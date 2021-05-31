لا تتوقف المؤسسات عن الاستثمار في تحديث محافظ تطبيقاتها. وهذا يعني تحسين النماذج التشغيلية للأعمال باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص الابتكار. توفر خدمات تحديث التطبيقات الخاصة بنا، المدعومة بـ IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation، المهارات والمنهجيات والأدوات اللازمة لتحديد الاستراتيجية المناسبة بناءً على محفظتك، لتحديث التطبيقات القديمة وتحويلها إلى حاويات وتسريع تحقيق القيمة في البيئات السحابية الهجينة. وقد نجح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتمتع بقدرات إنشاء التعليمات البرمجية لمُطورِي السحابة الهجينة على مختلف مستويات خبراتهم، في ترحيل التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيقات القديمة وتحديثها على نطاق واسع إلى المنصات المستهدفة الجديدة، مع ضمان اتساق التعليمات البرمجية وتقليل أخطائها وتسريع عملية تحديثها.