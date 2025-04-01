TRIRIGA Application Suite
®نظام TRIRIGA هو نظام إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS) الذي يساعد فرق العمل في مجال العقارات والمرافق في المؤسسات على إدارة المحافظ الاستثمارية والأصل طوال دورة حياتها.
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رسم توضيحي توضيحي يمثل IBM TRIRIGA

تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق 

تمثل العقارات ثاني أكبر عبء من حيث التكلفة بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المؤسسات الكبيرة. تتحول المؤسسات بسرعة نحو النماذج المركزية، مدفوعة بذلك المشهد التشغيلي المتطور باستمرار. ويتطلب ذلك حلولاً على مستوى المؤسسات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الاستجابة وتحسين الكفاءة.

تُعد القدرة على الوصول إلى البيانات من خلال مصدر واحد للحقيقة عبر دورة حياة العقارات أمراً أساسياً لرفع مستوى الأداء التشغيلي.  تقدم مجموعة ®IBM ®TRIRIGA نظامًا متكاملاً لإدارة مكان العمل (IWMS) يتمتع بالشمولية من علامة تجارية موثوق بها تتصدر السوق فيما يتعلق بالوظائف والأمن وقابلية التهيئة كما أنها مجموعة متكاملة بشكل أصلي.

تتسم TRIRIGA بالسرعة والمرونة والشمولية، وبالتالي فهي تحتوي على مزيج كامل من التطبيقات في منصة واحدة لتحقيق أقصى مستويات الأداء لدورة حياة المرفق مع تجهيزك لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
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لماذا اختيار IBM TRIRIGA Application Suite %99

زيادة في سرعة الحصول على معارف استخدام المساحة.¹

 30 مليون USD

في تجنب التكاليف مع تقليل أوقات إعداد التقارير.²

 65000

أمر عمل تمت معالجته سنويًا باستخدام TRIRIGA.²

المزايا

تخطيط ومشاريع رأس المال الإدارة البيئية إدارة إيجارات المرافق الصيانة والعمليات تخطيط وإدارة المساحة
الفوائد
تحسين إدارة المساحة

تسجيل وتحليل بيانات مخطط الطوابق لاتخاذ أهم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتخطيط المساحات لتحقيق أقصى استفادة من استخدام مساحة العمل ومنح الشاغلين المساحات التي يحتاجونها.
تقديم تجربة مكان العمل المناسبة

توفير تجربة مساحة مكتبية تركز على سلامة الموظفين ورفاهيتهم، وتحافظ على سلامة المستخدمين وتواصلهم وإنتاجيتهم.
تحديد الحجم المناسب لمحفظتك العقارية

تبسيط محاسبة وإدارة الإيجارات لتحسين معدلات التوفير في التكاليف وتقييم التأثيرات المالية للانقطاعات المحتملة بشكل أفضل.
رفع كفاءة العمليات والصيانة

استخدام الصيانة القائمة على الحالة والصيانة الوقائية من أجل اتخاذ قرارات أفضل وتقليل تكاليف التشغيل.
إدارة مشاريع رأس المال وتوسع نطاقها

تحسين زمن دورة المشروع، والقضاء على تجاوزات الميزانية، وإزالة اختناقات الموارد، وتحليل مخاطر المشاريع بهدف تحسين قرارات التخطيط.
تحسين إدارة الطاقة

تحديد وتقييم الفرص المتاحة لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات والبصمة الكربونية الإجمالية لمحفظتك العقارية.

الصناعات

شاهد كيف يمكن أن توفر قدرات TRIRIGA Application Suite إدارة شاملة لدورة حياة المرافق على مستوى المجالات المختلفة.

الحكومة

تواجه الوكالات الحكومية العديد من التحديات في إدارة المباني والمرافق القديمة، بما في ذلك الصيانة المؤجلة وانخفاض التمويل وزيادة الرقابة وارتفاع التكاليف ونقص العمالة والتركيز على المباني السليمة. تحتاج هذه الوكالات إلى حلول إدارة مرافق منخفضة التكلفة وطويلة الأجل تتيح إمكانية التكيف المرن والسريع مع الأحداث غير المتوقعة، مما يضمن استمرار عملياتها الأساسية.

القدرات:

- تصميم نموذجي للتطبيقات المنطقية المتدرجة في التنفيذ

-  حاصل على تصريح FedRamp (مستوى تأثير متوسط)

- معتمد من مجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB) البندين 87 و96

- وظيفة تقييم متكامل لحالة المرفق

- بنية مفتوحة وقابلة للتوسيع مصممة لسهولة التكامل

- مصدر واحد للحقيقة لإدارة المرافق

 

اقرأ منشور المدونة هذا حول الامتثال للبند رقم 87 من مجلس معايير المحاسبة الحكومية (GASB)
الرعاية الصحية

تكافح المستشفيات والمرافق الطبية لتوفير رعاية شاملة دون خسارة مالية. من الصعب تحقيق التوازن بين ارتفاع تكاليف العمالة والتوريد والتأمين والمباني والتشغيل مقابل انخفاض تعويضات التأمين وانخفاض تمويل الحكومة. لعلاج أكبر عدد ممكن من المرضى بشكل آمن وأخلاقي كل يوم، يجب عليهم تحسين الكفاءة التشغيلية. يجب أن تتيح الصيانة إمكانية سرعة دوران غرف المرضى وغرف الفحص والعمليات لزيادة كفاءة البنية التحتية وعائد الاستثمار إلى أقصى درجة. ويعد الحفاظ على أحدث المرافق على أحدث طراز أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق عائد استثمار إيجابي ولكن للوفاء بمعايير السلامة التنظيمية والمعايير الصحية أيضًا.

القدرات

- أتمتة عملية الصيانة والعمليات

- موازنة أحمال التشغيل بين المتخصصين في المرافق

- مصدر واحد للحقيقة لإدارة المرافق

- تتبع إمدادات الصيانة وإدارتها

- تقارير مكثفة أو لوحات معلومات بشأن الأنشطة اليومية

الاطلاع على دراسة حالة مع مستشفى Royal Melbourne Hospital
التعليم العام والعالي

يجب على المؤسسات التعليمية تخريج مواطنين متميزين وإعداد العاملين المستقبليين للوظائف في الوقت الذي تواجه فيه تخفيضات سنوية في التمويل. ولخفض النفقات، غالبًا ما تحتاج إلى خفض عدد الموظفين، أو زيادة عدد الملتحقين أو خفض تكاليف المرافق. يمكن أن يؤدي تبني استخدام حل إدارة المرافق المتكامل إلى مواجهة هذه التحديات. فمن خلال تحسين الصيانة والعمليات، يمكن للمؤسسات خفض متطلبات التوظيف، والتعامل مع عدد أكبر من الطلاب والأنشطة، وتخطيط وتنفيذ صيانة المرافق بشكل أفضل. 

القدرات: 

- تقييم متكامل لحالة المرفق

- أتمتة عملية الصيانة والعمليات

- تخطيط رأس المال وإدارة الإيجارات المتكامل

- مصدر واحد للحقيقة للحرم الجامعي أو إدارة المرافق

- إعداد تقارير أو لوحات معلومات قوية لمراقبة الأنشطة

الاطلاع على دراسة حالة مع University of California
عقارات الشركات

تواجه العديد من الشركات نقصاً في استغلال المساحات المكتبية بسبب التحول نحو العمل المختلط، ومساحات العمل المفتوحة، ومساحات العمل الصحية، وديناميكيات القوى العاملة المتغيرة. تحتاج الشركات إلى حل شامل لإدارة المساحات لتوفير بيئات عمل منتجة ومنخفضة التكلفة ومستدامة. يعمل هذا الحل على تحسين استخدام المساحات داخل المباني وفيما بينها، مما يعزز تخطيط رأس المال، ويدير شروط إيجار المباني، ويقلل من نفقات الصيانة والتكاليف التشغيلية عبر مختلف المرافق. 

القدرات:

- تخطيط رأس المال وإدارة المشروعات المتكامل

- إدارة الإيجارات المتكاملة

- إدارة شاملة للمساحة والحركة ومساحة العمل

- فندقة أماكن العمل والحجوزات وتخطيط المساحات الداخلية

- إدارة الصيانة أوالعمليات الشاملة

- مصدر واحد للحقيقة لإدارة المرافق

- إعداد تقارير أو لوحات معلومات قوية للوعي التشغيلي

الاطلاع على دراسة حالة مع Dow Chemical
دراسات حالة
Royal Melbourne Hospital

استخدم مستشفى Royal Melbourne Hospital برنامج IBM TRIRIGA لرقمنة إدارة المرافق وعمليات الأعمال.

استخدمت شركة Teradyne برنامج IBM TRIRIGA لتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين استغلال المساحات والاستفادة منها.

استخدمت Outfront Media برنامج IBM TRIRIGA لتحويل عملياتها اليدوية إلى تجارب رقمية سلسة.

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الحواشي

1 ¹ كارين بوش، إغلاق مكان العمل ®دور في كوفيد-19، فبراير 2021
² تحسين عقاراتك وإدارة المرافق من الألف إلى الياء، مايو 2021