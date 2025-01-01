من أجل تحسين إدارة الأصول Order Management (EAM) ، يعد نظام إدارة الأصول (EAM) ضروريًا لاتخاذ القرارات الفعالة في مراقبة التكاليف ووضع الميزانية. إن إدارة األصل بفعالية تحول دون ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة وانخفاض العائد على األصل (ROA)، مع ضمان االلتزام بالبيئة والاجتماعية والحوكمة ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وبروتوكولات السلامة والبيئة والسلامة (HSE).



IBM® Maximo® Application Suiteوهي مزيج من إدارة دورة الحياة الأصلية (ALM) الرائدة في السوق، تساعد على تحسين التخطيط الاستثماري الأصلي بدءًا من المشتريات وحتى إيقاف التشغيل وتبسيط التخطيط الاستثماري الأصلي. تقدم شركة ibm maximo، باستخدام أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال إدارة الأصول والعمليات الإلكترونية، حلول أفضل الممارسات العملية التي تساعد على تقليل مخاطر السلامة وتكاليف العمليات.

يستخدم نظام ®Maximo Work Order Intelligence الذي تم طرحه حديثًا والمدعوم من IBM watsonx الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع الموافقة على العمل، وتحسين جودة البيانات, تقديم توصيات دقيقة لرموز الأعطال، وتمكين تتبع الانبعاثات لدعم عمليات الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية.