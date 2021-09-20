خدمات الاستدامة من IBM Consulting

تؤمن شركة IBM بأن المؤسسات المستدامة يجب أن تكون مسؤولة وعادلة وقابلة للاستمرار في العمل لتحقيق أرباح تصل إلى أربعة أضعاف. بفضل الخبرة المتعمقة في الصناعات وشراكات النظام البنائي والأساليب التي أثبتت جدواها، نسعى من خلال خدماتنا الاستشارية ذات الصلة بالاستدامة إلى توجيه العملاء نحو اتباع الممارسات المستدامة وتحقيق الميزة التنافسية من خلال جهودهم المستمرة لتصبح مؤسستهم مؤسسة مستدامة.
تعمل قدراتنا الاستشارية الشاملة في مجال الاستدامة على تضمين حلول الاستدامة في عمليات المؤسسة وثقافتها.
فنحن نساعد العملاء على ما يلي:
استفد من خبرتنا لتسريع الاستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في السوق في تقرير HFS Horizons Sustainability Services لعام 2024!
إنشاء جدول أعمال ومسارات للاستدامة وذلك لتحقيق التأثير الاجتماعي للشركات وقيمة الأعمال.
تمكّن من إنشاء تقارير شاملة وتوجيه أهداف الاستدامة وفقًا للمؤشرات البيئية والاجتماعية ومؤشرات الحوكمة لإدارة الامتثال والحد من المخاطر.
يمكنك تمكين سلاسل التوريد بمؤسستك لتقليل البصمة الكربونية والمخاطر، وبناء قيمة للعلامة التجارية، وبالتالي بناء مستقبل مستدام لمؤسستك.
شارك في إعداد الاستراتيجيات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحديد مواضع الهدر وتحسين كفاءة الطاقة والتشغيل.
تمكّن من تضمين استراتيجيات تقنية المعلومات المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، وتحول الأعمال، والترحيل، والتحديث، وبناء الخدمات.
استخدم المبادرات لتحسين تتبع استخدام الموارد، وتقليل التكاليف، وتحسين الخدمات من خلال الأتمتة.
تمكّن من تبسيط جمع بياناتك ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
توقَّع الظروف البيئية المضطربة، وتمكّن من إدارة المخاطر بشكل استباقي وبناء عمليات أكثر استدامة.
إمكانية إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية كل ذلك في منصة واحدة
تمكّن من تحسين عمليات إدارة العقارات والمرافق لديك بشكل استراتيجي.
قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
يوفر OpenHarvest مخططات بيانات زراعية مرئية، ويقدم توصيات متخصصة للمزارعين من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي والمناخ، ويتيح إدارة أفضل للمزارع والحقول.
نظرة على الطريقة التي تتبعها المؤسسات لتطبيق نظام موارد المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة. دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال وSAP، بالتعاون مع Oxford Economics.
يتعرض المديرون الماليون لضغوط من أجل تحسين قدرات إعداد التقارير الصارمة بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفي أقسامهم المالية، حيث يؤدي ضعف الأداء إلى مواجهة مخاطر مادية.
تساعد IBM Consulting شركة NESO في تحقيق التوازن في شبكتها الكهربائية ووضع خارطة الطريق للاستدامة من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.
يجب تحقيق التخطيط والتنسيق والتعاون على مستوى المؤسسة لإعداد مؤسستك لتلبية متطلبات إعداد تقارير الاستدامة المتطورة.
تعمل كوبنهاجن على تطوير أساليب تدعم المستخدمين في استخدام كميات أقل من الطاقة وإنتاج المزيد منها، وإدارة الانتقال إلى التقنيات الجديدة.
المساعدة في وقف إزالة الغابات على مستوى العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومخاطر المناخ.
تضمن شركتا Downer وIBM تنقل الركاب بأمان وموثوقية وراحة من خلال إدارة الأصول المحدثة والمستدامة.
تبني Neste منصة لتخطيط موارد المؤسسة وتسعى الشركة أن تكون رائدة عالميًا في إنتاج الوقود المتجدد والحلول الدائرية.
تقدّم شركة Hera حلول الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير الاقتصاد الدائري، وتقليل تأثيره على البيئة.
تتعاون مقاطعة سونوما مع شركة IBM لتقليل عدد المشردين بنسبة 9%.
تستخدم شركة OMV عمليات تجارية متكاملة لمساعدة الشركات على تنفيذ عمليات الاستحواذ بسلاسة.
تعمل شركة Siemens Gamesa على تعزيز كفاءة تصنيع شفرات التوربينات وتقليص الوقت اللازم لتسويق استخدام طاقة الرياح.
تعمل شركة Glen Dimplex على تسهيل نمو الأعمال التجارية العالمية من خلال تنفيذ عمليات متكاملة وعالية الكفاءة.
قائد قسم الاستدامة العالمية، IBM Consulting
شريك مساعد، سلاسل التوريد العالمية المستدامة
قائدة خدمات الاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، IBM Consulting
شريك مساعد - قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
شريك أول - قائد عروض تحول الطاقة
شريك أول - قائد خط الخدمة
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