يُعَد IBM Maximo Application Suite حلًا متكاملًا لإدارة دورة حياة الأصول، وهو يعمل على تبسيط عملية الصيانة والفحص والموثوقية لمُعداتك وبنيتك التحتية الحساسة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة وإنترنت الأشياء (IoT).
حل المشكلات قبل حدوثها، ما يقلل من فترات التعطل غير المخطط لها بنسبة 47%1 وفقًا لتوقعات شركة IDC
تمكَّن من تحسين أداء الأصول وسلامتها، وإطالة متوسط عمرها الافتراضي بنسبة 17%1
ساعِد الفنيين لديك على زيادة إنتاجيتهم بنسبة 26%1 من خلال الصيانة المبسَّطة في أثناء التنقل
عزِّز كفاءة الفحص ودقته بنسبة 34%1 باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة وبيانات إنترنت الأشياء
يوفِّر Maximo Application Suite لوحات معلومات سهلة الاستخدام ومهام سير عمل مؤتمتة وتحليلات تنبئية في حل واحد، والذي يعمل كمركز عمليات مركزي لمهام الصيانة والفحص والموثوقية التي تحافظ على سير أعمالك.
تعزيز التحكم
يمكنك الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط والصيانة والأداء على مستوى دورة حياة الأصل بأكملها، بدايةً من الشراء وحتى إيقاف التشغيل.
تعزيز قدرات الفنيين
يمكنك تزويد الفنيين الميدانيين بصلاحيات الوصول عن بُعد إلى المعلومات الصحيحة والموارد والخبرات اللازمة لخدمة الأصول وتحسين معدلات الإصلاح من أول مرة.
استباق الأعطال
يمكنك الحد من التصليحات غير المخطط لها إلى جانب إطالة عمر المعدات الرئيسية والأصول من خلال استراتيجيات الصيانة الوقائية.
يوفِّر Maximo Application Suite الأدوات والقدرات التي تحتاجها لتحسين الأصول والبنية التحتية والعمليات الحساسة التي تستخدمها كل يوم.
يمكن أن يمثل تنسيق الفِرَق تحديًا كبيرًا، ولهذا السبب تتيح لك Maximo Application Suite أتمتة إنشاء أوامر العمل والموارد وتعيينها وتتبُّعها.
من خلال المعرفة الدقيقة لحالة وسلامة الأصول والمخاطر المرتبطة بها، يمكنك مواءمة الأولويات مع الاحتياجات الناشئة بشكل أفضل، والانتقال من مرحلة الصيانة الاستباقية إلى مرحلة الصيانة التنبئية.
تمكِّنك نماذج الذكاء الاصطناعي المدرَّبة من مراقبة وتحليل حالة أصولك المادية في الوقت الفعلي، ما يتطلب عمالة أقل لتقديم المزيد من الإشراف.
يمكنك تجاوز مجرد الامتثال البسيط، والاستفادة من البيانات و الذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين الأداء واستهلاك الطاقة الذي يتيح لك تقليص البصمة البيئية.
من المعدات إلى المصانع، ومن الأساطيل إلى البنية التحتية، يعزِّز Maximo Application Suite قدرات المستخدمين في مختلف القطاعات من أجل تنسيق الصيانة والإدارة لمجموعة واسعة من فئات الأصول.
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1 The Business Value of IBM Maximo IDC Research, Inc, May 2024. وفقًا لأولئك الذين شملهم الاستطلاع في دراسة أُجريت بتكليف من IDC.