يُعد قسم الموارد البشرية مكونًا حيويًا في معظم الشركات، ومع ذلك، غالبًا ما يجد موظفو الموارد البشرية أنفسهم في كثير من الأحيان مشغولين بمهام إدارية عادية بدلاً من معالجة القضايا الاستراتيجية الحاسمة. لكن هذا يتغير بسرعة مع تطور تقنيات الخدمة الذاتية للموظفين، مثل Workday.

إن ما جعل شركة Anheuser-Busch InBev (AB InBev) شركة رائدة عالميًا في صناعة التخمير والمشروبات هو قدرتها على الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذا النمو ليس بالضرورة أن يكون سهلاً عندما يتعلق الأمر بإدارة مواقع متعددة منتشرة بشكل كبير. كانت AB InBev تدير مشهداً مجزأً، مع وجود طرق مختلفة لإدارة الأنظمة المحلية—بما في ذلك داخل وظيفة الموارد البشرية. عند النظر إلى نطاقها العالمي، أدركت الشركة أن الافتقار إلى التوحيد القياسي داخل أنظمتها يضر بالتعاون بين الفرق ويؤثر على الكفاءة.

"إن AB InBev هي نتيجة لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية على مر السنين،" يقول Marcello Maffei، نائب رئيس قسم التحول البشري لدى AB InBev. "لذلك بعد تغييرات كبيرة، أدركنا أن المشهد التشغيلي والبشري لدينا كان مجزأ."

يتابع Maffei: "كان لدينا الكثير من الفرق الجيدة التي تقوم بعمل رائع ولكنها تعمل بطريقة لامركزية دون الاستفادة من أي تآزر أو أفضل الممارسات من الفرق الأخرى. كان لدينا القليل من كل شيء ولدينا قدرات مختلفة بسبب اختلاف الأنظمة والفرق والعمليات. كان لدينا نماذج تشغيل متباينة، مما أدى إلى نتائج مختلفة ككل."