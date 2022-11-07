تتولى مدينة أتلانتا مسؤولية تكنولوجيا المعلومات الأصلية، وذلك لزيادة الكفاءة ورضا العملاء من خلال IBM Maximo Application Suite.
طبق مطار أمستردام شيفول مطار أمستردام شيفول التصحيحية والصيانة التنبؤية لتحقيق تأخير أقل مع دعم ®ماكسيمو.
ابتكرت بوسطن ديناميكس كلباً آلياً لقراءة المستشعرات وجمع البيانات التي يتم تحليلها بعد ذلك بواسطة شركة ibm maximo.
استخدمت شركة ملبورن ووتر شركة IBM Maximo Visual Inspection للمساعدة في مواجهة الظروف الجوية القاسية
شركة ذا هب ®للطاقة. محدودية في باكستان قلل من موافقة إدارة التغييرات وسرعة التدفق النقدي من العمليات.
استخدمت Novate Solutions IBM Maximo Monitor لعرض الأصل الأداء في الوقت الفعلي.
خفضت شركة GRE تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% من خلال استبدال أدوات متعددة بمنصة آلية واحدة.
حوّلت شركة HFL Building Solutions نهج المعلوماتية في إدارة الممتلكات باستخدام MaxLogic وIBM maximo.
أطلقت شركة شل و IBM شركة OREN لإزالة الكربون من التعدين باستخدام IBM Maximo Application Suite وغيرها من الحلول المتطورة الأخرى.
دفعت VPI إلى الأمام على طريق صافي صفري للموثوقية والاستدامة والطاقة المتجددة التي تعمل مع برنامج ibm maximo.
قامت شركة تنمية نفط عُمان بأتمتة عمليات الشراء باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite ووفرت 2.300 ساعة على مدار عام.
تعمل منصة بروس ®Power على تحسين الموثوقية والكفاءة والسلامة من خلال منصة IBM Maximo for Nuclear Power enterprises إدارة الأصول.