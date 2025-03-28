عندما حازت شركة IBM Global Real Estate (GRE) جائزة شيلا شيريدان الدولية لإدارة المرافق (IFMA)¹ وجائزة الطاووس الذهبي من معهد المديرين² لمبادراتها القائمة على الاستدامة في سبتمبر 2022 -بعد أشهر فقط من حصولها على الاعتماد الذهبي كشركة رائدة في مجال عقود الإيجار الخضراء لعام 2020³- كانت هذه إنجازات إضافية في سجل IBM الطويل من السلوك المسؤول بيئيًا. وبمعنى أوسع، أظهرت هذه الجوائز كيف ظلت شركة IBM وفية للقيم التي غرسها رئيسها التنفيذي آنذاك توماس جيه واتسون في شركة IBM منذ ما يقرب من 60 عامًا، "لنكون في طليعة تلك الشركات التي تجعل عالمنا مكانًا أفضل".
مع أكثر من 42 مليون قدم مربعة من المساحة الخاضعة للإدارة في أكثر من 600 موقع ونحو 100 دولة، تقع على عاتق شركة IBM مسؤولية تحسين استدامة مرافقها وعملياتها. وتعتقد الشركة أن إدارة العقارات المسؤولة يمكن أن تكون جزءًا من الحل لأزمة التنوع البيولوجي والمناخ على كوكب الأرض.
مثل الشركات الأخرى، تقوم شركة IBM برحلة ليس فقط للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) واستهلاك المياه والنفايات، ولكن أيضًا لقياس تقدمها نحو أهداف الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه IBM مجموعة من التحديات المعقدة لتحقيق ذلك بنجاح عبر مجموعة متنوعة من المرافق.
وفي مواجهة هذا التحدي المتعلق بالاستدامة، تستخدم شركة IBM GRE تقنيات IBM للتتبع والتحليل والإبلاغ بالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستدامة في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وموثوقة. وتستخدم شركة IBM الرؤى التي تولدها لمواءمة عملية صنع القرار لديها مع ما هو جيد للعالم.
وفي الوقت نفسه، تعمل IBM كمثال يُحتذى به للمساعدة في توجيه عملائها الحاليين والمستقبليين في رحلات الاستدامة الخاصة بهم. وتبحث الشركات والمنظمات عن حلول ناضجة وواقعية يمكن أن تختصر طريقها إلى الاستدامة، مع المساعدة على تحسين كفاءة وأداء عملياتها. وبهذا المعنى، فإن شركة IBM -باستخدام حلولها الخاصة- هي "العميل صفر"، وهي حريصة على سرد قصتها.
بدأت ملامح رؤية تحول الاستدامة لشركة IBM في التبلور أولاً في اجتماع مع الدكتور كريم يوسف، المدير العام لبرامج الاستدامة في IBM. كانت الامتيازات الرئيسية لهذه المناقشات هي الفرصة لتوسيع نطاق قدرات منصات GRE المتكاملة: حل IBM TRIRIGA الحل الخاص بإدارة المرافق وحل IBM Maximo الخاص بإدارة الأصول. لقد أبلغ العملاء بالحاجة إلى جعل الاستدامة والآثار البيئية للقرارات أكثر شفافية وإدراج هذه الرؤى في القرارات اليومية المتعلقة بالعقارات والمرافق وإدارة الأصول.
تهدف GRE إلى توفير المزيج الصحيح من المباني والمرافق التي تتيح أفضل تجربة وأكثرها إنتاجية لموظفي IBM حول العالم، سواء كانوا يعملون في المكاتب أو مواقع التصنيع أو مراكز البيانات أو أي نوع آخر من البيئات. يتعلق الأمر بإدارة المساحة. وهذا ينطوي على عدد مذهل من القرارات التي تتراوح من تكوينات الغرف وشروط التأجير إلى تخطيط المشروعات الرأسمالية وصيانة المرافق.
أعلنت شركة IBM عن التزامها بتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2030 وسط متطلبات تقارير الاستدامة الصارمة بشكل متزايد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأهداف الحياد الكربوني العدوانية لعام 2030 التي تدعمها. كانت هذه التغييرات تعني متطلبات أكثر تفصيلاً وأكثر تكرارًا لإعداد التقارير. بعد إجراء التقييم، أدرك فريق حلول الاستدامة في شركة GRE أن توحيد عمليات GRE ودمجها وإضفاء الطابع المركزي عليها في منصتَي TRIRIGA وMaximo من IBM يمكن أن يساعد شركة IBM على إحراز تقدم في تحقيق أهداف الاستدامة.
عازمًا على مواجهة هذه التحديات، بدأ فريق GRE العمل مع المتخصصين في العمليات من IBM Consulting لإنشاء الخطوط العريضة للخطة. في السيناريو المثالي بالنسبة إليهم، سيتم استخراج بيانات الاستدامة والبيانات التشغيلية وتسجيلها تلقائيًا وفي الوقت الحقيقي من TRIRIGA وMaximo، حيث يتم إنشاؤها وتخزينها في مستودع مركزي على مستوى المؤسسة.
ولكن سرعان ما أدرك الفريق أن العوائق العملية التي تحول دون تحقيق ذلك كانت كبيرة. فمن ناحية، كانت شركة GRE تعتمد على العديد من الأدوات المتباينة -بعضها من جهات خارجية- لاستخراج بيانات الاستدامة ومعالجتها والإبلاغ بها. وبالتعاون مع مكتب البيانات الرئيسي، قام الفريق بتحويل بياناته وتنظيفها، ما مهد الطريق للجزء التالي من عملية التحول.
قررت شركة GRE استخدام برنامج Envizi (وهي الآن شركة تابعة لشركة IBM) لإدارة البيانات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير للمساعدة على دمج بيانات الاستدامة، بما في ذلك العناصر الرئيسية من TRIRIGA وMaximo، في نظام تسجيل واحد قابل للتدقيق. بعد تقييم نحو 35 حلاً من حلول إعداد تقارير الاستدامة في السوق، اختار فريق GRE حل برنامج Envizi كخدمة (SaaS) استنادًا إلى إمكانات الأتمتة وسهولة تكامله مع الأنظمة الأساسية مثل TRIRIGA وMaximo، وقدرته على تقديم رؤى قيمة قائمة على لوحة المعلومات.
يُستخدم Envizi اليوم لجمع البيانات من أكثر من 6500 فاتورة مرافق خدمات تتلقاها شركة IBM على مستوى العالم كل عام وتلخيص إجمالي استهلاك الطاقة والتكلفة ومشتريات الكهرباء المتجددة عبر IBM لتوفير ساعات طويلة من العمليات الحسابية. ويمكنه حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري استنادًا إلى بيانات الطاقة هذه، ما يتيح لشركة IBM تتبع التقدم نحو أهدافها في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري وعمليات شراء الطاقة المتجددة. ويتم أيضًا تتبع جهود الحفاظ على الطاقة من خلال Envizi، جنبًا إلى جنب مع تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفقات المرتبطة بها.
بدأ تنفيذ IBM لبرامج Envizi -الذي يعرف عرضه الآن باسم IBM Envizi ESG Suite- قبل حوالي عام واحد من الإعلان عن استحواذ IBM على Envizi في يناير 2022. وتعتمد عملية الاستحواذ هذه على استثمارات IBM المتزايدة في البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
في حين أن قياس تأثيرات الاستدامة وإعداد التقارير عنها جزء كبير من رحلة الاستدامة التي تتكشف في GRE، فإن الجانب الآخر من القصة -الطريقة التي تستطيع بها GRE تضمين الرؤى في قرارات التشغيل- مقنِعة بالقدر نفسه. وفي مجال العمليات المستدامة، يعد تصميم العمليات أمرًا أساسيًا لقياس وإدارة استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات واستهلاك المياه.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عمل فريق GRE مع متخصصي IBM Consulting ومقدمي خدمات إدارة المرافق وفريق برامج الاستدامة في IBM في سلسلة من ورش عمل التفكير التصميمي الغامرة. من خلال ورش العمل هذه، حدد فريق IBM أكثر من 450 حالة استخدام تركز على إدارة المرافق وتحسين المحفظة وتجربة مكان العمل والاستدامة. وباستخدام حل IBM Blueworks Live، أعادت الفِرق تصميم عمليات أعمال GRE لمواءمتها مع قدرات TRIRIGA وMaximo وEnvizi المبتكرة.
بصفته كبير مسؤولي التقنية لحلول إدارة الأصول -ومسؤول الشؤون التقنية لمنصات Maximo وTRIRIGA- أدى عضو فريق GRE إريك ليبو دورًا محوريًا في هذا الجهد. وهو يرى النهج العملي القائم على القيمة لورش العمل كنوع من القوالب لعملاء IBM لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. يوضح ليبو قائلاً: "لا يتطلع عملاؤنا إلى شراء تقنية "مثيرة للاهتمام"، بل يتطلعون إلى الحصول على نتائج حقيقية". "ما نقوم به يوفر لهم إطارًا واقعيًا -باستخدام بيانات حقيقية- لإظهار عائد استثماراتهم المدفوعة بالاستدامة".
تتعقب شركة GRE الأصول على مستوى العالم، لذا فإن حالات استخدام الاستدامة واسعة الانتشار ومتنوعة. لكن قليلاً منها يوضح إمكانات التحسين الذي يركز على الاستدامة بشكل أكثر ثراءً من مراكز البيانات، التي يجعلها استهلاكها للطاقة (للحوسبة والتبريد) فرصة قوية بشكل خاص.
ومع استمرار عملية التحول التي تشهدها شركة GRE، فإنها تحقق بالفعل نتائج قوية. قام فريق GRE بتبسيط عملية جمع البيانات وتبسيط بنية تقنية المعلومات لديها. وتساعد هذه التغييرات شركة IBM على معالجة الزيادة في متطلبات إعداد تقارير الاستدامة.
وبمرور الوقت، ومع نمو نطاق ممارسات إدارة المرافق والصيانة القائمة على الحالة داخل محفظة أعمالها، تتوقع شركة GRE تحقيق تحسينات كبيرة ليس فقط في مقاييس الاستدامة لديها، ولكن أيضًا في تكاليف التشغيل. ويقول ليبوا إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو القدرة على مشاركة هذه الممارسات المحسّنة للاستدامة -جنبًا إلى جنب مع الرؤى والبيانات التي تدعمها- مع شبكة شركاء الصيانة الموثوق بهم في GRE حول العالم. "كلما اتسع نطاق ممارساتنا القائمة على البيانات، اكتسبنا مزيدًا من المرونة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2030".
إضافة إلى تقديم نموذج لرحلة الاستدامة لعملائها، ترى مديرة الاستدامة ستايسي جيفورد أن دور IBM المتمثل في "العميل صفر" يظهر نوعًا من القيادة التي تتجاوز اعتبارات الأعمال التقليدية. وتذكر جيفورد قائلة: "لدى شركة IBM رؤية واضحة جدًا لمسؤوليتها- تجاه العالم وأقرانها- لجعل كل تقارير الاستدامة لدينا دقيقة وشفافة قدر الإمكان، وجعل أعمالنا حقيقية وموثوقة". "وعلى غرار بقية أعضاء فريقنا، فإنني فخورة بأداء دور في هذه المهمة".
1جائزة شيلا شيريدان الدولية لإدارة المرافق (IFMA)
2جائزة الطاووس الذهبي من معهد المديرين
3الاعتماد الذهبي كشركة رائدة في مجال عقود الإيجار الخضراء لعام 2022
4 مهمة Architecture 2030
يشرف فريق GRE على أكثر من 600 موقع يغطي مساحة أكثر من 42 مليون قدم مربعة فيما يقرب من 100 دولة. وبفضل هذه البصمة العالمية الكبيرة، يستخدم فريق GRE حل IBM TRIRIGA لإدارة المرافق، وحل IBM Maximo لإدارة الأصول، وبرنامج Envizi الخاص بإدارة البيانات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير للمساعدة على دمج بيانات الاستدامة، بما في ذلك العناصر الرئيسية من TRIRIGA وMaximo، في نظام تسجيل واحد قابل للتدقيق.
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تسارع الاستدامة على نطاق واسع بفضل البيانات
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية. مارس 2024.
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