استشارات وخدمات تحديث التطبيقات

تحسين الأساس والاستفادة من الأنظمة الموروثة وبناء قدرات رقمية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

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تحديث التطبيقات الحالية باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي

لا تتوقف المؤسسات عن الاستثمار في تحديث محافظ تطبيقاتها. وهذا يعني تحسين النماذج التشغيلية للأعمال باستخدام السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص الابتكار. توفر خدمات تحديث التطبيقات الخاصة بنا، المدعومة بـ IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation، المهارات والمنهجيات والأدوات اللازمة لتحديد الاستراتيجية المناسبة بناءً على محفظتك، لتحديث التطبيقات القديمة وتحويلها إلى حاويات وتسريع تحقيق القيمة في البيئات السحابية الهجينة. وقد نجح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتمتع بقدرات إنشاء التعليمات البرمجية لمُطورِي السحابة الهجينة على مختلف مستويات خبراتهم، في ترحيل التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيقات القديمة وتحديثها على نطاق واسع إلى المنصات المستهدفة الجديدة، مع ضمان اتساق التعليمات البرمجية وتقليل أخطائها وتسريع عملية تحديثها.

 وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات السحابية العامة لتحويل تكنولوجيا المعلومات تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق نهج سحابة مصمم باستخدام إطار Hybrid by Design. 
مؤشر التحول السحابي: حالة السحابة يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي. اقرأ التقرير
القدرات
إنشاء خارطة الطريق لتحديث التطبيقات

شارك في الإنشاء من خلال منهجية IBM Garage لتطوير خارطة طريق لحلول تحديث التطبيقات مدعومة بأنماط تحديث مثل إعادة استضافة التطبيقات أو إعادة هيكلتها أو نقلها إلى منصة جديدة أو إعادة تصميمها أو استبدالها.

 تعرّف على تحديث التطبيقات
سرعة التحديث بفضل استخدام IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

تستخدم المنصة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إستراتيجية السحابة الهجينة، وتحديث التطبيقات ونقلها وبنائها، كما تتيح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسية أيضًا إعادة الهندسة الفورية عبر نماذج متعددة.

 تعرَّف على المزيد عن IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation
خدمات تحديث تطبيقات OpenVMS

نحن مؤهلون بشكل فريد لضمان تحديث ناجح ومدروس لنظام OpenVMS، مع الحفاظ على منطق الأعمال الحالي والسماح لتطبيقات OpenVMS بالعمل بشكل أصلي على نظام Linux أو Windows. 
خدمات الترحيل السحابي

عزز السرعة والأداء وقابلية التوسع والأمن الإلكتروني عند تبني حلول السحابة. سيساعدك خبراؤنا على تصميم أفضل إستراتيجية للترحيل وخارطة طريق لمسار آمن وقابل للتكرار وللتوسع للسحابة. 

 اكتشف خدماتنا للترحيل
خدمات تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

تستطيع IBM تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي وبياناته الحالية وتوسيع نطاقها إلى السحابة، وتطوير تطبيقات سحابية أصلية جديدة على الكمبيوتر المركزي، ودمجها مع البيانات والتطبيقات الموجودة بالفعل على الكمبيوتر المركزي.

 استكشف خدماتنا لتحديث الكمبيوتر المركزي
خدمات تحديث التطبيقات VME

يتيح نهج التحديث الآلي الذي نتبعه للمؤسسات التي تعتمد على VME الانتقال من المنصة إلى نظام Linux، للتصدي لمشكلة الديون التقنية وخفض التكاليف التشغيلية.
التصميم الهجين
صُمم إطار العمل لمساعدة المؤسسات على تحقيق ترحيل وتحديث وابتكار سريع ومحدود المخاطر، مع تعزيز قيمة الأعمال والإنتاجية وخفض التكاليف. تعرف على المزيد سجّل لحضور ورشة عمل حصرية
حالات الاستخدام تحديث التطبيقات الذي يعزز نتائج الأعمال

تُنشئ منهجية IBM Garage خارطة طريق مثالية لتحديث التطبيقات وتبسّط التنفيذ للحد من اضطرابات الأعمال، ما يتيح تحقيق قيمة الأعمال بشكل سريع. 

 تحديث أسرع وأكثر توفيرًا للتكلفة

تحسين سرعة تحديث التطبيقات بالاستفادة من أنماط التحديث ومولدات التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي والأدوات التحليلية المتقدمة ونماذج التسليم الجديدة مع توفير الوقت والمال.

 إنشاء بيئة جاهزة للمستقبل

تحقيق التحديث على نطاق واسع من خلال تبني ثقافة الأسلوب الرشيق وطرق العمل الجديدة بفضل مسّرعات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
دراسات حالة
Cooperative Bank

تحقيق تحول من دون أي اضطرابات باستخدام IBM Consulting.
مقاطعة سونوما

كيف يمكن ان يسهم تكامل البيانات في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

®Insight

ركّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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تحديث تطبيقات المؤسسات لتحقيق تحول أكثر أمانًا واستدامة اقرأ التقرير
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
تحسين التحول الرقمي لمؤسستك

يُتيح IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation التخطيط السريع والتنفيذ المبسَّط مع تحقيق النتائج المتوقعة.
تصنيفات المحللين: Gartner Magic Quadrant

وفقًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024، صُنفت IBM كشركة رائدة في خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات باستخدام التقنيات السحابية العامة
الموارد IBM watsonx Code Assistant

قم بتمكين مطوري السحابة الهجينة بمختلف مستوياتهم من الخبرة من كتابة التعليمات البرمجية باستخدام التوصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

 Red Hat Ansible Lightspeed

تُعدّ Ansible Lightspeed وIBM watsonx Code Assistant خدمة ذكاء اصطناعي توليدي تساعد المطورين على إنشاء محتوى Ansible بسرعة وعلى نطاق واسع.
حلول ذات صلة استراتيجية التقنية السحابية الهجينة والخدمات الاستشارية للبنية

نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من استراتيجيات التقنية السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي الذي يدعم احتياجات الأعمال الأساسية والابتكار في أي تقنية سحابية متعددة هجينة.

 استكشف خدمات استراتيجية التقنية السحابية الهجينة الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية

يؤدي استخدام استراتيجية إعداد السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويؤدي إلى الوصول إلى وقت مستغرق أقل للدخول إلى السوق، ويحفز زيادة الإيرادات من خلال منصات سحابة متعددة هجينة، ومفتوحة، وآمنة.

 استكشف تطوير التطبيقات السحابية خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة

تزيل الإمكانيات التي نتمتع بها في إدارة التقنية السحابية الهجينة تعقيدات إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية، ما يحسن من العائد على الاستثمار ويعطي الموارد فرصة للتفرغ للابتكار.

 تعرّف على إدارة تطبيقات التقنية السحابية IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.

 استكشِف IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation خدمات المنصات

نقدم خدمات متخصصة لزيادة الأمان والكفاءة والوضوح مثل التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، والأتمتة، وهندسة الجودة، وهندسة المنصات، وإدارة الخدمات.

 تعرّف على خدمات المنصات حلول IBM Red Hat

اكتشف كيف تستطيع IBM و Red Hat تبسيط تعقيدات السحابة الهجينة، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف لتحقيق نتائج الأعمال.

 اكتشف حلول IBM Red Hat IBM Cloud Native Academy

اكتسب معلومات حول تقنيات السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير من خلال منصة التدريب العملي الذاتي لدينا.

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