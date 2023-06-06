تحديث شامل لتطبيقات الكمبيوتر المركزي
إطلاق العنان للمرونة وتسريع تحولك الرقمي لتحقيق الأهداف المرجوة مع IBM ModernSystems
استطلاع: تطور إستراتيجيات تحديث الكمبيوتر المركزي
رسم توضيحي يوضح شاشات البرامج المتصلة بطريقة غير مباشرة بالكمبيوتر المركزي

إستراتيجيات تحديث مصممة لتحقيق أهداف الأعمال، ومعززة بحلول مثبتة، ومصممة لتكون قابلة للصيانة، وموفرة للتكلفة، ومتوافقة مع عدة منصات.

نهجنا التعاوني والمؤتمت للغاية لتحديث الأنظمة مُصمم ليلبي احتياجات مؤسستك، بغض النظر عن مجال تخصصها أو المرحلة التي وصلت إليها في رحلة التحول الرقمي. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات والعروض إلى IBM بإمكانها تحويل بيانات الأعمال وتطبيقاتها، ما يعزز قيمة الأعمال ويحقق أقصى عائد استثمار (ROI) وأدنى تكلفة إجمالية للملكية (TCO).

بفضل قدراتنا المشهود لها عالميًا، ومعرفتنا العميقة في المجال، ومهاراتنا المعتمدة، وتراثنا العريق في تحديث التطبيقات الأساسية، يمكننا مساعدتك في تسهيل رحلة تحديث مؤسستك سواء في بيئة محلية أم سحابية هجينة.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لخدمات تطوير البرمجيات المخصصة.
يُعد تحديث التطبيقات ضروريًا لتسريع عملية التحول الرقمي وإطلاق قيمة الأعمال للكمبيوتر المركزي في مؤسستك وتعزيزها.
القدرات التقييم والتصميم

تسهّل خدمة التقييم الآلية التي نقدمها استخراج قواعد الأعمال، وتتبع التعليمات البرمجية، وتوفير أدوات وخدمات التوثيق، ما يساعد بشكل كبير على الحد من بصمة التعليمات البرمجية القديمة في مؤسستك.

 أتمتة إعادة الهيكلة إلى Java أو C# أو COBOL

نحن نقدم تحويلاً سريعًا ودقيقًا للتعليمات البرمجية مع ضمان وظائف مماثلة تمامًا. نحن قادرون على تحويل COBOL و CICS و CA Gen و ADS/O ولغات أخرى إلى نظير أكثر ملاءمة.

 Portfolio Optimization

حلولنا للتحسين مخصصة للعملاء الذين يرغبون في الاحتفاظ بتطبيقات الحاسوب المركزي لشركة IBM، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوسيع قدراتهم لدعم متطلبات الأعمال الجديدة.

 ترحيل البيانات

بالإضافة إلى حل إعادة الهيكلة، يقدم حلنا الآلي قواعد بيانات حديثة مدعومة بالسحابة ويدعم تطبيقات مكافئة وظيفيًا لنظيراتها الأصلية.

 أرشفة البيانات

تتيح لك أدواتنا الاحتفاظ بمصدر الرمز وبياناتك الموروثة في مستودع بيانات يسهل الوصول إليه عند الترحيل بعيدًا عن نظام الكمبيوتر المركزي كجزء من تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو جهود إعادة التصميم.

 تحديث Natural و Adabas

نقدم حلول أتمتة إعادة الهيكلة وإعادة الاستضافة لتحديث Software AG (SAG) – بما في ذلك تحويل Natural إلى COBOL أو Java أو C#، ونقل بيانات Adabas إلى نموذج علائقي، وإعادة استضافة تطبيقات Natural في بيئة هجينة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدم IBM ModernSystems أيضًا حلول تحديث التطبيقات للعملاء بناءً على أنظمة OpenVMS أو VME.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

الصناعات

الخدمات المالية القطاع العام
الموارد دمج إمكانات أنظمة الكمبيوتر المركزي في بيئة الحوسبة السحابية لماذا يُعد تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي مفتاحًا لتسريع التحول الرقمي تقرير الأعمال السنوي لتحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي

رؤى حول مدى تطور إستراتيجيات تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي عبر الصناعات، بناءً على استبيان شمل أكثر من 400 من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم.
حلول ذات صلة استراتيجية التقنية السحابية الهجينة والخدمات الاستشارية للبنية

نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من إستراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.

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تساعد منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عملك على التنقل بثقة في اعتماد السحابة.

 تعرف على المزيد الخدمات الاستشارية لتطوير التطبيقات السحابية 

يؤدي استخدام إستراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.

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