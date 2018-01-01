تُعد منصة IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تسريع استخدام التقنيات السحابية وتحقيق نتائج ثابتة ويمكن التنبؤ بها، ما يمكنها من الانتقال إليها بثقة. تدعم هذه المنصة مجموعة متنوعة من التطبيقات وأماكن النشر، وتتيح تحديثًا في بيئات السحابة الهجينة والسحابة المحلية، وتوفر تكاملًا بين مجموعة متنوعة من أدوات الترحيل على مستوى أصول ومنتجات IBM والأدوات مفتوحة المصدر والأدوات التابعة لجهات خارجية.
تستخدم فرق IBM Consulting منصة Consulting Advantage for Cloud Transformation لتقديم مسارات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، تتضمن خطوات تنفيذ وتحويل محددة تأخذ أحمال التشغيل من حالة نشر المصدر إلى حالة النشر النهائية على السحابة. توفر المنصة المرونة اللازمة لاختيار العناصر المطلوب نقلها والوقت المناسب لذلك بناءً على أولويات عملك. وهي تتيح الاتساق وتوفر عملية تحديث سريعة ومتكاملة بدءًا من الاكتشاف السريع مرورًا بمرحلة توفير الحل ووصولًا إلى مرحلة التسليم التي يتطلب تدخلاً محدودًا من المستخدم.
يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لوضع خطة تعتمد على نهج الموجات المرحلية لترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة وتحديثها.
نهج قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لجمع بيانات البنية التحتية، وبيانات التطبيقا، وتفضيلات الحالة المستهدفة، وتقديم مسارات محسّنة لتحديث السحابة لكل حمل من أحمال التشغيل. أسلوب مُحسّن للوقت والتكلفة والفوائد التي تعود على الأعمال.
يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في ترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة، أو تطوير تطبيقات جديدة على السحابة، بفضل منهجنا الفريد القائم على المسار، والذي يعطي الأولوية للأتمتة مع أقل تدخل ممكن من فرق العمل لتقديم نتائج يمكن التنبؤ بها.
يمكنك إنشاء مخطط تقني بمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوجيه التنفيذ لضمان الحصول على تجارب متناسقة عبر الخدمات والمنصات السحابية المختلفة.
يمكنك أتمتة بناء وتهيئة المنصة السحابية والخدمات السحابية المطلوبة لأحمال تشغيل التطبيقات.
يمكنك تحقيق الاتساق في العمليات التشغيلية السحابية بغض النظر عن خيارات مزودي السحابة أو المناطق المستهدفة.
استخدم منهجية الابتكار السحابي الرائدة التي ننتهجها وأدوات التقنية السحابية لتطوير التطبيقات وإدارتها من أجل المساعدة في تسريع النمو والارتقاء بالكفاءة وتعزيز الابتكار.
باستخدام منهجيات مرنة ومخططات شاملة قابلة لإعادة الاستخدام، يمكننا المساعدة في تسريع تصميمك وانتقالك وتشغيلك على AWS Cloud بغض النظر عن مجال الصناعة الذي تعمل فيه.
تمكّن من الحصول على الدعم لتحديث أعباء العمل والتطبيقات الخاصة بالحوسبة السحابية لديك ونقلها إلى Google Cloud وغيرها من منصات السحابة المتعددة.
يؤدي التعاون بين IBM Cloud وRed Hat إلى الجمع بين الأمان الرائد في السوق وقابلية التوسع المؤسسي والابتكار المفتوح لزيادة المرونة والاستمرارية.
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AB Vijay، هو زميل شركة IBM ومخترع رئيسي في شركة IBM، ولديه أكثر من 58 براءة اختراع مسجلة باسمه. وبصفته CTO في قسم خدمات السحابة الهجينة وخدمات هندسة المنصات، فهو يتولى مسؤولية تطبيق الممارسات الهندسية الحديثة في عمليات ترحيل السحابة الهجينة والتحول والإدارة، وتحديد المنصة التقنية، والأدوات والعمليات، وتوفير الإرشادات المتعلقة بالحلول، وتحديد طرق التسليم الجديدة، ودعم منظمات التسليم لتوسيع نطاق العمل لاستخدام طرق عمل جديدة.
يشغل Shawn D’Souza منصب قائد خدمات التحول إلى السحابة الهجينة العالمية في IBM Consulting، ومن ثمّ فهو مسؤول عن قيادة الفرق العالمية التي تخدم العملاء على مستوى العالم عبر دورة حياة التقنية السحابية التي تشمل الاستشارات، والترحيل، وتحديث التطبيقات، وتطوير التقنية السحابية الأصلية، وهندسة المنتجات الرقمية.
تواجه رحلة السحابة الهجينة تحديات كبيرة من التعقيد، لكن هذا التعقيد يمكن التغلب عليه. استكشف قائمة IBM Consulting التي تتضمن 5 تحديات شائعة تعوق مسيرتك نحو السحابة الهجينة لتحقيق القيمة، والتي تم رصدها أثناء العمل مع العملاء في جميع أنحاء العالم.
يساعد نهج السحابة ذات التصميم الهجين على تحقيق أقصى استفادة من قوة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من إستراتيجيات التقنية السحابية، ونموذج التشغيل، وخرائط الطريق، والنظام البنائي.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة ومنخفضة التكلفة.
يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.
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