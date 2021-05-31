توفِّر التطبيقات السحابية الأصلية وقتًا أسرع للوصول إلى السوق، وقابلية توسع أكبر، وإدارة أسهل، وتكلفة أقل، وذلك باستخدام تقنيات النقل بالحاويات، والخدمات المصغرة، والأتمتة، وممارسات عمليات التطوير. وتعتمد خدمات تطوير التطبيقات السحابية من IBM Consulting على المشاركة في الإنشاء والتنفيذ، باستخدام هياكل مرجعية، وأدوات تسريع، ونماذج تسليم افتراضية، وحلول صناعية تدعم بيئات السحابة المتعددة، ما يُتيح لك تعزيز الابتكار والتطوير على مستوى المؤسسة.
يقدم المؤشر نظرة مقارنة لاستراتيجية الحوسبة السحابية للمؤسسات، كما يقدم لمحة عامة عن التقدم في مختلف مجالات التحول السحابي.
منصة مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع اعتماد التقنية السحابية بنتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها؛ حتى تتمكن من التنقل بكل ثقة.
شارك في الإنشاء باستخدام منهجية IBM Garage، التي تحدِّد كيفية تنفيذ الممارسات التي سترتقي بالقوى العاملة في مؤسستك، وتُقدِّم عمليات سير عمل جديدة، وتُنشئ نماذج تشغيلية جديدة باستخدام نهج متكامل وشامل من البداية إلى النهاية.
طوَّرت IBM هياكل مرجعية وأنماط تصميم تهدف إلى تقديم توجيهات دقيقة وتسريع تطوير التطبيقات السحابية الأصلية مع تقليل المخاطر وضمان جودة أعلى.
تمكَّن من تقديم تجربة عملاء متميزة وتعزيز المرونة التقنية باستخدام تطبيقات مفتوحة وقابلة للنقل، يمكن نشرها على أي تقنية سحابية، ما يؤدي إلى تحسين وقت الوصول إلى السوق والاستجابة للعملاء.
ابتكر أساليب عمل جديدة عبر المشاركة في الإنشاء، وممارسات العمل، والمنهجيات لتعزيز المهارات وتطويرها.
تمكَّن من تحسين عملية تطوير التطبيقات السحابية من خلال استخدام أدوات النشر والاختبار الآلية الفريدة من IBM مع تقليل تكلفة تطوير تطبيقات جديدة.
الطريق إلى تحويل تجربة العملاء هو من خلال السحابة.
تعمل إمبراطورية الوجبات الخفيفة على تمكين الموظفين رقميًا لإسعاد العملاء.
تستكشف LFV حلول التحكم في حركة الطيران المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
جرّب مسرّع التقنيات السحابية الجديد من IBM Consulting المخصص لتعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.
تُعَد الاستفادة من السحابة الهجينة لتحقيق نتائج الأعمال العامل الأهم في توسيع تأثير الذكاء الاصطناعي.
يشغل Miha منصب شريك عالمي أول في تطوير التقنيات السحابية والتحديث، ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تقديم حلول تقنية لشركات عالمية، ويجمع ما بين خبرات التحوُّل الرقمي والمهارات الهندسية.
يشغل Satish منصب الشريك المساعد في IBM Consulting، وقد ترأَّس العديدَ من برامج تنفيذ التقنية المتقدمة لشركة IBM في مركز التسليم العالمي في الهند، ومركز التكامل في سنغافورة ومركز الحلول السحابية في سنغافورة.
يتمتع Ric بخبرة تزيد على 20 عامًا، ويُعد خبيرًا في أتمتة التطوير والأمن والعمليات/عمليات السحابة، وقد عمل في مجالات مختلفة تشمل تطوير التعليمات البرمجية، وتصميم وتنفيذ الواجهات الأمامية، وإدارة البيئات، وأتمتة السحابة.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من إستراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، مدعومة من Redhat، على تنفيذ عملية ترحيل سحابي وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة ومنخفضة التكلفة.
تزيل الإمكانيات التي نتمتع بها في إدارة التقنية السحابية الهجينة تعقيدات إدارة التطبيقات عبر التقنيات السحابية، ما يحسن من العائد على الاستثمار ويعطي الموارد فرصة للتفرغ للابتكار.