من المعدات إلى المصانع، ومن الأساطيل إلى البنية التحتية، يعزِّز Maximo Application Suite قدرات المستخدمين في مختلف القطاعات من أجل تنسيق الصيانة والإدارة لمجموعة واسعة من فئات الأصول.