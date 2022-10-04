تحقيق أقصى استفادة من قيمة الأصول: Maximo Application Suite
تحسين الأداء باستخدام المراقبة والصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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مقدمة عن Maximo Renewables

تتبُّع ومراقبة أداء الأصول الشمسية والرياح وتخزين الطاقة في الوقت الفعلي تقريبًا

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توحيد عملياتك التشغيلية 

يُعَد IBM Maximo Application Suite حلًا متكاملًا لإدارة دورة حياة الأصول، وهو يعمل على تبسيط عملية الصيانة والفحص والموثوقية لمُعداتك وبنيتك التحتية الحساسة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة وإنترنت الأشياء (IoT).
تعزيز الموثوقية

حل المشكلات قبل حدوثها، ما يقلل من فترات التعطل غير المخطط لها بنسبة 47%1 وفقًا لتوقعات شركة IDC
زيادة العمر الافتراضي

تمكَّن من تحسين أداء الأصول وسلامتها، وإطالة متوسط عمرها الافتراضي بنسبة 17%1
العمل بكفاءة

ساعِد الفنيين لديك على زيادة إنتاجيتهم بنسبة 26%1 من خلال الصيانة المبسَّطة في أثناء التنقل
تحسين الرؤية

عزِّز كفاءة الفحص ودقته بنسبة 34%1 باستخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة المحمولة وبيانات إنترنت الأشياء

حل واحد لتلبية جميع الاحتياجات

يوفِّر Maximo Application Suite لوحات معلومات سهلة الاستخدام ومهام سير عمل مؤتمتة وتحليلات تنبئية في حل واحد، والذي يعمل كمركز عمليات مركزي لمهام الصيانة والفحص والموثوقية التي تحافظ على سير أعمالك.
إدارة أصول المؤسسة (EAM) إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة صيانة مرتكزة على الموثوقية إدارة أداء الأصول ميزة الفحص البصري

ما وراء الوضع الراهن

يوفِّر Maximo Application Suite الأدوات والقدرات التي تحتاجها لتحسين الأصول والبنية التحتية والعمليات الحساسة التي تستخدمها كل يوم.
تبسيط الصيانة

يمكن أن يمثل تنسيق الفِرَق تحديًا كبيرًا، ولهذا السبب تتيح لك Maximo Application Suite أتمتة إنشاء أوامر العمل والموارد وتعيينها وتتبُّعها.

 استكشف إدارة الصيانة
تحسين الأداء

من خلال المعرفة الدقيقة لحالة وسلامة الأصول والمخاطر المرتبطة بها، يمكنك مواءمة الأولويات مع الاحتياجات الناشئة بشكل أفضل، والانتقال من مرحلة الصيانة الاستباقية إلى مرحلة الصيانة التنبئية.

 استكشف إدارة أداء الأصول
أتمتة عمليات الفحص

تمكِّنك نماذج الذكاء الاصطناعي المدرَّبة من مراقبة وتحليل حالة أصولك المادية في الوقت الفعلي، ما يتطلب عمالة أقل لتقديم المزيد من الإشراف.

 استكشف كيفية فحص الأصل
زيادة الاستدامة

يمكنك تجاوز مجرد الامتثال البسيط، والاستفادة من البيانات و الذكاء الاصطناعي لتحقيق التوازن بين الأداء واستهلاك الطاقة الذي يتيح لك تقليص البصمة البيئية.

 استكشف الاستدامة

حل يناسب مجالك

من المعدات إلى المصانع، ومن الأساطيل إلى البنية التحتية، يعزِّز Maximo Application Suite قدرات المستخدمين في مختلف القطاعات من أجل تنسيق الصيانة والإدارة لمجموعة واسعة من فئات الأصول.

 شاهِد Maximo في أثناء العمل
الطاقة ومرافق الخدمات

تعمل VPI على إنشاء بيئة عمل أكثر أمانًا مع تبسيط الإشراف على المعدات وزيادة إنتاجية الفنيين
التصنيع

تقلل Spendrups من الهدر من خلال الانتقال إلى الصيانة الاستباقية والتنبئية القائمة على الحالة في مصانع الجعة الخاصة بها
الحكومة

شركة Sund & Baelt تسرِّع من عملية صيانة الجسور والأنفاق من خلال عمليات الفحص عن بُعد القائمة على التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
السفر والنقل

تحافظ هيئة النقل في لندن (Transport for London) على تنقل الجمهور بأمان واعتمادية وموثوقية واستدامة من خلال الاعتماد على الصيانة المركزية للأصول.
النفط والغاز

شركة تنمية نفط عمان تبسِّط عمليات الشراء متعددة المواقع وإدارة المرافق باستخدام لوحات معلومات الأداء المتكاملة
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تقليل تعقيدات مسؤوليات الصيانة والدعم بشكل كبير باستخدام حل إدارة أصول موحَّد مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات. اكتشف ما يمكنك فعله باستخدام IBM Maximo Application Suite.

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج

1 The Business Value of IBM Maximo IDC Research, Inc, May 2024. وفقًا لأولئك الذين شملهم الاستطلاع في دراسة أُجريت بتكليف من IDC. 