيذيين يوافقون على أن الفوائد التي يتوقعونها من الذكاء الاصطناعي التوليدي تفوق المخاطر المحتملة.1
نسبة الزيادة في الربحية/كفاءة الأداء. تتفوق المؤسسات التي تعطي الأولوية لنموذج تشغيلها كعامل تمكين للتحوُّل على نظيراتها التي تركِّز على المهارات في عدة جوانب.2
من الشركات شهدت مرونةً أكبر نتيجةً لجهودها الحالية في تحديث العمليات.3
بفضل وجود أكثر من 30,000 متخصص ماهر في مجال الشؤون المالية والمحاسبة، يمكننا مساعدتك على تعزيز قيمة العمليات المالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقديم نتائج ملموسة في مجالات التخطيط المالي والتحليلات المالية، وعمليات الشراء والدفع، وعمليات الطلب والتحصيل، وعمليات التسجيل وإعداد التقارير.
تجمع خدمات عمليات إجراءات الأعمال (BPO) لموارد البشرية والمواهب لدينا بين أحدث التقنيات والمعرفة العميقة بالعمليات لتحويل إدارة الموارد البشرية لديك إلى نظام ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يُمكنك من تحسين تجربة الموظفين بشكل ملحوظ وتقليل التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
يُعَد خبراء عمليات سلسلة التوريد لدينا مصدرًا استراتيجيًا للمواهب المتنوعة اللازمة للتكيف مع بيئات العمل التي تزداد تعقيدًا في عصر الذكاء الاصطناعي. إننا نساعد عملاءنا على تعزيز إعادة الابتكار الاستراتيجي من خلال تقديم سلاسل توريد مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواكبة للمستقبل.
يمتلك مستشارونا العالميون في مجال التسويق خبرة تقنية متعمقة وهم رائدون في سوق تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يساعدهم على تبسيط التعقيدات وتحقيق رؤيتك لزيادة الكفاءة والنمو.
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، تساعد IBM Consulting المؤسسات على وضع استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل تجربة خدمة العملاء وتمكين موظفيها، وإسعاد العملاء، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتحسين الربحية.
الخبرة اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة في عمليات المشتريات الأساسية، ما يُتيح رؤية أوضح، واتخاذ قرارات أفضل، وفهمًا أعمق للنفقات، وإدارة العقود، والمصادر الاستراتيجية.
لمساعدة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البقاء في طليعة تجربة العملاء، قامت IBM Consulting ببناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدي قوية باستخدام watsonx.
تستخدم إحدى أكبر حكومات الولايات في أمريكا تحليلاً متعمقًا للعمليات لتحسين عملية الشراء حتى الدفع؛ وذلك باستخدام حل ساعد على تحديد ومعالجة القضايا المكلِّفة.
تخفِّف شركة AB InBev من تعقيدات مجال الموارد البشرية لديها، وتُعيد استثمارها في خدمات ذات قيمة مضافة أكبر، وتعمل بشكل أكثر فاعلية من حيث التكلفة بمساعدة IBM Consulting.
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بادِر بأتمتة أنظمة سير العمل الرقمية الخاصة بك لزيادة الإنتاجية والكفاءة والرؤى — محليًا أو في البيئة السحابية.
تقديم رعاية عملاء متسقة وذكية عبر جميع القنوات ونقاط الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري.
نقل تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة القديمة إلى البيئة السحابية وتحويل العمليات المالية إلى ميزة تنافسية.
تعزيز أتمتة اتخاذ القرارات وزيادة الربحية، مع مراعاة سلامة كوكب الأرض كاعتبار أساسي.
ألهِم موظفيك وحقق متطلبات الموارد البشرية المعقدة من خلال اعتماد نهج يركِّز على الأفراد في إدارة المواهب.
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