IBM تقدم إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) وحلول مستند إلى الذكاء الاصطناعي إدارة الأصول (EAM) وإدارة أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) المصممة خصيصًا لقطاع النفط والغاز. يتم تخصيص هذه الحلول لتلبية احتياجات عملك من خلال العديد من التطبيقات والوظائف الإضافية.
على منصة واحدة، IBM Maximo Oil and Gas تمكنك من إدارة الأصل - مثل الحفارات والآبار وخطوط الأنابيب والمضخات والأساطيل والمصانع - طوال فترة الاستخراج والتوزيع والتكرير. الحفاظ على الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وتقليل المخاطر وتحسين الموثوقية والأداء من خلال استخدام العمليات المدمجة ونماذج البيانات الخاصة بـ البترول والمواد الكيميائية المتوافقة مع عمليات النفط والغاز.
تحليل البيانات التاريخية والآنية لتحديد مدى سلامة الأصل، والتحذير من الأعطال الوشيكة وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة.
تطبيق بيانات السلامة والأداء لمساعدة موظفي العمليات والصيانة والمالية على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الجدولة والاستبدال والاستثمارات.
استخدام بيانات وعمليات الصحة والسلامة والبيئة المتكاملة لتحسين السلامة والأداء البيئي والتشغيلي بما يتوافق مع اللوائح وإجراءات التشغيل.
تنفيذ مستند إلى الذكاء الاصطناعي الصيني الصيني التنبؤ، ومراقبة عن بعد والفحص البصري الآلي لتعزيز التنبؤات بالفشل وتقليل فترة التعطل.