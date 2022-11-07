إدارة المرافق مدينة أتلانتا تحويل بيانات الأصل مرفق إلى ذهب تتولى مدينة أتلانتا مسؤولية تكنولوجيا المعلومات الأصلية، وذلك لزيادة الكفاءة ورضا العملاء من خلال IBM Maximo Application Suite.

السفر & النقل النقل مطار سخيبول أمستردام أمستردام طبق مطار أمستردام شيفول مطار أمستردام شيفول التصحيحية والصيانة التنبؤية لتحقيق تأخير أقل مع دعم ®ماكسيمو.

التصنيع بوسطن ديناميكيات ابتكرت بوسطن ديناميكس كلباً آلياً لقراءة المستشعرات وجمع البيانات التي يتم تحليلها بعد ذلك بواسطة شركة ibm maximo.

الطاقة & مرفق مرفق الخدمات مياه ملبورن استخدمت شركة ملبورن ووتر شركة IBM Maximo Visual Inspection للمساعدة في مواجهة الظروف الجوية القاسية

الطاقة & مرفق مرفق الخدمات شركة ذا هب ®للطاقة المحدودة شركة ذا هب ®للطاقة. محدودية في باكستان قلل من موافقة إدارة التغييرات وسرعة التدفق النقدي من العمليات.

التصنيع نوفات سوليوشنز استخدمت Novate Solutions IBM Maximo Monitor لعرض الأصل الأداء في الوقت الفعلي.

البيع بالتجزئة شركة IBM العالمية للعقارات (GRE) خفضت شركة GRE تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% من خلال استبدال أدوات متعددة بمنصة آلية واحدة.

إدارة المرافق شركة HFL لحلول المباني حوّلت شركة HFL Building Solutions نهج المعلوماتية في إدارة الممتلكات باستخدام MaxLogic وIBM maximo.

التعدين شل بي إل سي أطلقت شركة شل و IBM شركة OREN لإزالة الكربون من التعدين باستخدام IBM Maximo Application Suite وغيرها من الحلول المتطورة الأخرى.

الطاقة & مرفق مرفق الخدمات في بي آي دفعت VPI إلى الأمام على طريق صافي صفري للموثوقية والاستدامة والطاقة المتجددة التي تعمل مع برنامج ibm maximo.

النفط & الغاز شركة تنمية نفط عمان قامت شركة تنمية نفط عُمان بأتمتة عمليات الشراء باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite ووفرت 2.300 ساعة على مدار عام.