الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية

لمساعدة القادة على تحويل عملياتهم المالية وزيادة مكاسب الإنتاجية وتعزيز النمو داخل مؤسستهم، تقدم IBM خدمات استشارية مالية شاملة بالتعاون مع watsonxTM ونظامنا البنائي من الشركاء. فنهجنا الذي يركِّز على العملاء وخبراتنا المتعمقة في مجال التمويل تساعد القادة على إعادة تصور عمليات سير العمل الأساسية من خلال تزويدهم ببيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. نحن نعمل على تحويل الطريقة التي يتم من خلالها إنجاز العمل، وذلك من خلال تحديد نقطة البداية وحالات الاستخدام المثالية عبر جميع مراحل العمليات بدءًا من الشراء إلى إتمام الدفع، ومن التسجيل إلى التحليل، ومن الطلب إلى الدفع النقدي. ومن خلال الثقة والحوكمة المضمَّنة في نهجنا، نساعدك بثقة على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عملك، ما يُتيح لك تحقيق وفورات في التكاليف لتحسين صافي الدخل، ويساهم أيضًا في تعزيز نمو الإيرادات.
تساعد عمليات إدارة الأعمال (BPO) في IBM المؤسسات العالمية على تبني أساليب عمل جديدة وتحويل عملياتها باستخدام بيانات موثوقة ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. يُمكِّن مساعدو الذكاء الاصطناعي لدينا الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة العالية، مما يسهم في تحسين نتائج العملاء، وتحديث العمليات التشغيلية الرئيسية.
يعمل مستشارونا الماليون على تصميم مهام سير عمل أكثر ذكاءً لتعزيز الكفاءة، واستخدام البيانات بفعالية، وتطوير الأنظمة، والاستفادة من أحدث التقنيات. من خلال فهم الممارسات السابقة واحتياجات الموظفين الحالية، نعمل على بناء مستقبل أقوى.
توفر IBM Consulting التوافق بين قادة الأعمال والتقنية مع استراتيجية حديثة للبيانات تدعم الذكاء الاصطناعي. يمكنك اكتشاف الرؤى ونشر مساعدي الذكاء الاصطناعي في المواقع الأكثر تأثيرًا، مع ضمان الحصول على بيانات نظيفة وموثوقة عبر حوكمة قوية.
أصبحت التقنيات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. نحن نساعد قادة الشؤون المالية على تحقيق النمو وإدارة التكاليف والمخاطر، وتحسين تجارب الأطراف المعنية باستخدام التقنيات المتقدمة. يجمع مستشارونا بين المواهب البشرية والذكاء الآلي مع رؤى قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاء.
توفر IBM Consulting وSAP Business Planning and Consolidation حلًا موحدًا وشاملًا للتخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ والدمج.
من خلال شراكة استمرت 36 عامًا، تقدم IBM وOracle حلولًا تمكِّن الفرق المالية من قيادة التحول الرقمي ودعم الأتمتة والتحول إلى شركاء أعمال حقيقيين وتحسين المرونة عبر الحدود التنظيمية.
تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.
تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع IBM وMicrosoft.
استخدم إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ Workday الخاص بك لتحويل الخدمات المهنية المالية.
بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. فنحن نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والشاملة، والخبرات المتعمقة في المجال، وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان، ومعلومات البيانات اللازمة لتحقيق التأثير.
كيف يؤدي التحول المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز قيمة الأعمال؟
كيف يستخدم القادة الماليون الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمليات والتكلفة والكفاءة.
كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسريع عمليات التحول التي يدفعها التمويل.
يمكن للوظائف المالية في المؤسسات المالية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة سير العمل والمهام اليدوية، مما يمنح العاملين في مجال الشؤون المالية والحوكمة والامتثال مزيدًا من الوقت للتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تضيف قيمة وتعزز إدارة المخاطر.
بالنسبة للمديرين الماليين في مجال الاتصالات، يمكن أن يؤدي تضمين الذكاء الاصطناعي على مستوى سير عمل الشركة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة دقة البيانات المالية، واتخاذ قرارات استراتيجية تعزز أداء الأعمال والميزة التنافسية.
تُعدّ مونيكا شريكة وقائدة لممارسات التحول المالي العالمي في شركة IBM، ولديها 20 عامًا من الخبرة في التحول المالي، مقسمة بين الأدوار الاستشارية والصناعية، وتشتهر بقدرتها على تحسين نماذج التشغيل المالية لتعزيز النمو السريع.
تعمل Lauren شريكًا مساعدًا في قسم التحول المالي العالمي في شركة IBM، حيث تساعد العملاء على تحديد استراتيجيات البيانات وتنفيذها كأساس لتمكين التحول في وظيفة الشؤون المالية، مما يدفع الابتكار ويطلق قيمة الأعمال على المدى الطويل.
سواء أكنت مديرًا ماليًا أو محاسبًا أو محللًا ماليًا أو شريكًا في الأعمال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أفكارك المالية، وزيادة الإنتاجية، وتسريع نتائج الأعمال.
تعرف على كيفية تحقيق تأثير مفيد باستخدام التقنيات في العمليات المالية الأساسية من خلال تبسيط المهام وإحداث تغيير جذري في طريقة عمل متخصصي الشؤون المالية والمحاسبية في المستقبل.
تعرف على ما يعنيه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الأعمال لمستقبل الشؤون المالية والمحاسبة.
المدراء الماليون، باعتبارهم قادة استراتيجيين، يقودون عملية الابتكار والنمو. باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم تحويل العمليات وإضافة القيمة. ولكن كيف يمكنهم الاستفادة القصوى من هذه الأدوات لتحقيق أفضل نتائج الأعمال؟
استكشف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التمويل، واستمع إلى خبراء IBM المتخصصين وهم يناقشون استراتيجيات جديدة للتغلب على العوائق، وعرف على أحدث التطورات التقنية والتطبيقات الواقعية في مجال التمويل.
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