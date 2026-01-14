تمهِّد Bell الطريق للمرونة والنمو باستخدام SAP S/4HANA وبالتعاون مع IBM Consulting.
تُعَد Bell أكبر شركة اتصالات في كندا من حيث إجمالي الإيرادات وعدد العملاء المشتركين. تتصدّر الشركة المشهد في شبكات الألياف الضوئية واللاسلكية المتقدمة، والخدمات المؤسسية، والإعلام الرقمي.
كانت الشركة بحاجة إلى بيئة SAP مخصصة لدعم العمليات المالية وسلسلة التوريد والعمليات التشغيلية التي تمتد عبر وحدات أعمال متعددة ومئات من الواجهات ومئات التيرابايت من البيانات التاريخية. كانت هذه التعقيدات تجعل التكيف مع احتياجات الأعمال المتطورة أمرًا أكثر صعوبة. كانت Bell بحاجة إلى تنسيق تحوُّل واسع النطاق في أنظمة SAP لديها، يهدف إلى تحديث بنيتها التحتية، بالإضافة إلى وضع أساس للابتكار المستقبلي والمرونة وعمليات السحابة أولًا.
تعاونت Bell مع IBM® Consulting لتقديم منصة من الجيل التالي ضمن الميزانية المحددة وخلال 16 شهرًا فقط. تم ترحيل عنصر SAP ERP Central Component (ECC) في Bell إلى SAP S/4HANA وGoogle Cloud، ما أدَّى إلى تقليل حجم البيانات من 18 تيرابايت إلى 10 تيرابايت وتحسين تجربة المستخدم عبر SAP Fiori. كجزء من المشروع، تم أيضًا ترحيل عدة أنظمة SAP المحيطة، بما في ذلك Business Objects Data Services (BODS) وTaulia وAdaptive Processing Server Services (APSS) وBusiness Planning and Consolidation (BPC)، إلى Google Cloud.
جمعت IBM الفريق المناسب لضمان النجاح، بما في ذلك SNP وsmartShift، شركاء أعمال IBM. تُتيح منصة SNP القائمة على البرمجيات لتحويل البيانات الانتقائي فهم بيئة SAP المعقدة الخاصة بشركة Bell بسرعة، وتسهيل ترحيل أحجام ضخمة من البيانات بكفاءة. قدّمت smartShift قدرات تصحيح الأكواد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد على تحديث وضمان استدامة أكثر من 25,000 عنصر برمجي مخصص من نوع ABAP، وتقليل المخاطر خلال الانتقال وضمان الصيانة طويلة الأمد.
باستخدام IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA، تمكَّن الفريق من تبسيط ترحيل أكثر من 700 واجهة وضمان استمرارية الأعمال عبر خطوط العمل الحيوية. ساعدت خدمات IBM لتحديث التطبيقات وخدمات الاستشارات المالية من IBM على تعزيز عمليات Bell بشكل أكبر - ما أدَّى إلى تسريع إعداد التقارير، واختصار دورات الإغلاق، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استراتيجية قائمة على البيانات.
تعمل شركة Bell الآن على بيئة SAP S/4HANA مبسطة ومدعومة بالسحابة، تدعم أكثر من 15,000 مستخدم عبر عدة خطوط أعمال. يوفر النظام الجديد أداءً أسرع، وقابلية توسُّع أكبر، ومرونة محسَّنة، ما يمكِّن الفِرق من العمل بكفاءة أكبر والاستجابة لاحتياجات الأعمال بمرونة.
فيما يلي بعض النتائج الرئيسية:
تواصل IBM دعم شركة Bell كشريك استراتيجي، وتساعد الشركة على تطوير قدراتها في تكنولوجيا المعلومات والمالية.
تُعَد Bell أكبر شركة اتصالات في كندا، وتتولى قيادة الابتكار في شبكات الألياف والبث اللاسلكي المتقدمة، وخدمات المؤسسات، والإعلام الرقمي. من خلال تقديم تقنيات الجيل التالي التي تستفيد من الحلول السحابية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحافظ الشركة على اتصال العملاء وإبلاغهم وترفيههم، مع تمكين الشركات من المنافسة على المستوى العالمي.
تُعَد IBM Consulting المكان الذي تلتقي فيه الخبرة الموثوق بها مع الذكاء الاصطناعي المتطور. من خلال تقديم الاستشارات وتصميم ابتكارات الأعمال المهمة وتطويرها وتشغيلها، تساعد IBM Consulting الشركات على التغلب على أصعب التحديات وتحقيق نتائج حقيقية وقابلة للقياس.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025. IBM وشعار IBM وIBM Consulting هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.