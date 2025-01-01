من أجل تحسين إدارة الأصول Order Management (EAM) ، يعد نظام إدارة الأصول (EAM) ضروريًا لاتخاذ القرارات الفعالة في مراقبة التكاليف ووضع الميزانية. إن إدارة األصل بفعالية تحول دون ارتفاع تكاليف العمالة والصيانة وانخفاض العائد على األصل (ROA)، مع ضمان االلتزام بالبيئة والاجتماعية والحوكمة ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وبروتوكولات السلامة والبيئة والسلامة (HSE).
IBM® Maximo® Application Suiteوهي مزيج من إدارة دورة الحياة الأصلية (ALM) الرائدة في السوق، تساعد على تحسين التخطيط الاستثماري الأصلي بدءًا من المشتريات وحتى إيقاف التشغيل وتبسيط التخطيط الاستثماري الأصلي. تقدم شركة ibm maximo، باستخدام أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال إدارة الأصول والعمليات الإلكترونية، حلول أفضل الممارسات العملية التي تساعد على تقليل مخاطر السلامة وتكاليف العمليات.
يستخدم نظام ®Maximo Work Order Intelligence الذي تم طرحه حديثًا والمدعوم من IBM watsonx الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع الموافقة على العمل، وتحسين جودة البيانات, تقديم توصيات دقيقة لرموز الأعطال، وتمكين تتبع الانبعاثات لدعم عمليات الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية.
ابدأ إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا IBM Maximo Application Suite. استكشف ميزة وفوائد IBM Maximo Manage والسلامة والفحص البصري، وهي ثلاثة تطبيقات رئيسية في المجموعة.
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على توصيات رمز الفشل على الرغم من عدم اكتمال البيانات. يمكنك تعيين الفني المناسب بالأدوات المناسبة بسرعة لحل المشكلة.
قم بتصفية الضوضاء بمساعدة لوحة المعلومات القابلة للتكوين التي تحتوي على معلومات حساس الأصل، مع أتمتة الموافقات والمهام المتكررة.
توظيف أفضل نماذج بيانات تطبيقات الصناعات ونماذج سير العمل لتسريع عملية تحويل الصناعات.
تتبع وإدارة الانبعاثات المستمرة والانبعاثات الهاربة بكفاءة مع ربط جهود خفض الانبعاثات بأنشطة الصيانة.
قم بتعزيز العائد على الأصول من خلال التحليلات المالية والإدارية من أجل إدارة أفضل لدورة حياة الأصل.
العنوان السلامة المهنية من خلال تحديد مشكلات السلامة وتلبية معايير الامتثال الخاصة بك. تحسين إدارة المخاطر وتقليل التكاليف المرتبطة بالمعلومات.
Maximo Manageوهي منصة متكاملة لإدارة عمليات إدارة الأصول، تقدم في الوقت المناسب البيانات الأساسية في الوقت المناسب إلى المتخصصين في إدارة الأصول، سواءً في الموقع أو خارجه، في الوقت المناسب. تمكّن معلومات تكنولوجيا المعلومات فرقك من تجاوز الصيانة المجدولة زمنيًا وتساعدك على إدارة دورة حياة الأصل والحفاظ عليها لتعزيز دورة حياة الأصل, تقليل فترات التعافي غير المتوقعة وتعزيز إنتاجية الفريق.
الفوائد
تخطيط العمل وجدولته وإرساله وتتبعه بكفاءة. تعرف على المزيد حول ®جدولة ماكسيمو، والتي تم تضمينها في مجموعة.
معايرة أدوات المعايرة والقياس المعدلات.
إدارة الأصل الخطي باستخدام التجزئة الديناميكية لتحديد موقع أنشطة الصيانة وتحديد أماكن تغير الخصائص وتخطيط المراقبة والقياس.
استكشف التطبيق الإضافي والوظائف الإضافية المتاحة في ®ماكسيمو.
تمكين الفنيين الميدانيين من استخدام أجهزة محمول ذكية للوصول إلى البيانات الأصلية في الوقت الفعلي وفي المكان والزمان المناسبين لإنجاز أعمالهم.
أنشئ تدفقات الأعمال بين Maximo Manage وأعمالك Oracle التطبيق مع ®Maximo Connector لـ Oracle. باستخدام ®Maximo Connector for SAP التطبيق، يمكنك دمج نظام SAP مع بقية المؤسسة.
إدارة تكوين دورات حياة كل عنصر من العناصر ذات القيمة العالية والمعقدة والمنظمة. تعرف على المزيد حول Maximo Asset Configuration Manager.
دمج عمليات الصحة والسلامة والبيئة مع إدارة الأصول للحصول على زمن شبه حقيقي معارف على العمليات ومواقع العمل والموظفين. استخدمها لتحسين إدارة الحوادث وتقييم المخاطر والتقييم التشغيلي للمخاطر والامتثال للوائح.
تصور العلاقات المكانية بين العلاقات المكانية بين البيانات الأصلية المدارة والبيانات الجغرافية المكانية وغيرها من الخرائط الأخرى.
قم بتوحيد بيانات الشركات لمزامنة الموقع الأصلي وقراءات العدادات تلقائيًا لتتبع استخدام الطاقة للكهرباء, والغاز الطبيعي والمياه وحساب انبعاثات النطاق 1 و2 ذات الصلة بالمعلومات.
تقدم منصة EAM لجميع أنواع وسائل النقل الأصلية، بما في ذلك الشاحنات والحافلات ومعدات البناء وعربات السكك الحديدية.
تمكين المجموعة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه مرفق الخدمات الكهربائية والغاز والمياه لإدارة جميع مرافقها الأساسية.
يوفر إدارة دورة الحياة وإدارة صيانة القدرات للطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة على حد سواء منذ دخولها الخدمة وحتى تقاعدها.
يدمج IBM إدارة دورة حياة القدرات الحالية الأصل لدعم المشغلين في مراقبة حالة البنية التحتية المدنية، مثل الجسور والطرق والأنفاق طوال دورة حياة البنية التحتية.
يوفر نظام إدارة الأصول والعمليات (EAM) الذي يساعد في إدارة دورة حياة المحطات والأساطيل النووية.
يساعد على تكامل العمل وإدارة الأصول، ويساعد على تلبية متطلبات السلامة والأمان، كما يساعد على تكامل الأعمال في مجال النفط والغاز.