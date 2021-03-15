خدمات استشارات Workday

توظف خدمات IBM Workday الاستشارية قوة التقنيات السحابية والتقنيات المعرفية لدفع عجلة الابتكار الرقمي، وتعزيز تحول الأعمال، وزيادة مشاركة الموظفين. بدءًا من الخدمات الاستشارية الاستراتيجية وصولاً إلى الحلول المعرفية، يمكن أن تساعدك IBM Services على توظيف إمكانات الأدوات المعرفية والأدوات السحابية في Workday مثل IBM Watson- لتحديث طريقة عمل فرق الشؤون المالية والموارد البشرية، والتعاون بهدف تحديد احتياجات العمل، وتبسيط الخدمات المُدارة وتحقيق الأهداف المرجوة.
حقِّق عائد استثمار سريع مع منتجات ومنهجيات وأدوات وأسلوب إدارة المشاريع من Workday من IBM التي تقلل من المخاطر وتحقق النجاح.
قم برقمنة سير عمل الموارد البشرية وتوحيد معاييره من خلال إدارة رأس المال البشري من Workday لإنشاء نظام موحد وقياسي وتحسين عمليات الأعمال والرؤى التحليلية.
اكتساب رؤية أكبر للتقدم الوظيفي والأهداف والمحادثات مع المديرين.
تساعدك شركة IBM في إعادة ابتكار شاملة للموارد البشرية مدعومة من Workday، مما يحدث نقلة نوعية في طرق العمل والثقافة التنظيمية، حيث تعكس تجربة الموظف بشكل مباشر أهداف تجربة العملاء.
توفر المنهجيات وأفضل الممارسات والخبرة الصناعية والأدوات والمسرعات المبتكرة للمشاريع بيئة متكاملة تجمع بين المعاملات، والمحاسبة، والتحليلات، والتدقيق المستمر ضمن نظام إدارة مالية واحد من Workday.
نعمل على دمج حلول Workday الخاصة بك بسلاسة مع الأنظمة والخدمات الاستشارية ومصادر البيانات التابعة لجهات خارجية. احصل على المعلومات التي تحتاجها، بتنسيق يمكنك فهمه بسرعة ودقة.
يعمل نظام IBM Workday على إزالة أوجه القصور في النظام البنائي للأعمال، مما يعزز التفاعل ويساعد العملاء على تقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية، وتخصيص تجربة الموظفين، وبناء مشاركة مستدامة، وتحسين خارطة طريق رضا العملاء من خلال خدمات مُدارة أكثر كفاءة.
تقدم خدمات IBM Workday Continuum مجموعة متنوعة من الخدمات اللاحقة لمرحلة التشغيل الفعلي، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك المتغيرة وميزانيتك، مما يوفر تحسينًا مبتكرًا ودعمًا مستمرًا لمنصة Workday، ويدفع نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل وإدارة دورة حياة العميل بكفاءة.
تقدم IBM Global Financing خطط دفع مخصصة لمساعدتك على إدارة أموالك بشكل أكثر فعالية. تتميز حلولنا المالية بالمرونة ويمكنها تلبية متطلباتك الخاصة.
عقدت IBM شراكة مع Workday لتقديم حلول الموارد البشرية المعرفية لقطاع الطاقة، والتي تتضمن منصة رقمية مؤتمتة بمهارات متوافقة مع المعايير القياسية ونموذج تشغيل ديناميكي للموارد البشرية لزيادة إمكانات المواهب.
بفضل خبرتها الواسعة في قطاع الرعاية الصحية، تستطيع IBM توجيه مؤسستك خلال عملية نشر Workday. تستخدم كُبرى الشركات في قطاع الرعاية الصحية تطبيقات Workday لتمكين للمواهب من التركيز على المبادرات السريرية ورعاية المرضى من خلال عمليات مبسطة.
تساعد عروض IBM Workday لقطاع التجزئة العملاء على مواجهة أكبر التحديات - مثل استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوفير حلول مزودي الخدمات لدعم الرؤى والتحليلات في الوقت الفعلي على مستوى المؤسسة.
تقدم IBM وWorkday حلاً متكاملاً يعتمد على قوة السحابة والذكاء الاصطناعي لدعم وتسريع إعادة فتح الشركات بأمان، عن طريق دمج قدرات التخطيط وإدارة التطبيقات مع بيانات الصحة العامة وصحة الموظفين وبيئة العمل.
تدرك شركة IBM أهمية وضع استراتيجية قوية وقابلة للتنفيذ لتعزيز التنوع والإنصاف والشمول. نحن ننطلق من استراتيجيتك عبر توفير الأفراد والعمليات والقدرات التقنية التي تحتاجها لتحقيق رؤيتك لشركة متنوعة وشاملة.
اكتشف الدروس المستفادة من تحديث تجربة الموظفين في حدى شركات النفط والغاز، حيث ساعدت IBM في تنفيذ حل Workday HCM القائم على السحابة، ونشر نموذج موحد عالميًا لتقديم خدمات الموارد البشرية.
حفّز موظفيك بتقنيات مبتكرة، وتجارب تفاعلية، ونهج يركز على الأفراد في إدارة المواهب والموارد البشرية.
يتطلب التحول التنظيمي في العصر الرقمي اليوم نهجًا متميزًا يركز على الموظف لإدارة التغيير.
استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.
تساعد IBM Watson Works أصحاب العمل على التخطيط للعودة إلى بيئة العمل، مع إعطاء الأولوية لصحة الموظفين وسلامتهم وإنتاجيتهم.
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