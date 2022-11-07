دراسات الحالة
تعرّف على كيفية قيام عملائنا في جميع أنحاء قطاع الصناعات الدفاعية بتحسين دورات حياة الأصل وتقليل فترات التعطل والتكاليف التشغيلية
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رسم توضيحي توضيحي يمثل IBM Maximo Application Suite دراسة الحالة

دراسة الحالة المميزة

قامت مجموعة داونر، وهي شركة نقل أسترالية بتحسين الموثوقية بنسبة 51% اقرأ دراسة الحالة
تريد هيئة الطاقة في نيويورك ® أن تكون أول هيئة عامة لخدمات الطاقة ® في البلاد تتحول إلى الرقمية بالكامل.
تهدف مطارات الرياض إلى تحديث عمليات الصيانة باستخدام برنامج ibm maximo.
قامت شركة Sund & Bælt الاستشارية بتبسيط عمليات التفتيش وفتح فوائد جديدة.
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مدينة أتلانتا تحويل بيانات الأصل مرفق إلى ذهب

تتولى مدينة أتلانتا مسؤولية تكنولوجيا المعلومات الأصلية، وذلك لزيادة الكفاءة ورضا العملاء من خلال IBM Maximo Application Suite.
مطار سخيبول أمستردام أمستردام

طبق مطار أمستردام شيفول مطار أمستردام شيفول التصحيحية والصيانة التنبؤية لتحقيق تأخير أقل مع دعم ®ماكسيمو.

بوسطن ديناميكيات

ابتكرت بوسطن ديناميكس كلباً آلياً لقراءة المستشعرات وجمع البيانات التي يتم تحليلها بعد ذلك بواسطة شركة ibm maximo.

مياه ملبورن

استخدمت شركة ملبورن ووتر شركة IBM Maximo Visual Inspection للمساعدة في مواجهة الظروف الجوية القاسية
شركة ذا هب ®للطاقة المحدودة

شركة ذا هب ®للطاقة. محدودية في باكستان قلل من موافقة إدارة التغييرات وسرعة التدفق النقدي من العمليات.

نوفات سوليوشنز

استخدمت Novate Solutions IBM Maximo Monitor لعرض الأصل الأداء في الوقت الفعلي.

شركة IBM العالمية للعقارات (GRE)

خفضت شركة GRE تكاليف إعداد تقارير الاستدامة بنسبة 30% من خلال استبدال أدوات متعددة بمنصة آلية واحدة.
شركة HFL لحلول المباني

حوّلت شركة HFL Building Solutions نهج المعلوماتية في إدارة الممتلكات باستخدام MaxLogic وIBM maximo.
شل بي إل سي

أطلقت شركة شل و IBM شركة OREN لإزالة الكربون من التعدين باستخدام IBM Maximo Application Suite وغيرها من الحلول المتطورة الأخرى.
في بي آي

دفعت VPI إلى الأمام على طريق صافي صفري للموثوقية والاستدامة والطاقة المتجددة التي تعمل مع برنامج ibm maximo.

شركة تنمية نفط عمان

قامت شركة تنمية نفط عُمان بأتمتة عمليات الشراء باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite ووفرت 2.300 ساعة على مدار عام.

بروس ®السلطة

تعمل منصة بروس ®Power على تحسين الموثوقية والكفاءة والسلامة من خلال منصة IBM Maximo for Nuclear Power enterprises إدارة الأصول.
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