يُعد قسم الموارد البشرية مكونًا حيويًا في معظم الشركات، ومع ذلك، غالبًا ما يجد موظفو الموارد البشرية أنفسهم في كثير من الأحيان مشغولين بمهام إدارية عادية بدلاً من معالجة القضايا الاستراتيجية الحاسمة. لكن هذا يتغير بسرعة مع تطور تقنيات الخدمة الذاتية للموظفين، مثل Workday.
إن ما جعل شركة Anheuser-Busch InBev (AB InBev) شركة رائدة عالميًا في صناعة التخمير والمشروبات هو قدرتها على الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذا النمو ليس بالضرورة أن يكون سهلاً عندما يتعلق الأمر بإدارة مواقع متعددة منتشرة بشكل كبير. كانت AB InBev تدير مشهداً مجزأً، مع وجود طرق مختلفة لإدارة الأنظمة المحلية—بما في ذلك داخل وظيفة الموارد البشرية. عند النظر إلى نطاقها العالمي، أدركت الشركة أن الافتقار إلى التوحيد القياسي داخل أنظمتها يضر بالتعاون بين الفرق ويؤثر على الكفاءة.
"إن AB InBev هي نتيجة لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية على مر السنين،" يقول Marcello Maffei، نائب رئيس قسم التحول البشري لدى AB InBev. "لذلك بعد تغييرات كبيرة، أدركنا أن المشهد التشغيلي والبشري لدينا كان مجزأ."
يتابع Maffei: "كان لدينا الكثير من الفرق الجيدة التي تقوم بعمل رائع ولكنها تعمل بطريقة لامركزية دون الاستفادة من أي تآزر أو أفضل الممارسات من الفرق الأخرى. كان لدينا القليل من كل شيء ولدينا قدرات مختلفة بسبب اختلاف الأنظمة والفرق والعمليات. كان لدينا نماذج تشغيل متباينة، مما أدى إلى نتائج مختلفة ككل."
تمكين الموظف وتحسين تجربته وتقليل ساعات العمل الإداري
دمج هياكل متعددة في نظام قياسي واحد
أحد الأمثلة على اختلاف العمليات المحلية هو كيفية تغيير الأشخاص لوظائفهم داخل شركة AB InBev: فقد اختلفت العملية عبر الشركة وأدت إلى الكثير من الأعمال الورقية. ولكل قسم من أقسام الموارد البشرية مستويات مختلفة من الأتمتة والمتطلبات والمشاركين في العملية.
"لقد رأينا فرصًا لنا لتطوير وظيفتنا في مجال الأفراد ودعم الأفراد في الشركة ككل،" تضيف Cristina Suéscum، مديرة التحول العالمي للأفراد لدى AB InBev. "نحن نؤمن بشدة بالسماح للناس بقيادة حياتهم المهنية وأن يكونوا مالكين في الشركة. وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نوفر تلك التجربة ونجلب الأدوات المناسبة لهم".
لم ترغب AB InBev في أن تؤثر هذه البيئة الرقمية الجديدة على قدرتها على التوسع في بعض مناطق العمل. كانت الشركة على استعداد للقيام برحلة لتحسين تنظيم موظفيها عبر مواقعها العالمية. كان هدف AB InBev هو طرح برنامج ABI People Transformation لموظفيها البالغ عددهم حوالي 170000 موظف، مع التركيز على تعزيز خبراتهم، وتقليل الأعمال الإدارية، وإعادة الاستثمار في المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة، والعمل بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة.
أدخل فكرة الخدمة الذاتية للموظف. أرادت شركة AB InBev تبسيط مشهد الموارد البشرية المعقد لديها من خلال تطبيق حل عالمي واحد لدعم الموظفين وتحسين تجربتهم، واختارت برنامج Workday ليكون برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM). من خلال العمل مع فريق من خدمات IBM® Workday الاستشارية، وهي جزء من ™IBM Consulting، عملت AB InBev مع IBM لمعالجة التكامل بين تطبيقات الموارد البشرية القديمة وبرنامج HCM.
وبسبب جائحة كوفيد-19، لم يعد التواجد الميداني أثناء التنفيذ خياراً متاحاً، وأصبح ربط المواقع في مناطق زمنية مختلفة عائقاً إضافياً. احتاج الفريقان إلى إنشاء وإدارة جميع المنهجيات عن بُعد، مما اضطرهما إلى إعادة تعديل الخطط وإعادة تنظيم جلسات التصميم. بدا التأقلم مع طريقة العمل الافتراضية الجديدة مخيفاً في البداية. ومع ذلك، فإن قدرة الجميع على أن يصبحوا على مستوى عالٍ من المرونة في جميع مراحل العملية جعلت شركة AB InBev تعمل—حتى أثناء الجائحة.
يقول Guilherme Isidoro، المدير العالمي/تكنولوجيا الأفراد لدى AB InBev: "نحن نعلم أن التواصل الشخصي يخلق مستوى مختلفًا تمامًا من المشاركة، ولكن عندما ضربنا فيروس كوفيد-19، كان علينا أن نصبح أكثر مرونة من حيث التكيف". "كان لدينا هدف مشترك وتمكنا من ربط الشبكة معًا."
تغلبت IBM Consulting على تحديات العمل مع ست مناطق جغرافية مختلفة وتطبيقات قديمة مجزأة لإكمال تجميع البيانات بنجاح وإجراء اختبارات شاملة، مما يوفر معدل نجاح بنسبة 100٪.
مع تطبيق Workday، أصبح النظام المُحدَّث الجديد بمثابة محطة واحدة للموظفين لامتلاك المزيد من العمليات المتعلقة بالحياة المهنية، مثل العثور على الأدوار، والتنقل بين المخططات التنظيمية والتواصل مع الزملاء في أماكن مختلفة. يوفر النظام أيضاً مكاناً لتسجيل الأهداف الشخصية وتلقي الملاحظات. بالنسبة للمديرين، أصبح Workday مكانًا عالميًا للقيام بالأشياء لأنفسهم وفرقهم. ويمكنهم النظر إلى أعضاء فريقهم والاطلاع على التعويضات وتقييمات الكفاءة والتطلعات الوظيفية. يتيح هذا الخط الجديد من الرؤية للمديرين فهم الموظفين والتواصل معهم بشكل أكبر بطرق لم يتمكنوا من القيام بها من قبل.
إن الأداة التي كانت في السابق عبارة عن أداة متعددة الأنظمة تحتوي على بيانات غير منظمة أصبحت الآن مصدرًا واحدًا للمعلومة الصحيحة الموثوقة، ما مكّن شركة AB InBev من إجراء تحليلات للمبادرات مثل فحص معدل ترك الموظفين للعمل على المستوى المحلي. يوفر Workday لشركة AB InBev مسارًا مبسطًا لإدارة البيانات وتحليلها، مما يساعد الشركة في نهاية المطاف على تنفيذ الأهداف وتحسين عمليات الموارد البشرية عبر المؤسسة بأكملها.
"ما قمنا به حتى الآن هو العمل على طريقة قياسية لتشغيل نظام واحد يتيح لنا الوصول إلى البيانات بحرية حتى نتمكن من مواصلة رحلة تحليل البيانات،" يضيف Isidoro. "أيضًا، من خلال وجود نفس العملية والأنظمة والدروس المستفادة من البيانات والتحليلات، نبدأ في توليد تجربة أفضل لموظفينا."
لقد ولت أيام النظام المبعثر والمتعدد الهياكل بالنسبة إلى AB InBev. لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى تتفوق حلول الموارد البشرية على العمليات اليدوية المجزأة المستخدمة لعقود من الزمن. ومع ذلك، فإن هذا المجال يتحول بسرعة نحو نظام أكثر إنتاجية وكفاءة ، ولا تزال الخدمة الذاتية للموارد البشرية لاعباً رئيسياً.
"عندما أطلقنا Workday في شركة AB InBev، كان ذلك بمثابة نقلة كبيرة لفرقنا، من حيث العملية وطرق العمل،" يقول Maffei. "أود أن أقول إننا ما زلنا نتأقلم ولا يزال أمامنا الكثير من الفرص. لقد نجحنا في قياس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة مثل NPS ومقاييس التجربة ."
قامت AB InBev ببناء أساس تكيّفي يمكن أن ينعكس في اتجاهات الأعمال المستقبلية والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الشركة طرقاً لإعادة الاستثمار في المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة والعمل بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة. تمكنت المؤسسة من الوصول إلى أهدافها باستخدام Workday وتمكين فريقها العالمي من:
"لقد ساعدتنا هذه التغييرات بالفعل على دمج التغييرات المنهجية والبناء نحو تجربة أفضل لفريقنا،" يقول Suéscum. "مع وجود الأدوات المناسبة والعمليات الصحيحة في مكانها الصحيح، فهي تجربة جذابة، وزملاؤنا سعداء بوجود كل شيء في مكان واحد لتولي مسؤولية عملية إدارة شؤون الموظفين الخاصة بهم."
تم إرساء الأساس مع برنامج ABI People Transformation وميزات الخدمة الذاتية الجديدة الخاصة به. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير للقيام به، وMaffei متحمس بشأن قدرات الشركة المستقبلية.
"لدينا حلم كبير ونحتاج إلى شركاء رائعين لمساعدتنا في تحقيقه. لا يزال أمامنا الكثير من السبل والإمكانيات المختلفة الموضوعة وهنا يمكن لشركة IBM أن تستمر في لعب دور كبير في هذا المسعى،" يقول Maffei. "إنها رحلة ولا يزال أمامنا الكثير لتقديمه، لكننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك."
AB InBev (الرابط موجود خارج ibm.com) هي شركة رائدة في العالم في مجال صناعة البيرة ومقرها في لوفين، بلجيكا ويعمل بها ما يقرب من 170000 شخص على مستوى العالم. من خلال محفظتها التي تعج ب 500 علامة تجارية، تبني AB Inbev علامات تجارية أيقونية وتخلق تجارب ذات مغزى.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، مارس 2024.
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