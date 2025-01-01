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رسم توضيحي توضيحي يمثل IBM Maximo Application Suite التسعير التسعير
نظرة عامة على الترخيص

يأتي IBM® Maximo® Application Suite (MAS) في حزمتين: البرامج التي يديرها العميل أو البرامج كخدمة (SaaS). يتم شراء MAS باستخدام نموذج مبسط للترخيص والاستخدام بالاستفادة من نظام قائم على الائتمان يسمى AppPoints. يوفر ذلك مرونة في إضافة الوظائف والمستخدمين بسهولة، وتوسيع نطاق عملك، والدفع فقط مقابل ما تستخدمه باستحقاق واحد.

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خيارات المنتج
Essentials خياران - الصيانة والتفتيش MAS SaaS

مستوى الدخول لإدارة الأصول والصيانة والسلامة وفحص جودة المنتج. دعم ميداني رقمي ®دعم ميداني رقمي أجهزة VIA محمول ومنصات المستخدم لسهولة بناء طرازات الذكاء الاصطناعي رؤية الكمبيوتر.

 Standard MAS SaaS

كامل Maximo Application Suite عرض برمجيات Enterprise إدارة الأصول (EAM) + إدارة الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (إدارة أداء APM)) + الصيانة المتمحورة حول الموثوقية (RCM) مجتمعة في عرض واحد.

 احصل على سعر تقديري Premium MAS SaaS

مرونة تشغيلية أوسع مع ميزة إضافية للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة. خيار قابل للتكوين بدرجة عالية لتحديد متطلبات محددة من الصيانة أو التعافي من الكوارث أو الاحتفاظ بالبيانات.

 البرامج فقط إدارة العميل

كامل Maximo Application Suite عرض برمجيات Enterprise إدارة الأصول (EAM) + إدارة الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (إدارة أداء APM)) + الصيانة المتمحورة حول الموثوقية (RCM) مجتمعة في عرض واحد.

Maximo Manage، والسلامة، والموثوقية الاستراتيجية، والموثوقية الاستراتيجية، والمجدول

 متوفر في الصيانة

Maximo Visual Inspection

 متاح في الفحص

®حلول ماكسيمو الصناعات ماكسيمو سوليوشنز

 تتوفر حلول مختارات من حلول الصناعات تتوفر حلول مختارات من حلول الصناعات جميع حلول الصناعات متوفرة

®نظام ماكسيمو للمراقبة والتنبؤ والمساعدة ومُحسِّن الجدول الزمني

®ماكسيمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • البيئة غير المنتجة
  • سعة المستخدم الإضافية
 متوفر في الصيانة

غير متاح
  • اختيار منطقة AWS المفضلة (الولايات المتحدة أو كندا أو ألمانيا أو سنغافورة أو أستراليا)

غير متاح
  • بيئة غير إنتاجية إضافية

غير متاح
  • Db2 أو SQL Database دعم
  • جدولة مرنة للتحديثات
  • الجدولة الممتدة للترقيات
  • تحسين التعافي من الكوارث / النسخ الاحتياطي & الاستعادة
  • البيانات الموسعة فترة الاحتفاظ بالبيانات الموسعة
  • نشر المصادقة على الصناعات الخاضعة للتنظيم

غير متاح

السعر

تمديد للحصول على تفاصيل الخيار

الصيانة: ابتداءً من أقل من 40 ألف دولار أمريكي سنوياً

الفحص: ابتداءً من أقل من 45 ألف دولار أمريكي في السنة

انظر مقدر التسعير أو عرض أسعار التسعير أو عرض أسعار التسعير

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نقاط التطبيق

تمديد للحصول على تفاصيل الخيار

الصيانة: بدءاً من 150

الفحص 175

بدءاً من 300

متفاوتة

متفاوتة

حد السعة

تمديد للحصول على تفاصيل الخيار

الصيانة: 

  • 1 البيئة
  • ما يصل إلى 25 مستخدماً
  • ما يصل إلى 100 طلب عمل/ساعة
  • ما يصل إلى 1,000 درجة من درجات معادلة السلامة / الساعة
  • يتضمن برنامج جدولة MAS

الفحص: 

  • 1 البيئة
  • القدرة على التدريب على طراز واحد في كل مرة
  • ما يصل إلى 5 أجهزة عملاء
  • ما يصل إلى 10 آلاف استدلال/ساعة
  • ما يصل إلى 500 جيجابايت التخزين

لا حدود

لا حدود

لا حدود

النشر

السحابة    

السحابة

السحابة

السحابة/محلي/هجين

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

الأسئلة المتداولة

كيف يمكنني تحديد باقة التسعير الأنسب لي؟

تنعكسالاختلافات بين هذه الخيارات في الجدول أعلاه. يمكنك اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجات عملك المحددة من خلال اختيار أفضل نموذج إدارة مناسب لك، وخيارات النشر، ومستوى التخصيصات التي تحتاجها.

 هل أحتاج إلى شراء إمكانية الوصول إلى جميع التطبيقات داخل المجموعة؟

لا، فبفضل نظام AppPoints، ما عليك سوى تثبيت العنصر الذي تريد نشره.

 ما هي نقاط التطبيق؟

نقاط التطبيقات هي أرصدة أو وحدات قيمة يمكن من خلالها ترخيص المجموعة. يتطلب كل تطبيق ونوع مستخدم عدداً محدداً من نقاط التطبيق.

 هل يمكنني اختيار مزود الخدمة السحابية السحابية الذي أريد نشره IBM Maximo Application Suite ؟

MAS يمكن نشرها محليًا، أو من خلال السحابة الفائقة (تتم إدارة العميل على AWS وAzure وGoogle السحابة وغيرها من السحابة)، أو كخدمة SaaS من خلال AWS.

 هل ®Red Hat OpenShift متضمن مع MAS ؟

نعم، يتضمن IBM Maximo Application Suite جميع البرامج الداعمة المطلوبة لتثبيت وتنفيذ واستخدام المعلومات IBM Cloud Pak for Data (CP4D) و OpenShift و Db2 و WAS Liberty. أما بالنسبة للبرامج المضمّنة، فلا حاجة إلى شراء إضافي عند استخدامها داخل المجموعة.

 هل هناك نسخة تجريبية متاحة لي لاختبار قدرات ibm maximo قبل الشراء؟

نعم، هناك تجربة إرشادية متاحة لاثنين من القدرات المتوفرة Maximo Application Suite مع:إدارة(إدارة الأصول) و( إدارة السلامة( إدارة المؤسسات)) و( إدارة السلامة(إدارة الصيانة التنبؤية)). يمكنك التسجيل للتجربة هنا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض توضيحي للتفتيش المرئي لنظام Maximo Visual Inspection موجه ذاتيًا يمكنك التسجيل فيه من هنا. هناك أيضًا خيار طلب عرض عرض توضيحي مباشر مع خبير تقني عن طريق ملء هذا النموذج هنا.

 ما هو الحد الأدنى لمدة العقد؟

ترخيص الاشتراك هو اتفاقية غير قابلة للإلغاء لمدة 12 شهراً كحد أدنى بينك وبين IBM. هذا يعني أنك توافق على الدفع مقابل مدة الالتزام كاملة، وتتيح لك تكنولوجيا المعلومات إمكانية التجديد أو الإنهاء في نهاية المدة.
اتخذ الخطوة التالية

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